Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

“Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas; seu refúgio será a fortaleza das rochas; terá suprimento de pão, e água não lhe faltará” (Isaías 33:15,16).

“Pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais” (Amós 5:12).

“Quem aceita o mal sem protestar, coopera realmente com ele”. (Martin Luther King)

A POLÍTICA DA CORRUPÇÃO

Há um espirito de corrupção que tem tomado conta de várias nações. E no Brasil não é diferente. Pois quando falamos em política, logo, se agrega a palavra corrupção.

Os jornais, as revistas, os blogs e todos os meios de comunicação são surpreendidos a cada instante com uma notícia bomba envolvendo um personagem dos mais altos escalões da República.

Infelizmente, as notícias vinculas a política brasileira e a corrupção, o desvio de verbas, superfaturamento de obras públicas, sempre acompanhado de uma diversidade de crimes que beira a loucura, da ganância e da fata de respeito ao próximo. E é essa mesma política que oscila entre o absurdo e o ridículo.

Quando analisamos o sentido e a origem da palavra corrupção compreendemos sua aplicação. Corrupção vem do latim, corruptus, dando de dois significados ou definições, sendo em sentido concreto “quebrado em pedaços” e em sentido restrito “apodrecido; pútrido”. Já em sentido amplo, corrupção significa fazer algo ilegal ou imoral dentro da coisa pública ou privada. E a ação de corrupção tem sempre a mesma finalidade que é privilegiar um indivíduo ou um grupo.

As ações de corrupção vão muito além do jeitinho brasileiro. A forma em que os partidos políticos se fundamentaram foi um modelo perverso e cruel de arrecadação em caixa dois ligado com um pacto oligárquico de roubar os recursos públicos. Onde o partido indica alguém para altas funções dentro serviço público com determinação de arrecada certa porcentagem para o partido que o indicou. E assim, a função é dada com a intenção de arrecada propinas e passar ao partido para realizar as campanhas eleitorais. Ou seja, a corrupção institucionalizada.

O combate a corrupção começa pelo exemplo que cada um pode e deve dar. É bom lembrar que não são só os ocupantes dos altos cargos públicos que se corrompe. No dia a dia, a corrupção está presente no jeitinho braseiro. Por exemplo: Não dar nota fiscal; não declarar Imposto de Renda; tentar subornar o guarda para evitar multas; falsificar carteirinha de estudante; Dar ou aceitar troco errado; roubar assinatura de TV a cabo; furar fila; comprar produtos falsificados; no trabalho, bater ponto pelo colega; falsificar assinaturas, etc. E estes atos estão presente no dia a dia e para alguns ao algo cultural, todavia não é algo cultural e sim de profunda falta de respeito com a sociedade e com o próximo.

Mesmo tendo uma formação cristã, sempre busco compreender dentro vários ângulos os fatos da vida, sem aplicar os conceitos tradicionais ou mesmo algum sinal ou resquício do radicalismo cristão. Entretanto, nesta minha formação (cristã), tenho observado o quanto tornou-se irrelevante o cristianismo dos dias atuais. Pois uma nação que tem mais de 85% da sua população cristã, mesmo assim, tornou-se incapaz de educar dentro de uma vida política e justa os seus pupilos. E assim temos cristãos domingueiros, e no restante dos dias profundos corruptos e desonestos.

E assim, o Cristianismo atual tem produzindo apenas cristãos extremistas, que vivem pulando de um lado para outro em busca de benefícios, sem ao menos compreender as consequências de suas atitudes diante do criador. E pior, sua busca não é por coisas eternas, mais por fantasias, heresias, anomalias religiosas e riqueza a qualquer custo.

E entre essas anomalias, está o culto à personalidade, mega vigilhões, sessão do descarrego, unção profética, correte da libertação, construções faraônicas, comercio da fé, e uma diversidade de coisas que são apenas humanas. E de lado é abandonado o verdadeiro sentido de ser cristão, que é ser semelhante a cristo, fazendo o bem, agindo em nome do amor, da misericórdia e da bondade. E quando se fala neste aspecto, muitos acham que é bobagem, todavia o evangelho está cheio dessa realidade.

Ao invés de perder tempo com essas ações estranhas, precisamos ensinam o verdadeiro sentido da vida as crianças, aos jovens, aos adultos, aos idosos. Criando um clima de conscientização humana. E para isso precisamos viver a realidade, que é a escolha política para estabelecer a justiça divina nas ações e no dia a dia de quem sofre.

É da política que vem o preço do pão, da carne da sobrevivência. É da política que vem a saúde, a segurança, e a educação. É da política que vem as leis, boas ou ruins. É de nossas escolhas políticas que fazemos um céu na vida dos nossos semelhantes ou um inferno. Não fique omisso, escolha, e escolha bem. Veja a vida, as ações e os procedimentos de quem você vai escolher. Analise como é ele ou ela, diante de sua família, dos seus amigos e da sua função na sociedade.

Portanto, a mudança de postura só ocorrerá quando todos passarem a agir com dignidade e lealdade, ou seja, mudança de cultura e postura.

IMORTAL – AMOL

Padre Manoel Vieira Guimarães Neto nasceu em Mossoró, dia 14 de janeiro de 1952. Entrou para o Seminário Santa Teresinha, em 1965. Em seguida, cursou Teologia e Filosofia em Fortaleza, Ceará. Foi ordenado em 1981. Dom José Freire de Oliveira Neto, primeiro ocupante da cadeira de nº 29, deixada por Dom Costa, na condição de Patrono. Padre Manoel Vieira Guimarães Neto nos dias atuais tem assento na cadeira 29 da AMOL.

“Há fatos na vida que doe demais, é como sopro de morte”. (Ricardo Alfredo)

O meu amigo Dr. Wellington Barreto lança mais uma obra prima o livro 400 edições. Uma marca histórica. Parabéns meu irmão e amigo.

STF EM CRISE

O ministro Marco Aurélio tece críticas a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, e diz que está ocorrendo a ‘manipulação de pauta’. Seu descontentamento com a atual presidência do STF da Corte está relacionado ao não pautamento da prisão em 2ª instância.

Ele é relator de duas (02) ações que tratam da possibilidade condenados por tribunais de segunda instância serem presos. De acordo com o ministro, no mês de dezembro do ano passado, Ele já tinha liberado os processos para julgamento, mas ainda não foram colocados em pauta pela presidente.

Em entrevista ao jornal ‘O Globo’ o ministro Marco Aurélio disse: “A ministra Cármen Lúcia, é responsável pela definição da pauta e da data para julgamento. Estou a muito tempo esperando”. Esses são tempos estranhos. Desabafa o Ministro, “Estou aqui há 28 anos, e nunca vi manipulação da pauta como esta”,

Para a Ministra Cármen Lúcia (presidente da corte), não há urgência de se discutir o tema, já que o mesmo plenário do STF definiu, em 2016, a regra do início do cumprimento das penas após a condenação em segunda instância. No entanto, desde então alguns ministros mudaram o entendimento sobre o assunto.

Na visão do ministro Marcos Aurélio, que é o relator, um novo julgamento teria como função a unificação do posicionamento da Primeira e da Segunda Turma do tribunal, cada uma composta por cinco ministros. “Não teríamos o descompasso entre as duas turmas (se a ação sobre segunda instância fosse julgada em plenário). O desacordo eu rótulo como intestina, que maior descrédito ocasiona ao Judiciário”, assegurou Marco Aurélio. (Fonte: Notícias ao Minuto)

ADVOGADOS DE LULA ENTRAM COM UM NOVO PEDIDO DE LIBERDADE AO STF

A banca de Advogados do ex-presidente Lula, entraram com um novo pedido de liberdade no STF e com liminar para que ele aguarde em liberdade os recursos. Petição solicitou que a ação fosse julgada na turma e não no plenário.

A ação busca questionar as decisões do Ministro Luiz Edson Fachin, principalmente na questão de enviar ao plenário o pedido de liberdade para acompanha o processo em casa.

A liminar busca suspender a execução provisória da pena, e ao mesmo tempo, possibilitar que o apenado esteja em liberdade enquanto houve possibilidade de recursos contra a condenação.

