Reflexões Teológicas – Alfredo Ricardo

PENSAMENTO I

“Mais vale a paz de espirito do que todas as riquezas deste mundo”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

INTOLERÂNCIA

A intolerância sempre esteve presente na vida humana, sendo ela fruto da ignorância, da irresponsabilidade moral e da falta de compreensão. A própria historia registra, que em todos os tempos ela (a intolerância), dominou a alma humana, lhe trazendo males incalculáveis.

Por inúmeras vezes, homens, mulheres e crianças, foram acusadas, massacrados, torturados e mortos, mesmo sendo inocentes. Décadas depois foram absolvidos do julgamento errado, e para os quais somente história escreveu sua absolvição.

Da intolerância surge à paixão da irracionalidade, e dela (a paixão ser razão), desagua na politica e nas politicas públicas sempre manifestadas pelo ódio, perseguição e rancor. Por isso temos crianças nas ruas, sem teto, sem lar. Idosos abandonados a própria sorte de um viver amargurado. Hospitais superlotados com corredores intransponíveis de macas. Choro e rangem dentes, causados pela cobiça humana.

Somos todos humanos, por isso não compreendo a guerra, a miséria, a fome, a dor, e o desespero causado por homens sem alma. Porque lutarmos para juntar, se partilhar é melhor? Se trocarmos uma lagrima por sorriso, nos deixaria próximo de Deus!

A religião que deveria nos unir nos separa. O mundo é fruto de uma miscigenação cultural e religiosa. Porem, nos extraviamos na busca louca da excelência de ser maior que o nosso próximo e criamos as muralhas da separação, onde cada religião, cada partido busca sua própria grandeza, sempre querendo ser o primeiro, o maior.

A intolerância sempre acha que o outro não pode fazer melhor, ou seja, outro nunca pode acertar e essa depreciação em nossos dias, ainda é percebida entre as atuantes religiões, normalmente por pressuposto de superioridade de um ou outro grupo, acontecendo até mesmo agressões físicas e verbais. O que leva a degradação da alma humana que quer voar em busca do horizonte da fé.

As novas tecnologias (que é um grito de amor a humidade), que deveriam nos aproxima, nos distância, por serem usadas para discriminar, humilhar e ferir. e a intolerância criou um novo mundo (digital), e dentro dele nos faz caminhar como perdidos em uma bifurcação.

A igualdade, ideia do criador, pouco a pouco foi substituída pela ideia de superioridade, provinda do poder financeiro, do poder do conhecimento e da arrogância politica.

O novo mundo que se apresenta, é de igualdade, de humanidade e de partilha, aqueles que não compreendem assim, o grande agricultor, quando voltar para colher, levará o frutos que cresceram e chorar pelas sementes que morrem ao longo da estrada.

Fica claro que, não nascemos para escravizar, humilhar e nem desprezar quem quer que seja. Visto assim, a intolerância de qualquer espécie, politica, religiosa, de raça ou cor e etc… Deve ser combatida. Os direitos humanos já aponta o caminho, que é da educação voltada para o os valores humanos. E deste modo é possível construir uma sociedade consciente, igualitária e democrática.

SHOW DE PALESTRA

EX-SENADORA MARINA FALA SOBRE BOLSONARO

Ex-senadora defende que cada pessoa pode ter o credo que quiser ou não ter credo algum.

Durante a sabatina realizada pelo jornal Folha de São Paulo, Uol e SBT, Marina Silva (Rede) comentou sobre o slogan da campanha de Jair Bolsonaro (PSL). A frase “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” para ela é um estímulo à “guerra santa”.

Posicionando-se como uma defensora da laicidade brasileira, a ex-senadora disse “eu costumo brincar que o Estado laico é uma bênção e que o Estado é laico graças a Deus”, comentou.

Ser questionada sobre suas crenças é um fenômeno recente na trajetória política de Marina, como ela mesma explica. “Talvez, pelo fato de hoje eu ser evangélica da Assembleia de Deus, crie algum tipo de preconceito nas pessoas”, declarou.

Para ela cada pessoa pode ter o credo que quiser ou não ter credo algum. “Acho que num país democrático como o nosso não se deveria estimular essa guerra santa. Isso tá fazendo muito mal para o Brasil”, afirma.

Ao ser questionada sobre seus pontos de vista, ela comenta sobre o aborto, um dos pontos mais polêmicos de sua campanha. Marina explica seu posicionamento. “Se for para ampliar, para além do que já existe, que seja feito um plebiscito. É assim que vem sendo decidido em vários países do mundo”, conclui. (Fonte: gospel mais)

PENSAMENTO II

Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. (Teólogo: C.S. Lewis)

AMOL – REUNIÃO DA LIDERANÇA PARA FESTIVIDADES

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Novela “Jesus”, da Record, tem classificação de 12 anos por conter “drogas e sexo”;

2- receita federal abre consulta a 4° lote de restituição imposto de Renda

3- Suspensão de 26 planos de saúde começa a valer a partir de hoje

4- Ministro Barroso proíbe PT de ter Lula candidato em propagandas

5- Ataque com faca deixa sete pessoas feridas em Paris

6- Turma do STJ rejeita libertar Lula para fazer campanha

7- Cristãos são punidos por participarem de reunião de oração

MINISTRO BARROSO PROÍBE PT DE TER LULA CANDIDATO EM PROPAGANDAS

O Ministro Roberto Barroso determinou a remoção de qualquer conteúdo audiovisual, digital ou impresso que sugira que Lula é candidato.

ACJUS – ACADEMIAS DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ

Reunião da academia de ciências jurídicas e sociais de Mossoró em grande reunião festiva sobre a liderança do pensador e presidente Wellington Barreto.

UNIVERSAL REALIZA EVENTO SOCIAL PARA PRESIDIÁRIOS EM MACEIÓ

O Complexo Penitenciário de Maceió tem sido assistido com cuidados pessoais aos apenados, além das palestras e assistência total.

Um grande número de voluntários do grupo Universal nos Presídios sempre realizam um evento social para os detentos do complexo penitenciário maceioense. Cerca de 100 pessoas participaram.

Este é o verdadeiro evangelho que vai a busca de quem sofre e apresenta uma solução para a vida, dando-lhe uma saída. Parabéns aos pastores que assim agem.

CAMPANHA MOSSORÓ PARA CRISTO

Como já é tradicional o A.D. Mossoró, hoje sobre a liderança do pastor Miranda e do pastor Wendell, lança a campanha Mossoró para Cristo. Este evento é importante para semear a boa palavra de Deus.

ACONTECEU…

1- Bolsonaro é esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora;

2- Dias Toffoli é eleito presidente do STF com mandato até 2020

3- Senado aprova projeto que tipifica crime de importunação sexual

4- PF descarta motivação criminosa em queda de avião de Campos

5- Supremo aprova reajuste de 16,38% no salário dos magistrados

FUNDAÇÃO VINGT-UM ROSADO – Convida

MALAFAIA DIZ QUE ATAQUE É SINAL DE QUE BOLSONARO DEVE SER PRESIDENTE

Pouco tempo depois do incidente, com o presidencial Jair Bolsonaro, ter sido atingido por uma facada na barriga, o pastor Silas Malafaia postou um vídeo em suas redes sociais.

Ele assegurou que o atentado contra a vida de Bolsonaro enuncia alguns sinais. “Pare para pensar. Quase toda a imprensa brasileira é contra esse cara”, começa. Segundo ele “só tentam ver algum fato ruim” para prejudicá-lo.

Além da imprensa, ele cita todos os políticos que estão no domínio do poder, afirmando que “eles odeiam” Bolsonaro. Para Malafaia esse é o sinal que faltava para que as pessoas vejam que o presidenciável tem uma vida limpa. “Não tem nada de corrupção”, defende.

O pastor pede orações a todos os cristãos. “A oração da igreja é uma coisa muito poderosa. A paz social vem pela nossa oração”, disse.

“Vamos levantar um clamor pela nossa nação pra Deus mudar os rumos desse país. Livrar esse país do caos, da desgraça social e da falta de paz. Eu quero declarar que o Brasil é do Senhor Jesus”, conclui. (Fonte: G+)

NUTRICIONISTAS

A secretaria de Educação Municipal de Mossoró, sobre a liderança da secretaria Magali Delfino, vem mostrando como se deve reger o sistema e dessa vez apresentou os novos nutricionistas que são: Hudson de Paula Fernandes e Jaqueline de Araújo Moura Couto, os quais vem dado um banho de talentos

PENSAMENTO III

A igreja de hoje… Não tem dever mais solene do que conservar a pureza da doutrina. (R. B. Kuiper)

CANGAÇO UMA ANÁLISE HISTÓRICA

O cangaço ocorreu num período de grande agitação no nordeste, principalmente nos sertões. Sendo denominado de banditismo social que durou no final do século XIX até a metade do século XX, tendo sua maior visibilidade nas áreas do sertão nordestino brasileiro.

Ele (O cangaço) foi marcado por uma revolta armada, com uma grande diversidade de mortes, de guerras pelo poder politico e social entre os coronéis do nordeste. Mesmo que sendo liderada por vagantes nordestinos, por trás das ações estavam os coronéis que dominavam com mãos de ferros o progresso nestas regiões, onde o povo era escravizado como mãos de obra barata na produção agrícola e na parte de serviçal. O fenômeno do cangaço ocorreu especificamente nas regiões mais áridas e onde o poder do estado não atuava e força era imposta pelo poder armado e por capangas, conhecidos como pistoleiros, que trabalhavam diretamente com os coronéis.

No início da República Brasileira. O movimento banditismo social, conhecido como cangaço, ocorreu em território brasileiro, em toda a região do Nordeste entre o final do século XIX e o começo do século XX.

