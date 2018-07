Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

Não desista de si mesmo… aguente firme e siga em frente. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

A RELAÇÃO POLÍTICA E FÉ

Durante vários anos, o seguimento cristão, tem se afastado da política como se ela fosse algo apenas mundano e perverso. Entretanto nos últimos dias e com o aumento da conscientização e da formação educacional e teológica do povo, ficou plausível que há uma necessidade de se aplicar corretamente os conceitos políticos para o bem comum. E assim as sagradas letras, a Bíblia, que é um registro da história política e libertaria de um povo, passou a ser vista como manual completo tanto para a vida eterna como para a vida física e de paz.

Ao vasculhar as sagradas letras, no antigo testamento, encontramos as primeiras denúncias relacionadas a política, causada por governos que oprime o povo. “Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que prescrevem opressão. Para desviarem os pobres do seu direito, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo; para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos! (Isaías 10:1-2).

O profeta Moisés foi comissionado pelo Rei do Universo, a questionar as decisões egoísta e de opressão contra o povo tomada pelo governo de faraó. E ao retirar o povo do Egito, encontrou o Rei Universal e tomou parte na formulação da constituição para o seu povo e de leis para toda humanidade. (Os dez mandamentos).

Já no novo testamento encontramos o próprio filho do rei Universal, tratando das questões sociais que diminuem a dignidade humana. Ele mesmo combateu as injustiças, ficou ao lado do pobre, acolheu o necessitado, denunciou os corruptos e perdoou os pecados. Explicou a sua missão espiritual e missão material ao afirmar: …a verdade vos libertará… eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância.

Todas as lições dadas pelo mestre, Cristo, estão relacionadas as questões sociais. Seus principais temas são: amor ao próximo, inteligência emocional, caridade, justiça, dignidade humana, solidariedade, partilha. Ele mesmo afirmou: “Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e foste me ver”. (Mateus 25:35-36).

Em outros casos, solicitou a divisão correta das riquezas naturais dentro de um sistema justo e perfeito. Ele deu o exemplo, distribuiu pães, peixes, perdão, generosidade. E a um homem que confiava na riqueza, ele disse: vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me. (Mateus 19:21).

Quando frente aos poderosos políticos religiosos, ele afirmou: Não será assim entre vós; mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal; (Mateus 20:26), eis a lição para todos os políticos e para quem detém o poder. O seu ensinamento desafia toda lógica humana, toda a razão do sistema e nos levar a refletir a nossa verdadeira aptidão, que é servir.

Visto assim, a política e fé devem andares juntas, pois quando temos política sem fé, apenas encontramos: morte sem esperança, ilusão do pobre, exploração dos mais simples do povo, comércio da honra e da dignidade, manobras traiçoeiras para enganar o povo. E quando temos fé sem política, temos: esperança apenas nas coisas materiais, comercio da fé e de Deus, exploração do povo em nome de Deus, alienação e cativeiro.

O mundo físico e o mundo espiritual estão ligados, não há como separa-los. No mundo espiritual existe as políticas do reino eterno, tais como: quem pode entrar e qual o meio de se chegar a este reino. Existe toda uma preparação para ser cidadão eterno. No mundo físico também existe as políticas da existência, e são nelas que devemos nos concentrar, para corrigir as injustiças praticas no claro do dia, ou na escuridão da noite.

A política no mundo físico decide tudo, do nascimento a morte do cidadão, e é exatamente por isso é que devemos estar atentos e participativos para interferir na política, melhorando a vida de todos e o bem comum social.

Portanto, é fundamental deixarmos para trás os dogmas meramente humanos, e partimos para uma nova realidade, onde a fé e a política estão ligados de forma a beneficiar o ser humano e não para sua condenação e ruina. No mais íntimo de cada um, somos assim, não queremos o mal de ninguém. Todos nasceram para fazer o bem, é da alma humana, amar o bem e ver a vitória de todos como uma única vitória, a da humanidade.

PARTIU ANTES DO COMBINADO

Como muitos nesta cidade, neste estado e neste país, tinha com o irmão e amigo Milton Marques uma relação de amizade. Quantas vezes na TCM em seu escritório, na sua casa ouvimos bons conselhos e o carinho de um amigo que sempre indicava o percurso, quando surgia dúvidas na jornada da vida. Com certeza foi recebido no reino Eterno, pelo próprio Rei e Grande Arquiteto do Universo ao lhe dizer: “Vinde, abençoados de meu Pai! Recebei como herança o Reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber; fui estrangeiro, e vós me acolhestes” (Mt. 25: 43 e 35)

CONVITE ACJUS

IMORTAL – AMOL

Jose Wellington Barreto é Advogado, presidente da ACUS – academia de ciências jurídicas e sociais de Mossoró, membro do ICOP, membra da Academia Mossoroense de Letras – AMOL. Membro da AMLERN – academia maçônica de letras do Rio Grande do Norte.

Grandes serviços prestados à população de Mossoró e região. É um ser humano da mais alta qualidade como pessoa humana. Meu bom amigo Wellington Barreto dignifica o quem o conhece.

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Celebração dos 70 anos de Israel ocorre em agosto, na Lagoinha;

2- Teólogo diz que chip pode ser preparação para marca da besta;

3- Campanha “Deus é Amor” se espalha nas ruas do Irã;

4- Pastor é preso após protestar contra massacre de cristãos;

5- Espiritualidade passa a ser disciplina na faculdade de Medicina;

6- Genocídio já deixou mais de 6.000 cristãos nigerianos mortos;

7- ONU pretere cristão e escolhe socialista para dirigir Migração. (Fonte: gospelprime).

A.D. SETOR XIII – FESTA MIX

ELEIÇÃO NA AMOL

A Academia Mossoroense de Letras – AMOL, no dia 20/07/2018 estará realizado a escolha de seu mais novo membro para ocupara cadeira 08 que tem como patrono Maria Silva e primeira ocupante a professora Zenaide costa que se encantou. Concorrem a cadeira:

1- Taniamá

2- Ludmillla

3- Lindomarcos

4- Joseane Lobato

5- Dona Dulce Cavalcante

COMISSÃO PARA ELEIÇÃO

A comissão para eleição é formada pelos imortais: Presidente : Filemom Rodrigues, Secretario : Josafá Inácio, Mesa Eleitoral : Almir Nogueira, Geraldo Maia e Ricardo Alfredo.

ACJUS

Mais uma das belas festa feita pela ACJUS. Parabéns presidente e comissão organizadora e aos que foram empossados imortais.

MOCHILEIROS MISSIONÁRIOS

PENSAMENTO II

“A liberdade está em se sentir livre para pensar e sonhar, sem ser escravo ou senhor dos dogmas ou dos conceitos medievais”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

ACONTECEU…

1- Lava Jato do Rio: Empresário Eike Batista é condenado a 30 anos de prisão;

2- General iraniano acusa Israel de ‘roubar nuvens’ para provocar seca no Irã;

3- Lula não comentará mais sobre jogos em TV, alegando ser candidato

GUERRA DOS PODEROSOS

Fotos Google

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, revogou a deliberação do juiz Federal Sergio Moro, que decidiu por medidas cautelares alternativas à prisão ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT), que foi libertado via habeas corpus julgado pela 2ª Turma do STF.

O Juiz Federal, Moro, fixou a Dirceu, que ao ser libertado do presídio da Papuda, em Brasília, deveria usar tornozeleira eletrônica e determinou que o mesmo ficaria proibido de sair do país. Ao chegar nas mãos do ministro do supremo tribunal federal, Toffoli, ponderou que o magistrado “confrontou” o juízo feito pelo Supremo.

Para o ministro do supremo tribunal federal, Toffoli, “o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, a determinação extravasa as competências, restabeleceu medidas cautelares diversas da prisão, que foi determinadas em desfavor do paciente. Entre as mediadas estão: a tornozeleira eletrônica e a entrega do passaporte.

Com o pedido de vista do ministro Edson Fachim, o ministro Dias Toffoli, indicou a necessidade de conceder o habes corpus que foi seguido pelos seguintes ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. (Fonte: Veja)

ALERTA GERAL CONTRA A POLIOMIELITE

Foto: Google

De acordo como o Ministério da Saúde é necessário um alerta geral para risco de volta da poliomielite. O Ministério da Saúde, apresentou um novo esquema de vacinação contra a poliomielite oral trivalente deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses de vida. O primeiro reforço é feito aos 15 meses e o outro entre 4 e 6 anos de idade.

O Ministério da Saúde anuncio que a cobertura será nos 312 municípios estão sobre ameaça, especialmente no estado da Bahia, onde não ocorreu a vacinação em massa.

Campanha de Vacinação

A campanha de vacinação contra doença no país deve recomeçar no mês que vem: do dia 6 a 31 de agosto. Nos dois últimos anos a campanha aconteceu em setembro.

Poliomielite

A poliomielite é popularmente conhecida como paralisia infantil. E é causada por um vírus que vive no intestino (poliovírus), atingindo crianças com menos de 4 anos, mas pode contaminar adultos também. O meio de transmissão é de uma pessoa para outra por meio de saliva e fezes, assim como água e alimentos contaminados. (Fonte: Veja)

IGREJAS EVANGÉLICAS BUSCAM LANÇA VICE-GOVERNADOR

Existe um movimento entre as igrejas para que ocorra o lançamento de um nome a vice-governador no estado do Rio Grande do Norte.

A frente dessa ideia estão renomados pastores e líderes do meio cristão no estado. Nos bastidores já são citados vários nomes que poderão ser analisados pelas lideranças evangélicas.

No ano de 2002, quando foi eleita a governadora do estado a Senhora Vilma de Farias, o vice era evangélico da A. Deus. Todavia é bom lembrar que ocorreu uma participação em massa do seguimento evangélico, porem nos últimos dias acredito que não ocorrerá essa movimentação, motivado pela descrença no próprio seguimento. É aguardar para ver.

PROJETO ALMAS PARA O REINO EM ASSÚ

CONCERTO

A cidade de Mossoró recebe o prisma Brasil Concerto no dia 08/07/2018 no Teatro Dix-Huit Rosado Horário: 20h00 Ingressos.

PAPA CONVIDA LIDERANÇAS CRISTÃS PARA DEBATER A PAZ NO ORIENTE MÉDIO

O Papa Francisco está convidando lideranças cristãs do Oriente Médio para debater a paz na região. O encontro para uma “jornada de reflexão e oração” ocorrerá na cidade de Bari, Itália.

Além das principais lideranças católicas da Terra Santa, o convite foi estendido aos arcebispos e patriarcas ortodoxos tanto gregos quanto russos. Ainda não foi divulgado quem confirmou presença.

A população cristã em toda a região vem declinando há algum tempo. No Iraque e na Síria, o cristianismo corre o risco de desaparecer. Em países como Egito e Líbano as minorias cristãs continuam sofrendo com ondas de violência e perseguição. (Fonte: Crux Now)

REFLEXÃO DO DIA

1 JULGA-ME, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade; tenho confiado também no Senhor; não vacilarei. 2 Examina-me, Senhor, e prova-me; esquadrinha os meus rins e o meu coração. 3 Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos; e tenho andado na tua verdade. 4 Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. 5 Tenho odiado a congregação de malfeitores; nem me ajunto com os ímpios. 6 Lavo as minhas mãos na inocência; e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. 7 Para publicar com voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas. 8 Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. 9 Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, 10 Em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. 11 Mas eu ando na minha sinceridade; livra-me e tem piedade de mim. 12 O meu pé está posto em caminho plano; nas congregações louvarei ao Senhor.

REFLETIDO

Parece ironia, passamos a vida toda procurando sua presença, mais ela sempre esteve na voz do vento, no olhar de compaixão, nas mãos estendidas, no choro de uma criança, na dor do pobre.

Caminhamos com roupas seguras pelo cinto, conquistamos tudo que desejamos, entretanto, quando olhamos para dentro de si mesmo, encontramos um vazio existencial e confessamos baixinho para ninguém ouvir… não sou feliz.

E aparentemente sozinho, em forma de tristeza, escondemos o rosto com as mãos. E somos tomados por uma tristeza infinita, que faz o coração doer e a alma chorar. A busca da felicidade, tornou-se um cansaço de viver.

Nos contaram que tu eras, importante o bastante para não ter tempo de ouvir, o gemido e a dor de quem sofre. E neste devaneio, imaginamos tu coberto de ouro, de poder e majestade. Todavia, ao te encontrar, te vi tão humidade, simples como os pássaros, leve como uma pluma, cheio de ternura no olhar e tua presença faz todos chorar de alegria, pois a luz do amor invade a alma cansada e tudo passa a ter uma razão de existir.