Vamos aguarda o desenrolar dos fatos, pois ainda muita agua vai passar embaixo dessa ponte. (Fonte: G1)

Academia Mossoroense de Letras

Sátiro Cavalcante Dantas, Cadeira 11 na AMOL, Academia Mossorense de Letras. O Imortal e amigo, sátiro é um ícone na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte e no Brasil.

Com uma longa lista de serviços prestados a sociedade brasileira, o padre Sátiro é exemplo de amor ao próximo e de dedicação a educação.

Quem o conhece de perto sabe bem, que o mesmo é uma pessoa humilde, porém, com uma inteligência extraordinária dedicada ao bem.

Ricardo Alfredo, tem duas (02) filhas do casamento; Isabelly Stefanny Fernandes de Souza e Mariah Yasmim Fernandes de Souza. Morou em Natal, voltou a residir na cidade de Mossoró. Bel. de Direito e Funcionário Público Municipal e Estadual. Na AMLERN – Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Norte é ocupante da cadeira 29 que tem como patrono TERTULIANO AYRES DIAS. Na AMOL – Academia Mossoroense de Letras é ocupante da cadeira 34 que tem como patrono ABEL FREIRE COELHO. Na ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró é ocupante da cadeira 08 que tem como patrono DR. SEBASTIÃO VASCONCELOS DOS SANTOS. É membro do ICOP – Instituto Cultural do Oeste Potiguar.

Concluiu o curso de Ciências Físicas e Biológicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no ano de 2006, e pela Faculdade de Teologia (INTA) os cursos de Bacharel em Teologia e Licenciatura em Ensino Religioso. É Bacharel em Direito pela Faculdade Mater Christi, é Especialista em Geografia e Meio Ambiente pela FIP (Faculdade Integrada de Patos na Paraíba) em 2008, Especialista em Metodologia do Ensino da Matemática pela INTA em 2010, é Especialista em Psicopedagogia Institucional em 2010 pelo instituto Superior de Teologia Aplicada. Mestre/Doutor.

Articulista do JORNAL A VOZ DA ASSEMBLEIA DE DEUS nos anos de 2010 a 2012, com os seguintes temas Jurídicos: Direitos dos idosos, parte I e II, Direitos das Mulheres Brasileiras parte I e II, Liberdade Religiosa, Direito do Trabalhador parte I e II, Orientações Gerais sobre Direito do Trabalho, Direito do consumidor parte I e II, Planos de Saúde e o SUS, Direito Humanos, Direito Previdenciário e suas funções sociais parte I e II, todos na página 15 do supracitado Jornal, assim como publicações no jornal O COMUNITÁRIO (extinto) que circulava na cidade de Mossoró, com o tema Reflexões sobre a cidade. JORNAL CORREIOS DA TARDE (extinto) com o tema Reflexões sobre Desenvolvimento da Cidade, sua violência e suas necessidades. Consciência Política Cristã, a Visão do Reino, a Sede de Deus, Panorama Político Cristão, Como vencer as crises?, O pilar da fé (Lições da vida), O propósito de Deus para as vidas humanas, entre outros temas. Colunista do JORNAL O MOSSOROENSE, com Reflexões Teológicas todas as sextas-feiras na página 02 do caderno o cotidiano. Artigos publicados no Jornal Gazeta do Oeste: Corrupção no altar e outros temas. Na vida religiosa é Diácono da Assembleia de Deus. É Palestrante sobre os temas religiosos, Direitos Humanos e Sociais. Foi apresentador dos programas Estudando a Bíblia e a Voz da Assembleia de Deus, ambos na Rádio Libertadora Mossoroense.

Trabalhos defendidos: No II Encontro de Iniciação Cientifica da FACULDADE MATER CHRISTI em Novembro de 2009 com o tema Os Benefícios da Lei 10.471/2003 amparo da terceira idade; na UERN, na IX Jornada de Iniciação Científica com o tema a Eficácia da Lei n° 10.471 no cotidiano dos idosos em dezembro de 2006; Escola inclusiva: aprendendo a conviver com as diferenças no Instituto Superior de Teologia Aplicada; Teologia do dia a dia na vida do Homem, (convalidação) pela Universidade do vale do Acaraú – Uva; As Dificuldades no Ensino de Matemática e seus Novos Métodos no INTA; Estudo sobre o lixo (abordagem ecológica) pela Faculdade Integrada de Patos-PB; Análise sobre o comportamento da criança e do adolescente na vida escolar, trabalho apresentado em conclusão de Mestrado no ano de 2011.

