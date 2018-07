Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

A FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA POLÍTICA

A política é parte integrante da vida em sociedade. E assim nenhum cristão, ateu, ou adepto de qualquer religião deve viver isolado, pelo contrário, deve ter uma consciência política e uma visão do bem comum.

No entanto, durante muitas décadas a política foi tida como algo maligno e de corrupção. Como resultado desta campanha de rejeição a política, muitos homens e mulheres de bem, abandonaram a seus projetos políticos e passaram a sentir asco por ela, o que gerou a entrada de pessoas mal-intencionadas levando a população ao abandono.

Desta forma, o meio cristão precisa urgentemente doutrina de forma consciente seus seguidores, sobre a política humanizada. Onde o estado deve fazer a sua parte na formação do bem comum, garantido aos cidadãos, através das políticas públicas as condições para uma vida digna.

E dentro desta formação de consciência política cristã. O primeiro cuidado é não tomar parte em politicagem ou usar a fé como meio para atingir o seu objetivo político, criando um clima de politicagem. Para os dicionários a conceituação de politicagem é: política reles e mesquinha de interesses pessoais. Que é o primeiro passo para a corrupção.

Quando o mundo religioso abandona a política ao seu bel prazer ou deixa nas mãos de homens e mulheres de mal intenção, a vida se torna mais difícil para os mais simples do povo. De forma, que os maus políticos/administradores, vem assumindo as principais posições na estrutura de governo e cada dia levando a população a miséria, ao abandono social e a fome.

Entretanto, é bom salientar que há limites impostos a atuação das comunidades religiosas. Dentre eles podemos citar: a observância da ética, como princípio de vida. A não utilização do púlpito como palanque eleitoral.

Contudo, é necessário que conscientização política seja algo amplo e determinante na formação das comunidades. Pois quando a consciência cristã não é alcançada e os bons são apáticos, a sociedade padece. Fruto do egoísmo e da intolerância.

CONGRESSO REGIONAL

LEI QUE DAR VIDA

“Dêem a cada um o que lhe é devido: Se imposto, imposto; se tributo, tributo; se temor, temor; se honra, honra”. (Rom. 13.7)

PROJETO ALMAS PARA O REINO EM ASSÚ

Política e Justiça – Lava Jato

A esposa do ex-governador do Rio, Adriana Ancelmo, poderá retornar à cadeia. Mesa defensora da família do ex-governador Sérgio Cabral, comerá a pensar como vão agir me defesa do casal.

Sua saída se deu por conta da idade do seu filho mais novo, que via completar 12 anos, em tese, ela teria que voltar à prisão. (Fonte: BandNews FM)

MISSÕES

PENSAMENTO I

“Sorrir, como é difícil em tempo de lutas”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

RÁPIDAS DA SEMANA

1- “Ser cristão não é o contrário de ser democrático”

2- Pastor diz que Anticristo irá acabar com o terrorismo

3- Instagram censura meme antiaborto

4- Meirelles recebe apoio de José Wellington: “pai das finanças”

5- Arqueólogos escavam a antiga Siló: “A Bíblia não é mitologia”

6- “Terremotos são um alerta de Deus”, diz rabino de Jerusalém

7- Evangelistas protestam diante de igreja que fazia culto “pró-LGBT”

8- Justiça proíbe Crivella de “usar máquina pública” para favorecer IURD

9- Um terço dos evangélicos não convida pessoas para cultos

10- Expo Cristã 2018 espera atrair 100 mil pessoas em São Paulo

11- IURD acusa Globo de perseguição religiosa no RJ

12- Duas pessoas são mortas dentro de igreja sitiada na Nicarágua

13- Igrejas são queimadas na Índia

14- Missionários alcançam tribos “escondidas” há 500 anos – índios Tolupan, de Hondura. (Fonte: gospelprime)

ELEIÇÃO NA AMOL

A Academia Mossoroense de Letras – AMOL, no dia 20/07/2018 estará realizado a escolha de seu mais novo membro para ocupara cadeira 08 que tem como patrono Maria Silva e primeira ocupante a professora Zenaide costa que se encantou. Concorrem a cadeira:

1- Taniamá Vieira

2- Ludmillla Oliveira

3- Lindomarcos Faustino

4- Joseane Lobato

5- Dona Dulce Cavalcante

COMISSÃO PARA ELEIÇÃO

A comissão para eleição é formada pelos imortais: Presidente : Filemom Rodrigues, Secretario : Josafá Inácio, Mesa Eleitoral : Almir Nogueira, Geraldo Maia e Ricardo Alfredo.

PENSAMENTO II

“Há caminhos que não escolhemos, apenas o destino nos leva”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

80 ANOS DA MORTE DE LAMPIÃO E MARIA BONITA

PROGRAMA DOS 80 ANOS

ARQUEOLOGIA

Os Arqueólogos escavaram a antiga cidade de Siló e afirmam: “A Bíblia não é mitologia”. Assim, eles dizem que “Estamos lidando com pessoas reais, lugares reais, eventos reais”, afirma doutor, mostrando os achados.

Historicamente e Geograficamente, Siló situado no coração do Israel bíblico sendo hoje um sítio arqueológico. Siló já foi a capital do país durante cerca de 300 anos. O motivo de sua importância para a história do país é que este é o lugar onde Josué distribuiu a Terra Prometida para as 12 tribos de Israel. E onde o Tabernáculo permaneceu, fazendo com seja considerada “solo sagrado”.

Dr. Scott Stripling afirmou: “Estamos lidando com pessoas reais, lugares reais, eventos reais”. “Os relatos [bíblicos] não são mitologia. As moedas que escavamos hoje são de Herodes, o Grande; Pôncio Pilatos; Thestos; Félix; Agripa I e Agripa II. A Bíblia fala sobre essas pessoas. Nós temos a imagem bem aqui”. Os arqueólogos encontraram um verdadeiro tesouro de artefatos ali, que inclui moedas antigas e cerca de 2.000 peças de cerâmica. (Fonte: CBN)

CONVITE: PALESTRA NA ACADEMIA CEARENSE DE CIÊNCIAS

CONHECIMENTO

Como é importe ser um político honesto. A Bíblia eternizou a honra desse homem.

“…chegou José de Arimatéia, senador honrado, que também esperava o Reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e, tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro”. (Mc 15:43)

JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

O professor Benedito Vasconcelos (o sábio do sertão) e sua equipe, vem movimentando a cidade e o Estado com grande agitação cultural. E desta vez é a hora da XIII jornada cultural que está datada para o dia 01 de setembro de 2018. Como em outros encontros e jornadas, certamente será extraordinário. Parabéns grande professor e amigo.

CONVITE – MUSEU DO SERTÃO E AMARP

Sobre a direção e coordenação do prof. Dr. Benedito Vasconcelos, o museu do sertão promove a Ia feira de livros dos autores mossoroenses. Parabéns a grande ideia.

MÁRTIRES DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

ESTEVÃO (APEDREJADO, JERUSALÉM, 34 DC).

TIAGO, O APÓSTOLO (ESPADA, JERUSALÉM, 44 DC).

FILIPE, O APÓSTOLO (CRUCIFICADO, FRIGIA, 54 DC).

MATEUS (LANÇA, ETIÓPIA, 60 DC).

TIAGO, IRMÃO DE JESUS (APEDREJADO, JERUSALÉM).

MATIAS (APEDREJADO E DECAPITADO, JERUSALÉM).

ANDRÉ (CRUCIFICADO, ÁSIA).

MARCOS (FEITO EM PEDAÇOS, ALEXANDRIA).

PEDRO (CRUCIFICADO, ROMA).

PAULO (DECAPITADO, ROMA).

JUDAS, O APÓSTOLO (CRUCIFICADO, ÁSIA, 72 DC).

BARTOLOMEU (CRUCIFICADO, ÍNDIA).

TOMÉ (LANÇA, ÍNDIA).

LUCAS (ENFORCADO, GRÉCIA).

SIMÃO, O ZELOTE (CRUCIFICADO, ÁFRICA, 74 DC).

BARNABÉ (73 DC).

Muitos que forma sacrificados. Quais o mundo não era digno.

PENSAMENTO III

PENSAMENTO IV

“Às vezes o céu parece de bronze, e é neste momento que devemos prosseguir na caminhada cheio de esperança”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

ENCONTRO DE LIDERANÇAS EVANGÉLICAS EM NATAL

FILME NA IGREJA BATISTA

A ideia é extraordinária, reunir as pessoas para assistir um grande filme. Parabéns aos idealizadores.

REFLEXÃO DO DIA

Salmo 10 – um clamor a presença e a justiça de Deus

Por que estás ao longe, SENHOR? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre; sejam apanhados nas ciladas que maquinaram.

Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma; bendiz ao avarento, e renuncia ao Senhor.

Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus; todas as suas cogitações são que não há Deus.

Os seus caminhos atormentam sempre; os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos.

Diz em seu coração: Não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade.

A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia; debaixo da sua língua há malícia e maldade.

Põe-se de emboscada nas aldeias; nos lugares ocultos mata o inocente; os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre.

Arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil; arma ciladas para roubar o pobre; rouba-o, prendendo-o na sua rede.

Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras.

Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá.

Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão; não te esqueças dos humildes.

Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração: Tu não o esquadrinharás?

Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos; a ti o pobre se encomenda; tu és o auxílio do órfão.

Quebra o braço do ímpio e malvado; busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres.

O Senhor é Rei eterno; da sua terra perecerão os gentios.

Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos; confortarás os seus corações; os teus ouvidos estarão abertos para eles;

Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência.