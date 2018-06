Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

REFLETIR I

“Tenho me perguntado, porque essa geração é tão cruel e desumana. Sem afeto, sem razão, sem misericórdia, odeia pais e mãe, transgrede a lei pelo o bel prazer, zomba da vida e pior traz a dor a todos”. (Teólogo: Ricardo)

AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Sendo um conjunto de ações, ou programas, as políticas públicas são efetuadas pelos; governo federal, estaduais e municipais, tendo a participação direta ou indireta dos entres públicos ou mesmo privado.

As políticas públicas têm por objetivo assegura diretos da cidadania, a vida e a dignidade humana.

As políticas públicas têm sido perversas com os mais carentes. Não há algo mais indecente e doentio do que a estratégia de banalizar a fome, a doença e a miséria. E é assim que as políticas públicas têm sido tratadas pelos políticos e pelos partidos, ávidos pelo poder temporal.

Ele, doentes de alma e mente, nem aos menos pensam nas consequências de suas ações, apenas querem o poder pelo poder, como forma de dominar seu semelhante e o torna-lo seu vassalo. O sentimento de humanidade, e de fazer o bem comum, até parece que foi esquecido. Cada um, olhando para seu próprio umbigo, de forma egoísta e prepotente, fruto da instrumentalização dos muros do ódio e medo.

É e exatamente, desta instrumentalização dos horrores sociais, que muitos tiram proveito para fazer suas campanhas eleitorais, em cima da miséria, da fome, da sede, da doença, da injustiça social, criando um clima de manipulação para apresenta-se como salvador e receber do mais iletrado dos homens um punhado de votos que se transforma em futura corrupção.

Em relação a política de segurança pública, fica claro que os agentes tentam minimizar o caos. Todavia, as lições familiares não foram feitas com precisão o que causou o transtorno social. Por outro lado, é bom salientar que: os que lideram a sociedade, (presidente, governadores, prefeitos, deputados e senadores), de fato não tem mostrado preocupação alguma com o coas instalado, pelo contrário, quando pior melhor para eles, pois assim esconde as mazelas da corrupção, do apadrinhado político, do desrespeito social e pior da vergonha que é a política brasileira do toma-la dar cá.

Os temas polêmicos e necessários para a vida do cidadão nunca são discutidos de forma leal para com a população carente. Enquanto, as políticas públicas fundamentais como desmatamento, atualização do condigo penal e processual, combate a corrupção, endurecimento da política de drogas, são lançadas num fundo da gaveta, o debate no congresso nacional é apenas acusações pessoais e de baixo nível. O que vem fomentado apenas o medo e o ódio social.

O que poderia mudar os rumos do pais, é a educação, sem ela o homem se torna cruel e doente de alma a ponto de tirar a vida do seu semelhante. Os rumos das políticas sociais têm levado os jovens a matar e morrer. Assim, matam aos poucos o presente e o futuro dos jovens, com passividade dos homens de bem e daqueles que ocupam cargos estratégicos.

Quando surge as tragédias sociais, com ela vem, a política da banalidade, tentado reduzir os desastres sociais, a mero acaso ou destino. E diante das opressões sociais, como a fome, a injustiça e a miséria, os mais pobres do povo, são reduzindo a números de votos para manter as elites dominantes e seus privilégios.

As políticas públicas tornaram-se apenas um espetáculo apelativo para criar heróis de olho nas campanhas eleitorais, entretanto é salutar dizer que essas políticas apenas só deixam vazios e buracos escuros por trás de toda sua dramaturgia.

A política do conservadorismo fundamentalista tem como objetivo calar o pobre e quem sofre, lhes impondo a punição, o Estado penal, a prisão, a polícia como formas absolutas de resolver os conflitos. Gerando um estado democrático de ditadura onde o poder absoluto é dado a classe dominante.

Por consequência temos uma nação pobre de cultura, de amor próprio, de criativa e pior que aprendeu a mendigar o pão ao invés de trabalhar para obtê-lo dignamente.

SEGUNDA TURMA DO STF

A sessão do STF foi encerrada por não tem mais tempo para terminar o julgamento do deputado federal Nelson Meurer (PP-PR). O deputado tem foro privilegiado, ou seja, no brasil, delinquentes ricos tem foro privilegiado, enquanto pobre é lançado direito na cadeia.

Entretanto é bom salientar que, as mudanças estão vindo, é muitos que tem foro privilegiado estão preocupados com seus futuros.

Quanto ao julgamento do deputado, os demais ministros votaram na próxima sessão do STF, o qual pode ser condenado ou absolvido por pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Somente votoram os ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, e Celso de Mello, ambos para condenar o parlamentar. Faltam votar: ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. (Fonte: Veja)

PENSAMENTO I

“Apesar das lutas e das dores, seja bom, mesmo com os de coração pesado”. (Ricardo Alfredo)

ONU E A PRISÃO DE LULA

Com a alegação da Defesa de violações aos direitos de ex-presidente Lula, O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, deliberou em negar o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entretanto, a decisão não diz respeito ao mérito do caso LULA, é bom dizer que ainda não foi encerrada a análise do caso. O comitê somente rejeitou, no momento criar uma interferência urgente, em caráter liminar, antes da análise definitiva da questão. (Fonte: O Globo)

PENSAMENTO II

“Mesmo sabendo que agradava a Deus. O Rei sentado num quarto escuro, pensativo, pois…ela lhe arrancou as glórias e as aleluias. E assim, há um frio e sofrido gemer na alma”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

RÁPIDAS DA SEMANA

O MINISTRO DA DEFESA DE ISRAEL AVIGDOR LIBERMAN ACREDITA QUE PALESTINOS “NÃO TÊM INTERESSE EM COEXISTÊNCIA, ELES SÓ QUEREM NOS DESTRUIR”.

Em discurso público e com tom de voz dura o ministro da Defesa de Israel, Avigdor Liberman disse: “Se o Irã nos atingir como chuva, cairemos sobre eles como um dilúvio”. Referindo-se as ações dos iranianos na Síria.

As Forças Especiais de Defesa de Israel (IDF) aniquilaram quase toda a base militar do Irã em território sírio, comentou Liberman ao falar sobre a resposta aos cerca de 20 foguetes disparados contra Israel na semana passada. Quatro foram abatidos pelo sistema de defesa Cúpula de Ferro, e os outros 16 caíram na região de Golã pertencente à Síria.

Ao todo, as IDF fizeram ataques aéreos contra cerca de 50 locais de treinamento militar iraniano, posições de lançamento de foguetes, e depósitos de armazenamentos comandados pela força Al-Quds dos Guardas da Revolução Iraniana.

Liberman disse ainda que seu país “não permitirá que o Irã torne a Síria uma base para atacar Israel”. “Há muitos países islâmicos radicais, mas o Irã é o único que está realmente implementando sua ideologia em todo o Oriente Médio e norte da África. (Jerusalém Post)

REFLETIR II

Precisamos urgentemente, valorizar os bons, em lugar dos espertos”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

MOCHILEIROS

Posse na AMOL – Academia Mossoroense de Letras

TEENCONTRO

INAUGURAÇÃO DA EMBAIXADA EM JERUSALÉM

A Consagração da embaixada teve início com uma oração de dois pastores e um rabino e durante o ato várias Profecias são mencionadas.

Fato profético teve início na segunda-feira dia 14, com a inauguração da embaixada dos USA na cidade de Jerusalém. O mundo todo estava de olho neste evento, o qual foi transmitido para todas as partes do mundo tanto pela teve como pela rede mundial (internet). O perfil oficial da casa branco fez a cobertura total.

Em todos os discursos havia um tom profundamente profético (religioso), visto que nas sagradas letras a cidade é mencionada mais de mil vezes, tanto como Jerusalém ou Sião.

