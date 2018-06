Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

PENSAMENTO I

A cada dia eduque sua mente e domine sua alma, para aprender com o silêncio e observar o inobservável pelos homens comuns. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

PORQUE TENHO QUE VOTAR?

Durante muitos anos, tenho ouvido de bons amigos, companheiros de trabalho, professores, imortais, juristas, pesquisadores, evangélicos, católicos, ateus, materialistas, dos que perderam a fé, dos homens e das mulheres simples, a seguinte pergunta, porque tenho que votar? Realmente, estes são dias turbulentos, são noites escuras, mais é bom lembrar que a nação sempre se ergue mais forte nos momentos mais difíceis. E como bom otimista que sou, acredito que quando a noite está mais escura, é sinal que vai amanhecer. Assim como amanheceu nos dias em que havia uma ditadura militar (1964-1985). Os livros nos contam que foram dias de horrores. Falta de liberdade, censura, opressão e violência. Amordaça, homens e mulheres retirados de suas casas, presos, mortos, torturados, inocentes sem pai e mãe, órfãos de um sistema doentio. É por isso que devemos votar, caindo, errado, chorado, lamentado, devemos escolher dentre o povo aqueles que poderão nos representar com dignidade e respeito.

Sempre foi e sempre será, o processo democrático uma tentativa de erros e acertos. E destes erros e acertos é que tiramos o aprendizado na caminhada. O poder do voto, da fiscalização e do acompanhamento dos eleitos no desenvolver do trabalho palamentar, é o que pode criar uma nova cultura de que quem se elege é mais importante do que o povo, visto que a diplomação é apenas uma carta em branco autorizadora para tomar decisões em nome do povo.

Assim como na república velha que tinha o famoso voto de cabresto, nos dias atuais, o povo é mantendo na miséria, na insegurança, na falta de saúde, onde o trabalho e a dignidade é mantido como o voto de cabresto. Principalmente no Nordeste, onde a força dos coronéis da política, desvia toda a ideia de política do povo para o povo e pelo povo.

Para que tenhamos uma democracia forte, onde o governo seja do povo e para o povo, é necessário insistir no voto, mesmo errado, caindo, e nunca esquecendo de cobrar dos eleitos sua fidelidade ao povo e não a grupos de interesse.

O voto é uma poderosa arma e deve ser usada dentro do processo democrático, de forma coerente, consciente e da busca do bem comum. E não como meio de enriquecimento ilícito, corrupção ou mesmo ajudar pequeno grupos para se manter no poder.

A obrigatoriedade de votar é uma forma imperialista de manter sobre cabresto a população. E ao mesmo tempo dizer que é cidadã a obrigatoriedade de votar é uma alienação ou mesmo uma demonstração de poder da classe dominante do capital sobre a classe operaria.

Entretanto, há ainda o voto antipolítico, que é o voto nulo ou em branco. Esses modelos de votação não são contra a democracia ou mesmo contra a constituição, mais é um voto de o descaso, a corrupção, ou simplesmente, uma demonstração contra a atuação da classe dominadora que injeta políticos corruptos, com ideia de domínio da massa inculta.

Coloca-se contra a obrigatoriedade do voto, não significa está contra o voto, pelo contrário, a não obrigatoriedade é um benefício a própria democracia, ou seja, a liberdade de votar ou não votar.

Portanto, quando o povo se conscientizar do seu real poder, a democracia ganhará contornos e cheiro de povo. Outro fator importante é o processo de acompanhamento dentro do devido processo legal aplicando as penalidades certas aos que desviam a sua conduta contra o povo.

POSSE AMOL

O bom amigo, advogado, escritor intelectual Wellington Barreto foi empossado na Academia Mossoroense de Letras – AMOL. Foi uma linda solenidade que ocorreu no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte. O Dr. Wellington passou a ocupar a cadeira 38 que tem como patrono Walter da Fonseca Wanderley e já foi ocupada pelo imortal Massilon Pinheiro da Costa.

MOCHILEIROS

PENSAMENTO II

Quanta vezes forem necessárias, eu me levantei, apesar da dor, eu me levantarei. Assim como o dia nasce, eu me levantei. E eu farei isso milhares de vezes se preciso for. Me levantarei com uma onda gigantes. Moverei as montanhas, pedras pôr pedra, mais me levantarei. E sem medo seguirei meu destino. (Ricardo Alfredo).

O QUE SIGNIFICADO DE CADA PEÇA DE DINHEIRO DENTRO DA BÍBLIA, COMO: DENÁRIO, DRACMA, DARICO, ASSE E ESTÁTER.

Nos tempos bíblicos, muito antes do surgimento do dinheiro no formato de moedas e papel, as civilizações faziam comercio por meio de trocas ou pagamentos em mercadorias e serviços.

Com a necessidade do comércio e de negócios entre os reinos, ocorreu a necessidade de se ter algo que tivesse valor entre os povos e reinos e foi por volta de 700 a.C., exatamente na localidade de Lídia (Ásia Menor), que apareceu as primeiras moedas cunhadas, o que facilitou o comércio em geral.

É no Novo Testamento, que surge maiores citações sobre o denário, dracma, darico, asse e estáter. Vejamos alguns:

DENÁRIO (Mt 20.2; 22.19)

O denário era a principal moeda romana de prata. Era, geralmente, o salário que um homem recebia pelo trabalho de um dia. Seu nome latino era denarius, e o grego, denarion.

