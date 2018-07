Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

A FILOSOFIA POLITICA

Duas filosofias estão relacionadas diretamente com o mundo político. É a filosofia política e a filosofia social, que se confundem no mais íntimo. Para compreendemos melhor precisamos fixar conceitualmente o que é filosofia política.

Em termos gerais, filosofia política é a ação coletiva da cidadania em seu pleno exercer. Ou seja, é a conscientização da coletiva participativa nas decisões e rumos da sociedade.

A ideia central da filosofia da política é ter um agente, representante do povo no controle das decisões sociais. Além de transformar o cidadão que é objeto em sujeito ativo participativo. E dentro desta ideia, há dois experimentos importantes na formação do ideal político que é o da revolta pela situação eminente e o próprio exercício do Poder.

A revolta pela situação eminente, tem o seu ápice na luta armada do francês pela igualdade, fraternidade e liberdade que como um vírus se espalhou de mundo afora fazer a alma humana sonhar e voar.

Já o poder apresenta diversos aspectos, como regimes ditadores, regimes autoritários, regimes totalitários e a própria democracia. A compreensão no fazer política democrática passa pelo entendimento de mandar, obedecer, protestar, desobedecer e a própria revolta, sendo a última causada pelo descontentamento que expressa a liberdade com vista na exigência da responsabilidade por quem de direito.

A política democrática tem seu maior reconhecimento pela alternância de poder, mesmo que seja, por dois mandatos. E dentro desta ideia se faz necessário a reeducação política com a visão no bem comum.

Ao longo da história a ideia de democracia que é a república, passou por diversos regimes, e dentre eles sugiram o liberalismo e o socialismo ambos são opostos e que lideram o pensamento humano.

Na relação república e democracia, é destacado que república busca manter o estado e a universalidade de direitos, enquanto a democracia busca a igualdade para todos em tudo, principalmente nas oportunidades de vida. E assim, ambas são coesas na sua ideologia.

Outro ponto importante é que a democracia tem seu foco nas políticas públicas de eliminação da miséria, promoção de igualdade de oportunidades e a inclusão social. Dentro desta análise, existe na democracia, um outro método de comportamento político que pode ser danoso a população e retroceder a padrões destrutivos para sociedade, que é a corrupção e uso errado dos recursos públicos.

Portanto, é necessário não permitimos nenhum tipo de recuo que prejudique a sociedade ou destrua o que muitos perderam a vida para construir que é a república democrática. E somente no voto é que podemos apontar para uma vida digna para todos.

SINAIS

Em pronunciamento um dos principais Generais iraniano expõe que todas as tropas iraquianas e aliados estão esperando ordens” para destruir a nação de Israel, que é tido como ameaça ao mundo islâmico.

O mundo sempre está em tensão, de vez em quando surgem figuras que fazem pronunciamento que abala a frágil paz que povoa a s cabeças pensamentos. Desta vez, o abalo vem de um discurso afogueado feito pelo vice-comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã. Ele confirmou que “o exército islâmico na Síria” nas Colinas de Golã está de prontidão esperando apenas a ordem para erradicar “o regime maligno” de Israel.

Em suas declarações alucinadas, ele afirmou que há 100.000 mísseis apontados para Israel. E assim o general de brigada Hossein Salami, vem apregoando a guerra entres as nações, de forma que em breve Teerã não terá mais relações internacionais. É lamentável, em pleno século da tecnologia, ainda há homens voltado para as práticas medievais, de mata e morre. (Fonte: guiame.com.br/gospel)

PROJETO ALMAS PARA O REINO EM ASSÚ

PENSAMENTO I

“Diante da perseguição, da agonia e da dor, a esperança permanece como um raio de luz que ilumina as densas trevas”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

IMORTAL – AMOL

Dix-sept Sobrinho é filho do casal Jerônimo Vingt-un Rosado Maia e América Fernandes Rosado Maia. Tenha sua formação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na área medica optou pela pediatria, sendo especialidade e já tem 35 anos de carreira. O Presidente da Fundação Vingt-un Rosado que é mantenedora da Coleção Mossoreonse. É um homem que tem uma tranquilidade e generosidade reconhecidas por todos, ele fala sobre suas experiências no campo da medicina e da vida e pioneirismo de seu pai Vingt-un Rosado. Imortal da Academia Mossoroense de Letras (AMOL), Instituto Cultural Do Oeste Potiguar (ICOP), academia de ciências jurídica e sociais de Mossoró (ACJUS).

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Cristãos do Vietnã perdem liberdade religiosa na internet com nova lei

2- Lei que torna conversão religiosa em crime entrará em vigor no Nepal

3- Pastor que estava em coma relata cura de malária cerebral contraída em viagem missionária

4- Morre o cantor e pastor Feliciano Amaral, aos 97 anos

5- “Não temos deixado Jesus entrar na nossa bolha de proteção”, alerta Gabi Sampaio

6- Muçulmanos que se converteram ao cristianismo sofrerão pena de morte, na Mauritânia

7- Mais de 3 mil Cristãos nigerianos estão sem moradia após massacre que deixou 200 mortos

8- Após ameaças, pastor que combatia o crime no México é morto por traficantes

9- Malafaia diz que PT é formado por “produtores do caos”

10- Espetáculo “O jardim do inimigo” de volta em nova temporada

11- China ordena que igrejas “fichem” todos que participam dos cultos

12- Voluntários cristãos tentam evitar suicídios nas estações de trem

ELEIÇÃO NA AMOL

A Academia Mossoroense de Letras – AMOL, no dia 20/07/2018 estará realizado a escolha de seu mais novo membro para ocupara cadeira 08 que tem como patrono Maria Silva e primeira ocupante a professora Zenaide costa que se encantou. Concorrem a cadeira:

1- Taniamá

2- Ludmillla

3- Lindomarcos

4- Joseane Lobato

5- Dona Dulce Cavalcante

COMISSÃO PARA ELEIÇÃO

A comissão para eleição é formada pelos imortais: Presidente : Filemom Rodrigues, Secretario : Josafá Inácio, Mesa Eleitoral : Almir Nogueira, Geraldo Maia e Ricardo Alfredo.

PENSAMENTO II

“Há momento em que o silêncio traduz as mais profundas palavras”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

MOCHILEIROS MISSIONÁRIOS

REFLETINDO

Na jornada da vida, cada um tem oportunidade de seguir sua utopia, como um marco de realidade, mesmo que seja em tempos difíceis ou quando a dor afeta seu pensar e as escolhas não são tão certas. Aguente!

Quando rompemos a bolha do egoísmo, a tentação de nos ver como melhor que nosso semelhante, então é chegada a compreensão de que estamos prontos para enfrentar as injustiças e a crueldade.

Somos assim, nós humanos queremos o bem do outro, a vitória do nosso semelhante. Não estamos acostumados com a miséria, a fome, a dor, a ganância e a crueldade. Nosso peito fica apertado quando percebemos o sofrer do outro, as lágrimas são inevitáveis… praças cheias de presos, ao vicio, a dor e a agonia. Idosos que sofrem, com a fome, o desprezo e a agonia de um viver.

Na macha, todos, buscam a felicidade a qualquer custo como uma obsessão. A fase que ecoa nesta geração é… “Quero ser feliz, não importa como, quero ser feliz. Não importa a dor que alguém sinta, quero ser feliz”. E assim a felicidade obsessiva, doentia. Tem levado a depressão e a angustia.

O império ser feliz, abriu abscesso na alma humana, que passou a ser devorador de se si mesmo, deixando ao lado todo e qualquer limite.

Logico que ninguém quer sofrer, pois sofrer é ruim. Logico que todos querem sentir a felicidade, mais a felicidade deve ser algo que crescer com bem viver e não com superficialidade do ser. Então não é necessário, usar o seu semelhante como degraus de uma escada. O grande escritor Francês André Gide, “Sinto em mim uma imperiosa obrigação de ser feliz, mas toda felicidade obtida às custas dos outros me parece odiosa”.

Por mais devastador, doloroso e triste que seja, prefiro ser infeliz, sofre a dor e suas consequências do quer usar ou explorar uma pessoa em busca da minha própria felicidade. Deixando de lado, sem perceber ou sentir a dor do meu semelhante.

80 Anos Da Morte De Lampião E Maria Bonita

PROGRAMA DOS 80 ANOS.

PALESTRA NA ACADEMIA CEARENSE DE CIÊNCIAS

PARTIU PARA ETERNIDADE O CANTOR E PASTOR FELICIANO AMARAL, AOS 97 ANOS

No dia 07 de julho, o cantor Feliciano Amaral passou para eternidade. Sua biografia, que é uma honra para todos os que gostavam suas belas canções, incluir ser pastor. Aos 97 anos gostava de adorar nas canções.

No mundo cristão, era conhecido como “Rouxinol do Sertão”. Sendo natural de Minas Gerais, era tido como filho do Brasil. E suas canções marcou a vida de muitos. (Fonte: guiame.com.br/gospel)

DAS BELAS CANÇÕES

Essa é uma das lindas canções que conheço desde minha infância. Ela tem a capacidade de nos ajudar a crescer na fé, e ultrapassar as barreiras impostas pela vida. (Nota nossa)

O Eterno Fanal (Feliciano Amaral)

Noite azul, céu sereno

Num barco pequeno

Vou deslizando no mar

E a brancura da lua

Nas águas flutua

Numa beleza sem par

De longe parece

Ouvir-se uma prece

No vento, nas ondas

Na espuma quem em véu

Emoldura o caminho

Que passa o barquinho

Seguindo as estrelas

Que o guiam do céu

Mas em dado momento

Transforma-se o vento

Cessa da lua o clarão

E o mar tão bravio

É um desafio

Ao barco sem direção

Com voz de lamento

Do meu pensamento

Orei ao meu mestre

Com fé sem igual

E voltou a bonança

Vitória se alcança

Olhando pra Cristo

O eterno fanal

JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

RACHA NOS EVANGÉLICOS NO RN

Há claramente um racha no meio cristão, politicamente. O maior prejudicado com essa situação é o deputado federal Antônio Jácome (PODEMOS), que tem projeto para 2018. Já são citados dois nomes do meio para concorrer diretamente com o deputado. (Fonte: Blog do Robson)

GRANDE NOITE DE LOUVOR E ADORAÇÃO

PENSAMENTO III

“Há uma luz que indica o caminho, Cristo, o eterno fanal”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

CONGRESSO DE MOCIDADE

PENSAMENTO IV

“Olha para mim Senhor, e julga minha causa. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

ENCONTRO DE LIDERANÇAS EVANGÉLICAS EM NATAL

FILME NA IGREJA BATISTA

REFLEXÃO DO DIA

Exegese é um comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra.

LOUVAI AO SENHOR – Salmo 117 – Exegese

O Salmo 117 é um salmo descritivo de louvor. E o menor salmo de todos e tem uma estrutura simples: (1) chamado às nações para louvarem a Deus (v. 1); (2) motivos para as nações louvarem a Deus (v. 2).

117.1 — Louvai-o, que significa falai bem dele, é diferente, no original, do primeiro louvai, o qual significa exultai, formando um belo paralelo. A palavra hebraica traduzida por nações significa, aqui, todos os povos que não os judeus; já a palavra traduzida por povos refere-se a grupos populacionais menores de etnia e linguagem em comum.

117.2 — Benignidade se refere à fidelidade de Deus às promessas feitas na aliança com Seu povo. Um motivo pelo qual as nações devem louvar a Deus é Sua bondade para com Israel e para com todos. Louvai ao Senhor, o aleluia de conclusão, é uma exclamação de apropriado triunfo segundo a misericórdia de Deus.