A atuação do cangaço nos sertões ocorreu por motivos diversos, entretanto, os pesquisadores apontam dois pontos de culminância que são: as questões sociais e fundiárias. E estas questões, adentravam no saque as fazendas, sequestros de coronéis, assim como; saques a comboios e armazéns.

Quanto aos grupos de cangaceiros, o último e mais famosos foi de Cristino Gomes da Silva Cleto, famoso Corisco, que no dia 25 de maio de 1940 foi assassinado. Entretanto dos cangaceiros mais famoso foi Lampião, (virgulo Ferreira da Silva), conhecido também como o Senhor do Sertão ou rei do Cangaço.

Os movimentos do cangaço tinham suas próprias leis e regras de conduta. Não eram detentores de casa ou bens materiais, por e esse motivo vagueavam de uma parte a outra saqueando e recebendo doações.

Quanto ao maior cangaceiro Lampião e sua esposa Maria bonita, foram mortos em uma emboscada no dia 28 de julho de 1938 na cidade de angicos no sertão de Sergipe as 5h 15min.

A base em que estava o acampamento era tida por lampião como local de maior segurança. Na noite da embosca realizada pela volante (soldados), chovia intensamente e por esse motivo os cangaceiros dormiam em suas barracas.

O feroz ataque foi feito com metralhadoras portáteis. Sobre a liderança da volante comandada pelo tenente João Bezerra e pelo Sargento Aniceto Rodrigues da Silva. O ataque teve uma duração de aproximadamente 20 minutos como o que resultou em muitas mortes e poucos sobreviventes.

Após o intenso tiroteio, os feridos foram degolados aprendido dinheiro, ouro e joias que estavam com cangaceiros.

Numa análise simples, é fácil verificar que havia três grupos de cangaceiros, sendo: os que ofereciam seus serviços esporádicos para os latifundiários; os “políticos”, expressão de poder dos grandes fazendeiros; e os cangaceiros independentes, com características de banditismo.

FEIRA DE CIÊNCIAS DO MUNÍCIPIO

Agora ganhou um novo logo, a feira de Ciências do município de Mossoró-RN. Em concurso aberto aos alunos das escolas municipais, foi escolhido pela comissão este logo, que bem representa a feira de ciências. Para a comissão.

UMA CULTURA VIVA

O ex-vereador, advogado e integrante e presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró (ACJUS), Dr. Wellington Barreto, é uma cultura viva, e agora está atuando na Academia de Letras da AMOL – Academia Mossoroense de Letras. Nas reuniões sempre apresentado propostas arrojadas.

A AMOL está de parabéns por tem seu quadro uma grande figura de grande inteligência, generosidade e amizade. Parabéns AMOL parabéns meu irmãos.

SBEC- Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço

O professor Benedito Mendes, realizou o encontro da SBEC, no museu do sertão. Presença de grandes personalidades do mundo cultural e politico de vários estados. Foi uma manhã/tarde importante para cultural do RN. Como sou membro da SBEC, só tenho a Parabenizar o professor pela grande festa cultural.

LEMBRANÇAS DO GRANDE HISTORIADOR

O maior interesse do grande historiador era a pesquisa histórica e ele começou quando foi fazer o treinamento para a admissão como Agente de Estatística, em Natal, no ano de 1941/42, e teve que preencher dados sobre a história sócio-econômica de sua terra natal. Aquilo o levou a iniciar as suas anotações para o futuro.

Dia a dia é lembrando e homenageado no mundo cultural. Se encantou e Deixou saudade

SALMOS 150

Exegese

O Salmo 150 — é um salmo de louvor/adoração. Foi criado em volta da palavra hebraica aleluia, que tem como significado: louvai ao Senhor. Este salmo tem as seguintes estruturas: (1) convocação para louvar a Deus no céu (v. 1); (2) convocação para louvar a Deus por Sua obra maravilhosa (v. 2); (3) convocação para louvar a Deus com todos os instrumentos (v. 3-5); (4) convocação para todas as criaturas da terra louvar a Deus (v. 6).

150.1 — No seu santuário. A compressão é que o louvor chegue a Deus onde Ele mora, nos céus.

150.2 — A excelência da sua grandeza. Esta confissão grandiosa (Dt 3.24) é uma forma esplêndida de resumir tudo o que os Salmos falam da maravilha de Deus e sua excelsa grandeza.

150.3-5 — Dentre os vários instrumentos desta seção, constam os de metal, de sopro, de corda e de percussão, abrangendo muitos dos instrumentos conhecidos então em Israel (Sl 33.2,3; 98.4-6).

150.6 — Tudo o quanto tem fôlego. O fôlego que Deus nos deu deve ser usado para louvá-lo e adora-lo. Enquanto permanecermos vivos, precisamos louvar ao Criador (Sl 146.1,2). Com Seu fôlego, Deus criou tudo o que há (Sl 33.6), e com nosso fôlego devemos adorá-lo. O livro de Salmos começa com a bênção de Deus aos justos (Sl 1.1) e termina com toda a criação adorando nosso amado Criador.