DRACMA (Lc 15.8,9)

Moeda grega de prata e que tinha quase o mesmo valor de um denário romano.

DARICO (1Cr 29.7)

A palavra darico é de origem incerta, podendo remeter ao rei persa Dario I ou estar relacionada à moeda grega, a dracma. Era uma moeda de ouro da Pérsia, com formato oval e que valia aproximadamente quatro a cinco dólares.

ASSE (Mt 10.29; Lc 12.6)

O asse ou ceitil era uma moeda de cobre que valia algo em torno de um sexto de um denário. Ou seja, um valor irrisório.

ESTÁTER (Mt 17.27)

Moeda de ouro grega que valia quatro dracmas (ou seja, quatro dias de trabalho). Foi a moeda encontrada por Pedro na boca de um peixe e equivalente ao imposto do Templo em Jerusalém para duas pessoas.

MINA (Lc 19.13-25)

Unidade monetária igual a 100 dracmas, ou seja, o equivalente a quase cem dias de trabalho.

TALENTO (Mt 25.14-30)

Esta palavra é muito usada hoje como sinônima de habilidade ou dom, mas originalmente não significa nenhuma das duas coisas (embora haja uma razão par este uso). Originalmente era uma medida de peso, a maior usada pelos hebreus: para quantificar ouro, prata, chumbo, ferro e cobre. Como peso, equivalia a aproximadamente 34 quilos (mas podendo varia entre 40 e até 60 quilos, dependendo da região e da época). Nos tempos do Novo Testamento, o talento era uma grande medida de dinheiro, e que deveria valer hoje em torno de 1600 dólares. Portanto, é uma medida de grande valor!

“tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito…” (Rm 15.4) (Fonte:gospelprime)

PENSAMENTO III

Não desista de si mesmo, pois todo mundo chora e todo sofre, e neste momento que você deve cantar… mesmo que você ache que não vale apena, persista. (Teologo Ricardo Alfredo)

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Radicais islâmicos atacam outra cidade no sul das Filipinas;

2- Fachin arquiva investigação sobre citação a Temer em documento;

3- Putin quer reunir duas Coreias, China e Japão na Rússia;

4- Petrobras anuncia redução de 1,1% no preço da gasolina nas refinarias;

5- STJ decide restringir foro privilegiado de governadores;

6- Vacina contra gripe: 17 capitais vão estender campanha;

7- 52ª fase da Lava Jato: Ex-executivo de subsidiária da Petrobras é preso;

8- Mundo tem recorde de pessoas deslocadas, diz Acnur;

9- Temer e Aécio se ‘unem’ para anular provas da delação da JBS;

10- Palestinos lançam projéteis contra Israel, que bombardeia Gaza;

11- STF valida delações premiadas negociada pela Policia Federal;

12- Lei Seca evita mortes em 10 anos, mas casos preocupam;

13- STF absolve Gleisi e marido de corrupção e lavagem dinheiro;

14- Trump quer mudar lei para manter pais e filhos juntos até deportação;

15- Em menos de 20 dias, médico atende Lula duas vezes na sede da PF;

16- EUA: Lista revela 49 crianças brasileiras que estão separadas dos pais;

17- Terremoto deixa três mortos e centenas de feridos no oeste do Japão. (Fonte: verdadegospel)

ACONTECEU…

1- Papa pede que católicos e evangélicos “derrubem as barreiras”

2- Anistia Internacional defende aborto como “direito humano”

3- Centenas de conversões durante cruzada do neto de Billy Graham

4- Missionários evangelizam nas ruas de Moscou durante a Copa

LANÇAMENTO

O bom amigo e irmão, Imortal Filemon Rodrigue Pimenta lança mais um obra prima com o titulo “obra Fatos do Tempo”. Parabens grande amigo, que deus continue lhe abençoando em sua estrada.

REFLEXÃO DO DIA

NÃO DESISTA DE VOCÊ

A vida tem seus caminhos, suas ilusões, seus destinos, e deles ninguém pode fugir ou se esconder. Pois o destino vai de uma forma ou outra colocar os obstáculos diante de você. E quando não colocar labirintos que parece não ter saída nem local de chegada.

Com certeza diante destes obstáculos, desvios, surgem longas noites e dias que não tem fim. E passamos a nós sentir completamente pedido, sem rumo, sem porto seguro. É exatamente neste momento que devemos parar e respirar, cantar… com os olhos fechado buscando dentro de si, forças para enfrentar.

Assim vem aquela voz dentro de si que diz: não desista de si mesmo, levante e lute, enquanto há vida… aguente… aguente… aguente… a chegada está bem próxima, é por isso que a noite é mais escura, porque está amanhecendo.

Mesmo que seu mundo esteja desmoronando, lembre-se que sua fortaleza está dentro de si mesmo, lá no fundo do seu coração, bem guardado, só esperando ser acordado. Não desanime, levante a cabeça, fixe os olhos no alvo e caminhe, nem que seja lentamente e sozinho… caminhe… caminhe… caminhe… não é hora de desistir, é hora de desafiar a gravidade e voar. E quando isso acontecer, você vai descobrir o quanto é forte e capaz.

Há dias em que o céu parece de bronze, e as portas com ferrolhos de ferro, é tempo de acreditar. Quando não confronto nos amigos e a solidão parece não tem fim. Acredite, acredite em você, acredite na sua história, na sua luta, e volte, pois o arquiteto do universo está olhando por você.