Professor de pós-graduação na Faculdade do Ceará IFETE, das disciplinas: Didática Geral, Didática II, Metodologia da Pesquisa, Direito da Criança e do Adolescente no curso de pós-graduação em Psicopedagogia. Orientador de tese na conclusão do curso de Teologia e Pedagogia pela Faculdade Facete do Ceará.

Professor de graduação nos cursos de Pedagogia, Direito e Administração pela Faculdade FAIBRA, do Ceará, assim como professor de Especialização na mesma Faculdade. Professor da Faculdade FACETE, no curso de Especialização no Ensino da Matemática. Servo do eterno Deus, criador dos céus e da terra.

SESSÃO MAGNA DE POSSE

A ACJUS realizará na próxima sexta-feira, dia 29/06/18 – a partir das 19h30, no auditório da OAB-Mossoró, um dos maiores eventos culturais já acontecidos em Mossoró em todos os tempos. Trata-se da sessão solene de ingresso de novos eleitos para titularidade das cadeiras 21, 27, 32, 41, 42, 43, 44 e 45.

Serão empossados: JERÔNIMO DIX SEPT ROSADO MAIA SOBRINHO – (21), AFRÂNIO DE OLIVEIRA LEITE – (27), MARIA CONCEIÇÃO MACIEL FILGUEIRA -(32), DAVID DE MEDEIROS LEITE – (41), ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA – (42), FRANCI FRANCISCA DANTAS – (43), KATIA CILENE DA SILVA – (44) e EVERKLEY MAGNO FREIRE TAVARES – (45).

Os empossandos são bastante conhecidos por suas produções literárias e pelos relevantes e notórios serviços prestados aos movimentos culturais e sociais da nossa cidade e do nosso estado.

Além da sua belíssima ritualística, a ACJUS ainda apresentará o seu coral que nesse ano acadêmico de 2018 continua com o mesmo brilhantíssimo e um repertório novíssimo que inclui melodias clássicas e populares.

A sessão será composta por três atos:

No primeiro, a acadêmica VANDA MARIA JACINTO, proferirá oração de recepção aos empossandos. No segundo, serão formalmente empossados os novos confrades e confreiras e já no terceiro, o acadêmico DAVID DE MEDEIROS LEITE, proferirá oração acadêmica representando os demais acadêmicos.

A entrada é franqueada a toda sociedade mossoroense e potiguar, sendo que ao final quando da confraternização, será oferecido um coquetel aos presentes.

ELEIÇÃO NA AMOL

A Academia Mossoroense de Letras – AMOL, no dia 06/06/2018 estará realizado a escolha de seu mais novo membro para ocupara cadeira 08 que tem como patrono Maria Silva e primeira ocupante a professora Zenaide costa que se encantou. Concorrem a cadeira:

1- Taniama

2- Ludmillla

3- Lindomarcos

4- Joseane Lobato

5- Dona Dulca Cavalcante

A comissão para eleição é formada pelos imortais: Presidente: Filemom Rodrigues, Secretario: Josafá Inácio, Geraldo Maia, Ricardo Alfredo e Almir Nogueira.

Salmo 17 – Renova as forças para superação de obstáculos. Traz proteção contra os inimigos.

Oração de David.

[Oração de Davi] Ouve, SENHOR, a justiça e atende ao meu clamor; dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos.

Saia a minha sentença de diante do teu rosto; atendam os teus olhos à razão.

Provaste o meu coração; visitaste-me de noite; examinaste-me e nada achaste; o que pensei, a minha boca não transgredirá.

Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor.

Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem.

Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir; inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras.

Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra.

Guarda-me como à menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas,

dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando.

Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente.

Andam-nos agora espiando os nossos passos; e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra;

parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos.

Levanta-te, SENHOR! Detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio, pela tua espada;

dos homens, com a tua mão, SENHOR, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto; seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças.

Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça; eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar.