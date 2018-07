Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

O VOTO E A CONSCIÊNCIA

É percebível que em nossos dias há uma formação de consciência cristã política, apesar de ser lenta e cautelosa por demasia. Em décadas passadas, era comum ouvir entre os religiosos que a política era uma invenção do inimigo de Deus e que era usada apenas para a prática do mal.

Nesta relação (consciência política/fé), ainda existe uma disparidade entre as boas ações dos que serve ao eterno (Deus, criador de tudo) e suas posições sócio política. Visto que pela falta de manifestação dos bons, ou maus tem ocupado as cadeiras administrativas, e nelas usurpam o poder do povo, levando-os a miséria, a fome, a insegurança e a dor.

A chamada é individual, porém, o propósito dos que estão no mundo é fazer a diferença. E essa diferença está em não ficar apático ou nos calarmos diante da injustiça.

Os seguidores do mestre (Jesus Cristo), tem a obrigação de serem justos em todas as ações diante dos homens, visto que, ao sermos apáticos no voto, estamos sendo coniventes com a mal e com os corruptos. E assim, o voto deve ser: correto, consciente, não por venda, divida, rebeldia, divisão ou fanatismo.

Na base da escolha em quem votar, há marcos que são importantes, como: o histórico do candidato, a proposta dele, sua vida e como ele age no meio social. De maneira que o voto pode ser uma voz de salvação entre os homens. Pois toda a vida é cercada de políticas, e delas ninguém pode fugir. Visto que, o homem é em si mesmo um ser político.

Quando analisamos a teoria política da formação do estado, fica perceptível que a ideia central é não deixa o homem entregue ao seu estado de natureza. Essa ideia em primeiro plano foi concebida pelo grande escritor Thomas Hobbes, filósofo político do Século XVII.

A Idea de estado de natureza é predominantemente aplicada na utilização da força, ou seja, por meio de violência se alcança o seu propósito. Levando o homem a ter domínio sobre o outro através da coação física, mental e de propriedade.

Para o escritor e pensador Hobbes, todos deveriam por meio do contrato social, abdicar do seu próprio poder em nome do estado que passaria a comandar e garantir o direito de todos.

Portanto, o cidadão deve exercer o pleno exercício da democracia em sua escolha, demonstrando um forte interesse no destino do seu país, tendo como maior instrumento o voto consciente. E quando essa decisão for madura, refletida e consciente – cooperará para prevenir a eleição de maus políticos e possibilitará o alcance de uma maior legitimidade no processo eleitoral.

PIS-PASEP DE 2016 É PRORROGADO PELO GOVERNO

Aproximadamente 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram PIS/Pasep de 2016. E por esse motivo o governo federal prorrogou o prazo. O conselho deliberativo do fundo (Codefat), datou o início do pagamento para 26 de julho até 30 de dezembro.

Ao ministério do trabalho comunicou que o pagamento em relação a 2017 começa no mesmo prazo de 2016. Ainda informou que faltam receber aproximadamente 7,97 dos trabalhadores com esse direito, que chega a um valor de 1,44 bilhão.

Todo trabalhador de carteira assinada, que exerceu sua função pelo menos 30 dias tem direito ao valor proporcional. (Fonte: Veja)

CONGRESSO REGIONAL

PROJETO ALMAS PARA O REINO EM ASSÚ

CRONOGRAMA PARA O ANO ACADÊMICO – ACJUS JULHO DE 2018

Sobre a presidência do Dr. Wellington Barreto, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, lança para o segundo trimestre de 2018, o seu calendário de atividades.

Agosto 03 – 6ª 17:00 Sessão Ordinária Auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte.

Agosto 31 6ª Roda de Conversa sobre JOÃO FERNANDES CAMPOS CAFÉ FILHO, tendo como debatedores os confrades: Geraldo Maia do Nascimento, Elder Heronildes da Silva e Benedito Vasconcelos Mendes Auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte

IMORTAL

No dia 20 este mês, compareceu para votar, eleição da AMOL, o Dr. Wellington Barrento. E neste momento estávamos como participante da mesa eleitoral. Como sempre, elegante e bom amigo, cheio de palavras de incentivo.

MISSÕES

PENSAMENTO I

“A confiança é ato de fé, e esta dispensa raciocínio”. (Carlos Drummond de Andrade)

ELEIÇÕES 2018

Já teve início a corrida presidencial com as convenções. A aprovação dos nomes tem que ocorre até o dia 15 de agosto, onde deve ser registrado no TSE. Com inúmeras indefinições partidárias, as coligações, ou seja, os partidos correm em busca de nomes que possam tem peso na campanha.

Por enquanto existem 18 pré-candidatos, entretanto, há possíveis 20 – mais é bom salientar que não resistiram e desistiram no meio do caminho, sem falar no que foram barrados pelos partidos políticos. É quase certeza que muitos partidos desistiram de sua candidatura própria para presidente, entre eles podemos citar: o DEM, o SD e o PCdoB. (Fonte: Agência Brasil)

RÁPIDAS DA SEMANA

ELEIÇÃO NA AMOL – I

A Academia Mossoroense de Letras – AMOL, no dia 20/07/2018 realizou a escolha, através do sufrágio universal, do seu mais novo membro para ocupar cadeira 08 que tem como patrona: Maria Silva e primeira ocupante a professora Zenaide Costa que se encantou. A eleita foi a professora doutora Taniamá Vieira. Parabéns a AMOL e parabéns a doutora.

A comissão para eleição é foi formada pelos imortais: Presidente : Filemom Rodrigues, Secretario : Josafá Inácio, Mesa Eleitoral : Almir Nogueira, Geraldo Maia e Ricardo Alfredo. A comissão da eleição divulgou o resultado do pleito no mesmo dia, às 17h:20 min.

ELEIÇÃO NA AMOL – II

Parte da comissão eleitoral, o presidente, Filemom Pimenta a direita, no centro o secretario, Josafá Inácio, e a esquerda Ricardo Alfredo.

22° CONGRESSO FOGO PARA O BRASIL

A Associação Vitória em Cristo (Avec) tem investido maximamente na construção de verdadeira cidadania cristã na terra. Além de busca uma vida espiritual, tem apresentado grande estudos bíblicos, o qual tem movimentado todo pais, principais os evangélicos.

Este congresso atrai multidões de todo Brasil e de diversas denominações. Os preletores convidados são: pastores Silas Malafaia, Josué Brandão, Clézio Araújo, Renan Di Mello e Flamarion Rolando. A adoração e louvor será conduzido por Nani Azevedo, Eyshila, Raquel Mello, Rachel Malafaia, Danielle Cristina e Jozyanne. (Fonte: Avec)

PENSAMENTO II

“Tenho fé no amor, com ele vencerei o impossível”. (José de Alencar)

CONVITE: PALESTRA NA ACADEMIA CEARENSE DE CIÊNCIAS

RESPONSABILIDADE COM A IMPLANTAÇÃO REINO DEUS NA TERRA

A relação política, fé e igreja é primordial para que a sociedade aprenda os preceitos do reino de Deus e se tornem cidadãos do reino.

Três citações que demonstram a responsabilidade de quem servem ao Criador e eterno (Deus).

1- Jesus Cristo – não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do Maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo” (João 17:15-17).

2- Jesus Cristo – A oração de Jesus é para que permanecêssemos no mundo, e por meio da Palavra viva (Jesus Cristo), fizéssemos a diferença. Assim ele ensinou: “Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte; Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa”. (Mt 5:13-15).

3- Apóstolo Paulo – em seus ensinamentos, o apóstolo Paulo doutrina que devemos ser filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida retendo firme a palavra da verdade “Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo; Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão”. (Fp 2:15-16).

POLÍTICA/JUSTIÇA

A ministra do STF Rosa Weber negou o pedido em petição, que declara Lula inelegível. A ministra barrou a ação sem resolução do mérito, declarando que o pedido é incabível.

A ação foi proposta pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e seus coordenadores, que fundamentos na condenação do ex-presidente pela lava jato e confirmada pela segunda instância em doze anos e um mês e na lei da ficha limpa. A solicitaram é impropria, diz a ministra, porque não há inelegibilidade na escolha e sim quando for registra a candidatura. (Fonte: Veja)

JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

O professor Benedito Vasconcelos (o sábio do sertão) e sua equipe, vem movimentando a cidade e o Estado com grande agitação cultural. E desta vez é a hora da XIII jornada cultural que está datada para o dia 01 de setembro de 2018. Como em outros encontros e jornadas, certamente será extraordinário. Parabéns grande professor e amigo.

CONVITE – MUSEU DO SERTÃO E AMARP

Sobre a direção e coordenação do prof. Dr. Benedito Vasconcelos, o museu do sertão promove a Ia feira de livros dos autores mossoroenses. Parabéns a grande ideia.

PENSAMENTO III

“Dizer que a vida é uma ilusão, é trivial”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

SEFAM – SEMINÁRIO DA FAMÍLIA

PENSAMENTO IV

“A fé é o instinto da ação…” (Fernando Pessoa)

ENCONTRO DE LIDERANÇAS EVANGÉLICAS EM NATAL

PENSAMENTO V

“Eu estou navegado sobre águas turbulentas e tempestuosas, somente olhando para o eterno fanal”. (Teólogo Ricardo)

FILME NA IGREJA BATISTA

A ideia é extraordinária, reunir as pessoas para assistir um grande filme, que traduz a maior e mais extraordinária história do Cristianismo. Parabéns aos idealizadores.

ISRAEL E A MUDA DA LEI DA PÁTRIA DO POVO JUDEU

Com a provação da nova lei denominada de denominado “Israel como Estado Nação do Povo Judeu”, ocorreu inúmeros protestos das nações Árabes, que questionam e apontam descriminação.

Entretanto, os autores da lei, afirmam que não há nada de discriminatório na nova lei, e que a legislação apenas dar segurança jurídica. Na nova legislação foi aprovado:

– O nome E os símbolos do país (bandeira, brasão e hino);

– O hebraico como idioma oficial e o árabe como língua com “status especial”;

– Jerusalém “completa e unida” como capital;

– Adoção do calendário judaico juntamente com o gregoriano (o usado no Brasil);

– Feriados nacionais e datas religiosas.

Outros temas decorrentes na nova legislação é:

– Israel como “pátria do povo judeu”;

– Abertura à imigração do povo judeu;

– Assentamentos judeus como “valor nacional”. (Fonte: G1)

I ENCONTRO SEMEADO VIDAS

AUTORIZAÇÃO DO CURSO DE DIREITO NO DIOCESANO

Nesta semana, Mossoró teve uma notícia extraordinário e de forte importância para a região, que foi autorização da abertura do curso de Direito no Diocesano. Com certeza foi um trabalho longo e inteligente liderado pelo bom amigo e irmão Padre Sátiro Cavalcante. Parabéns ao padre e sua equipe.

REFLEXÃO DO DIA

No mundo erudito (teológico), este salmo é conhecido como o “Cântico de Peregrinação”. A narrativa deste salmo nos fala da paz que se encontra na casa de Deus, e o zelo do Senhor, pelos seus mais simples dos seus servos.

Notadamente, o verso primeiro traduz uma situação de angústia e desespero, todavia, em meio ao caos, o salmista retira o seu olhar da dor e fixa no socorro do Senhor.

O salmista é tomado pela compressão de a grandeza de Deus é superior as todas as angustias e aflições. E ao mesmo tempo ele entendeu, que não há melhor guarda, senão o guarda de Israel, o próprio Deus.

Salmos 121

1- Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro.

2- O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.

3- Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará.

4- Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel.

5- O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita.

6- O sol não te molestará de dia nem a lua de noite.

7- O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma.

8- O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.