Do mundo evangélico estava presente o amigo pessoal do presidente americano, o pastor Robert Jeffress da Primeira Igreja Batista de Dallas, que sem seu discurso falou em tom profético da ação e da volta do messias. Em sua fala comentou sobre as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Disse o pastor: Olhando para a história, vemos Israel, acima de tudo abençoou o mundo apontando para ti, o único Deus verdadeiro, pela mensagem de seus profetas, pelas Escrituras e pelo Messias”

O pastor mencionou o cumprimento de profecias sobre a restauração de Israel em 1948, após quase dois mil anos deixando de ser contada entre as nações. Encerrou citando Salmo 122:6-7: “Oramos pela paz de Jerusalém, pois prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros”.

Considerando o grande número de judeus no evento, incluindo alguns dos principais rabinos do país, chamou a atenção o fato de ele encerrar dizendo “em nome do Príncipe da Paz, o nosso Senhor Jesus Cristo”.

Já o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, garantiu que a história estava sendo feita com a inauguração da embaixada. “Em Jerusalém, o rei Davi estabeleceu nossa capital três mil anos atrás. Aqui o rei Salomão construiu o nosso Templo, que ficou de pé por séculos e foi reconstruído pelos que voltaram do exílio na Babilônia… Estamos em Jerusalém para ficar”. (noticias.gospelprime)

UMA CULTURA VIVA

O ex-vereador, advogado e integrante e presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró (ACJUS), Dr. Wellington Barreto, é uma cultura viva, e que nesta sexta-feira tomará posse na academia de letras da AMOL – Academia Mossoroense de Letras.

Na apresentação do empossado estará o imortal Filemom Rodrigues Pimenta que é vice-presidente da AMOL. Grande escrito e teatrólogo além de ser um grande amigo e irmã.

Seja bem-vindo confrade, com certeza a sua inteligência, generosidade e amizade nos trará muitos dias gloriosos.

Salmo 1

Exegese

“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.

Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.

Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.

Não são assim os ímpios; mas são como a moinha que o vento espalha.

Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.

Porque o Senhor conhece o caminho dos justos; porém o caminho dos ímpios perecerá.”

Significado e Interpretação do Salmo 1

1- Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios – Ser mais do que feliz, é ser capaz de diagnostica a diferença entre o que é justo e ruim, entre o bom e o mal caminho. A moldura deste homem são os princípios eternos. E assim ele não dar ouvidos a conselhos que não trazem frutos.

2– Não se detém o caminho dos pecadores – Ser capaz de distinguir o certo do errado, e nesta análise de mundo, buscar distância das ações que geram a iniquidade.

3- Nem se assenta na roda dos escarnecedores – O sentido escarnecedor, é zombador, aquele que não tem limites na sua educação e no respeito humano. Que trato o pobre com desprezo e humilha o necessitado. Além de com sua língua sombra do criador.

4- Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. (Salmo 1:2) – Prazer na lei é ser capaz de ouvir e guardar os mandamentos e os ensinamentos do grande mestre (Jesus Cristo). Por outro lado, a leitura e meditação, traz alivio a alma cansada e dar prazer a mente alimentado o físico e o emocional.

5- Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. (Salmo 1. 3.) – A simbologia da árvore, mostra o quanto é importante está junto ao rio de águas corrente que é a palavra vida. Ao está junto a Deus, além de receber sabedoria divina, torna-se capaz de dar frutos no tempo certo.

6- Os ímpios não são assim; são, porém, como a palha que o vento dispersa. (Salmo 1. 4.) – Aqueles que praticam o mal, tem abreviada sua vida. Assim como viver em delírios de riquezas. Porém, a vida vazia e objetivo. O que o leva há não querer sua existência terrena.

7- Pois o SENHOR conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. (Salmo. 1. 6.) – O ímpio tem vida aparente de bonança, todavia tudo que possui é desgosto e angustia que sempre o leva a ruina. Entretanto, aquele que percorre o caminho dos justos. Sempre encontraram descanso e paz no final da trilha.