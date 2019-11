Reflexões Teológicas – Alfredo Ricardo

TODO SENTIMENTO

“Nem sei onde, apenas estou partido, para longe, muito longe daqui. Nunca reclamei, por não me amares. Mesmo que seja distante, muito distante, estarei com você em cada instante da vida”. (Ricardo Alfredo)

PENSAMENTO

“Quando você deitar numa rede, em céu aberto, e a primeira estrela aparecer, lembre-se, estarei olhando e pensando em você”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

POLÍTICA E CORRUPÇÃO – OS DOIS LADO DA MOEDA

Diante de tantos fatos bombásticos na política e no judiciário, a nossa análise vai de encontro a muitos pensamentos contrários a relação entre da boa conduta (moral e ética) e a política (quase sempre de corrupção). A justiça e o bom procedimento na vida, deveria ser uma prática comum, pois os envolvidos nas denúncias sempre confessam que são homens e mulheres justas e pertencentes a uma religião. Isto não quer dizer que a religião é ruim, ou sua prática torna alguém bom, mais ela pode indicar um procedimento e um viver diferenciado

O senso de bondade, justiça, ética e amor ao próximo são lições adquirida no dia a dia de um viver em família. Onde o exemplo maior, são os pais que devem levar uma vida honesta, mostrado assim aos filhos, que a honestidade, a justiça e a generosidade ainda são princípio basilar de um povo educado.

Não desejamos ser o divisor de águas, porém, precisamos de pensadores que possam criar uma cultural sadia, real e que aponte para as boas obras, sem as quais ninguém pode ser chamado de filho de Deus, visto que, vira e mexe, a política e a igreja estão juntas por algum objetivo. Por outro lado, é bom salientar, que Deus é bom e cheio de amor, e deseja que seus filhos assim sejam, representante do bem num mundo mal.

A seara que adentramos, é cheia de teologia, filosofia, sociologia e da visão real das Sagradas Letras, a Bíblia Sagrada. Contudo, nesta geração incauta e dogmática, se faz necessário pontuar os textos sagrados e as leis dos homens que determinam a vida justa e plena.

A política é uma forma de amar o próximo, e a ele, manifestar a glória e a bondade de Deus para com os homens de boa vontade. Sendo assim, diz as Sagradas Letras: “Ai dos que…justificam o ímpio por suborno, e ao justo negam justiça”. (Isaías 5:23).

Diz a lei dos homens: Com o objetivo de efetivar o princípio constitucional da moralidade administrativa e evitar a prática de atos de corrupção, o ordenamento jurídico consagra diversos instrumentos de combate à corrupção, tais como a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), o Código Penal, as leis que definem os denominados crimes de responsabilidade (Lei nº 1.079/1950 e Decreto-Lei nº 201/1967), a LC nº 135/2010 (“Lei da Ficha Limpa”), que alterou a LC nº 64/1990 para estabelecer novas hipóteses de inelegibilidade, dentre outros diplomas legais. E a promulgação da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos a Administração Pública, nacional ou estrangeira.

Num pais de característica cristã é importante ressaltar que o grande dever de se seguir uma conduta que leve a presença o rei eternal e honra diante dos homens é obrigação de todos e não somente dos que confessam uma fé, praticarem o que é justo e bom. Infelizmente o que temos é o contrário. Temos uma corrupção avassaladora e destruidora, que não se preocupa com o amor ao próximo e nem com sua dignidade do viver do mesmo. Por outro lado, temos, um grande mal que nos cerca que é a corrupção na política, em todas as políticas públicas, consequência do tirar vantagem em tudo ou mesmo do jeitinho brasileiro.

Estamos nos aproximando de novas eleições, e é preciso tirar da vida pública todos os que tem ficha suja, (porém, as grandes autoridades, pensam contrário, desejam que eles voltem a roubar e coagir o povo). Por outro lado, o mau procedimento no campo político, tem tirado os mais honesto da disputa, dando um salvo-conduto, para que não possamos cobrar dos eleitos a honestidade, a dignidade e compromisso com o bem comum. Visto que, quase sempre são voto comprados e eleições no mínimo fraudadas junto ao eleitor. Igualmente como a omissão é a maior declaração de covardia e falta de amor ao próximo e sempre é feita por aqueles que juraram protegem os mais fracos. E é dessa covardia que nasce a miséria e a pobreza extrema.

A corrupção é um vírus ou bactéria, que contamina a alma humana, e ela é capaz de atingir e destruir a ideia de moral de uma nação, pois ela contamina todos os setores, se não for combatida. Setores esses como: associações, sindicatos e até mesmo as igrejas, gerando um grande número de vítimas, que são lançados nas favelas e ao relento de uma vida miserável.

Quando abordamos o tema corrupção na política, já sabemos qual é o seu principal gerador, que é a compra de votos. Sendo este o maior sintoma, pois a compra de votos é classificar o eleitor como mercadoria ou massa de manobra.

Quando o cidadão coloca seu voto a disposição de venda, ele perde a razão em procurar reclamar do político que tem. Outro fator importante é quando o eleitor escolhe um representante de um grupo, os famosos de eleição cara, estes se apresentam como defensores, estão sempre criticando os adversários, apresentado irregularidades e cobrando soluções, apenas para valorizar seu passe no mercado da política e se autopromover em virtude da miséria e da fome do povo.

Estes mesmos, ao serem eleitos, logo, apresentam os frutos da corrupção, que em sua maioria são logo percebidos como: o acumulo de bens e imóveis adquiridos com dinheiro de acordos ilegítimos e cruéis para o povo. Esses pretensos candidatos, concubinas da corrupção, estão quase sempre ligados a associações, sindicatos, igrejas ou qualquer um outro estabelecimento que tenha algum pode manipular e controlar grandes ou pequenos grupos.

Diz a lei: O Código Penal de 1940, que se encontra em vigor, ao tratar da corrupção ativa, ou seja, a do funcionário público que recebe vantagem ilícita, dispôs: 317 – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Outra forma de contaminação na política e a formação partidária, pois a grande quantidade de partidos, siglas, só tem uma serventia, produzir legenda de venda ou de subserviência. Sendo o principal intuito dessas agremiações receber sua cota no fundo partidário.

Os sintomas da corrupção é escolas sucateadas, hospitais cheios e sem remédios, insegurança, a falta de material médico e a grande quantidade de pessoas mortas por assassinatos.

Para que dizem que a política é suja e os cristão não podem se envolverem a bíblia responde: “Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte; nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. ” (Mateus 5:14-16)

Outros dizem: “A política é um meio muito corrupto, é impossível não se corromper” Entretanto, Daniel se manteve íntegro e fiel, por uma simples razão:

“E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia.”(Daniel 1:8)

Essa visão errada do processo democrático, acontece porque Grande parte dos poderes tem pacto com a leniência, que na verdade é uma forma e corrupção. Infelizmente um dos poderes deu ao povo brasileiro a maior prova de incapacidade de julgar com equidade e com sabedoria.

Portanto, a grande dificuldade que temos na política partidária é a falta de honestidade tanto na escolha dos candidatos mais preparados para os cargos com na utilização das verbas apartidárias. Porquanto, a escolha quase sempre é feita com pessoas despreparadas para serem manipuladas, assim como a população vem sendo manipulada por alguns meios de comunicação. Os quais prestam um desserviço a sociedade.

REFLETINDO…

“Muito obrigado, meu Senhor. Todos os dias me sinto na obrigação de lhe agradecer por me encher de forças, paciência e amor. E ao mesmo tempo me encher de coragem para enfrentar minhas próprias dores”. (Teólogo e Escritor: Ricardo Alfredo)

APRENDIZADO I

Avisos aos políticos

1- O que anda em justiça, e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e que sacode das suas mãos todo suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal; este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. (Isaías 33:15-16)

2- Chegaram também uns cobradores de impostos, para serem batizados, e lhe perguntaram: Mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhes: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. (Lucas 3:12-13)

3- Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios, e perverte as palavras dos justos. Segue a justiça, e só a justiça, para que vivas e possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. (Deuteronômio 16:19-20)

4- Também suborno não aceitarás, pois o suborno cega os que têm vista, e perverte as palavras dos justos. (Êxodo 23:8)

5- O ímpio acerta o suborno em secreto, para perverter as veredas da justiça. (Provérbios 17:23)

6- Ai dos que…justificam o ímpio por suborno, e ao justo negam justiça. (Isaías 5:22a,23)

7- Até quando defendereis os injustos, e tomareis partido ao lado dos ímpios? Defendei a causa do fraco e do órfão; protegei os direitos do pobre e do oprimido. Livrai o fraco e o necessitado; tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, e nada entendem. Andam em trevas”. (Salmos 82:2-5ª)

8- Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões; cada um deles ama o suborno, e corre atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. (Isaías 1:23)

9- Pela justiça o rei estabelece a terra, mas o amigo de subornos a transforma. (Provérbios 29:4)

10- Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. (Provérbios 25:5)

11- Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades, para privar da justiça os pobres, e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas, e roubando os órfãos! Mas que fareis no dia da visitação, e da assolação, que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos, e caia entre os mortos? (Isaías 10:1-4)

12- No meio de ti aceitam-se subornos para se derramar sangue; recebes usura e lucros ilícitos, e usas de avareza com o teu próximo, oprimindo-o. E de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eu certamente baterei as mãos contra o lucro desonesto que ganhastes… (Ezequiel 22:12-13ª)

13- Melhor é o pouco, com justiça, do que grandes rendas, com injustiça. (Provérbios 16:8)

14- O que oprime ao pobre para aumentar o seu lucro, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. (Provérbios 22:16)

15- Sendo o homem justo, e fazendo juízo e justiça (…) não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestes; não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem; andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. (Ezequiel 18:5,7-9)

16- Não terás dois pesos na tua bolsa, um grande e um pequeno. Não terás duas medidas em tua casa, uma grande uma pequena. Terás somente pesos exatos e justos, e medidas exatas e justas, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pois o Senhor teu Deus abomina todo aquele que pratica tal injustiça. (Deuteronômio 25:13-16)

POLÍTICA/STF

“Supremo Tribunal Federal está fora de controle”, diz jornal americano em seu Artigo, e acrescenta que ministros atuam como celebridades.

Nos últimos dias diversos correspondentes internacionais falando e escrevendo sobre as decisões do STF. E num artigo sobre o desempenho do Supremo Tribunal Federal (STF), o jornal Americano Bloomberg, teceu diversas críticas ao novo formato de atuação e de postura dos ministros, em relação as decisões em mudanças constantes na interpretação da Constituição.

A artigo publicado avançar contra a revisão da prisão em segunda instância, o qual é apontado como “pedra de firmamento” do Código de Processo Penal.

A reportagem, em modelo de artigo, apresenta os ministros do STF como verdadeiras celebridades de atuação novelística e não como detentores de imparcialidade e equilíbrio jurídico, pois os mesmos promovem recorrentes mudanças na jurisprudência, que afetam o país e economia.

O artigo/reportagem diz que: “A ausência de regras claras e um sistema jurídico confiável desencoraja o investimento e o gerenciamento eficaz dos negócios”. (Fonte: gospel mais)

REFLETIDO A VIDA

“Sentimento de amor é algo estanho. E as vezes é tão comum acabar a ilusão. Esquecer que amou, é mais estranho ainda. Mas, é preciso não olhar para trás e recomeçar. Isso é viver novamente. Eu dei minha alma, agora só o que me restou, foi apenas… esquecer”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

LIÇÕES DA VIDA I

Lições para amar

Como diz o poeta, amar se aprende amando. E é verdade, aprender a amar pode demorar, pode causar dor e sofrimento. Sobretudo, porque há muitas formas de amar. Cada pessoa com a qual nos relacionamos, nos faz agir de uma forma diferente. Afinal, amar é uma combinação de afinidades e desatinos.

Ao longo de muitos anos de amor e desamor, a gente aprende, entre muitas outras coisas, que para amar é preciso aprender a ouvir sem interromper, a falar sem acusar, a dar sem esperar nada em troca, a rezar mesmo sem ter fé, a perguntar sem receber uma resposta, a aceitar as diferenças sem reclamar, a partilhar sem interesse, a acreditar sem vacilar, a perdoar sem julgar, e a prometer e não esquecer.

DECISÕES JUDICIAIS DO STF

Marco Aurélio Determina Soltura de Acusado de Comandar Pcc Em Sc

Ministro alegou demora do STJ para avaliar o caso.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, concedeu habeas corpus, no dia 9 de outubro, para Moacir Levi Correia, conhecido como “Bi da Baixada”.

Ele foi preso e condenado 29 anos, três meses e 16 dias, por liderar o Primeiro Comando da Capital (PCC) em Santa Catarina. Até 2014 ele era o responsável por expandir a facção no estado.

“Bi da Baixada” foi solto no dia 18, após passar pouco mais de quatro anos na prisão, depois de ser pego em uma tentativa de assassinato.

Antes de ser solto, o criminoso esteve preso na mesma penitenciária que o chefe da facção, o Marcola. Com a decisão do ministro, ele volta às ruas.

Marco Aurélio Mello usou como argumento a demora do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para apreciar o caso, alegando que ele “está preso sem culpa formada”.

“Privar da liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo viola o princípio da não culpabilidade. Concluir pela manutenção da medida é autorizar a transmutação do pronunciamento por meio do qual implementada, em execução antecipada da pena, em prejuízo de garantia constitucional”, complementou o ministro.” (Fonte: gospel mais)

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES BRASILEIRA

Eu Sem Você (1986) – Roberto Carlos

Eu sem você

Não importa o dia, hora e lugar

Qualquer coisa é uma razão pra pensar

Que não posso ter esquecer, eu te amo

Pelas manhãs, pelas tardes, pelas noites enfim

Eu só faço te esperar

Sem você não sei ficar

O meu amor é seu

Quando a primeira estrela aparecer

Onde eu estiver

Pare um pouco pra pensar em mim

Pois o brilho dessa estrela vai dizer

Tudo que eu senti

Tudo que sonhei por esse amor

Ah! Meu amor

Se você pudesse ver como estou

A tristeza que comigo ficou

Ocupando seu lugar, eu te amo

Volta pra mim

Eu te quero como sempre te quis

Eu preciso de você

É difícil te esquecer o meu amor é seu

Quando a primeira estrela aparecer

Onde eu estiver

Pare um pouco pra pensar em mim

Que o brilho dessa estrela vai dizer

Tudo que eu senti

Tudo que sonhei por esse amor

Quando a primeira estrela aparecer

Onde eu estiver

Pare um pouco pra pensar em mim

Pois o brilho dessa estrela vai dizer

Tudo que eu senti

Tudo que sonhei por esse amor

MOMENTO COMUNIDADE

A equipe da escola professor Antônio Fagundes, os professores, direção e toda equipe dos Lions Abolição, que tem como presidente a escritora e imortal Joana D`arc, promoveram uma tarde de atendimento a comunidade do macarrão e adjacências. Presença de vários médicos, enfermeira, técnicos em enfermagem e do meu irmão e amigo, o maior mastologista do RN, Doutor Dennis. Parabéns a todos.

APRENDIZADO II

“Para que guardar rancor, ódio ou raiva, a vida sempre recompensa quem mais amou…” (Escritor: Ricardo Alfredo)

PENSAMENTO I

“Vivemos em meio a tanta gente, porém, o despertar do amor é como um alvo. Amar a pessoa errada, é como descer a um poço, é descer, descer sem fim”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

TRIBUNAL MANDA GOOGLE REMOVER IMAGENS DE CRIANÇAS COM HOMEM NU EM EXPOSIÇÃO

Numa decisão unanime os desembargadores da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo determinaram a remoção das imagens e dos vídeos onde o rosto de crianças não foi descaracterizado.

Essa decisão está fundamentada no pedido do Ministério Público (MP) para remover imagens e vídeos onde crianças aparecem com homem nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM).

Em decisão inédita, os desembargadores determinaram que o Google remova da plataforma YouTube vídeos contendo cena de crianças em contato com o homem em evento que ocorreu em setembro de 2017, apenas vídeos onde o rosto das crianças está descaracterizado podem ser mantidos. (Grifo nosso: decisão sabia, precisamos proteger as crianças dessas loucuras humanas mascaradas de arte).

A empresa também deve remover dos resultados de sua ferramenta de pesquisa os endereços eletrônicos (URL’s) de páginas que disponibilizaram as imagens para denúncia, mas que não esconderam o rosto das crianças.

Segundo Fausto Macedo, do Estadão, participaram do julgamento os desembargadores Renato Genzani Filho, Artur Marques e Xavier de Aquino, acolhendo a apelação do MP. (Grifo nosso: parece que estamos colocando as rédeas da história sem imposição, apenas mantendo a inocência das crianças num mundo cheio de vitupérios)

O Google não quis comentar a decisão do tribunal, já que a medida se refere a um caso específico e deverá ser cumprida pela gigante de tecnologia. (Fonte: gospel mais)

III CONGRESSO DE SENHORAS EM SERRA NEGRA DO NORTE-RN

AÇÃO PROMOVIDA NA ESCOLA PROFESSOR ANTÔNIO FAGUNDES

Presença do amigo e irmão Doutor Dennis dando orientação sobre o câncer de mama. A Lion das Abolições sobre liderança da senhora joanina, imortal da ACJUS vem promovendo em Mossoró e região ações de apoio as comunidades. Parabéns pela ideia e a ação.

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES CRISTÃS

Mais perto quero estar

Meu Deus, de ti

Inda que seja a dor

Que me una a ti

Sempre hei de suplicar

Mais perto quero estar

Mais perto quero estar

Meu Deus, de ti!

Andando triste

Aqui na solidão

Paz e descanso a mim

Teus braços dão

Nas trevas vou sonhar

Mais perto quero estar

Mais perto quero estar

Meu Deus, de ti

Minh’alma cantará a ti, Senhor!

E em Betel alçará

Padrão de amor

Eu sempre hei de rogar

Mais perto quero estar

Mais perto quero estar

Meu Deus, de ti!

E quando Cristo, enfim

Me vier chamar

Nos céus com serafins

Irei morar

Então me alegrarei

Perto de ti, meu Rei

Perto de ti, meu Rei

Meu Deus, de ti!

PENSAMENTO II

“A saudade é o que faz as coisas pararem no Tempo”. (Mario Quintana)

ACONTECEU…

01 de novembro Welington Camargo em Alexandria no dia do evangélico

PENSAMENTO III

“Para estar junto não é preciso estar perto, e sim do lado de dentro”. (Leonardo da Vinci)

CONVITE I

O presidente da ACJUS, o professor Doutor Wellington Barreto, convida todos para o super-evento, que será realizado no dia 09/11/2019 no auditório do Fórum Silveira Martins.

PENSAMENTO IV

“De longe te hei de amar – da tranquila distância em que o amor é saudade e o desejo, constância”. (Cecília Meireles)

NASA CONFIRMA QUE ASTEROIDE PODERÁ COLIDIR COM A TERRA EM OUTUBRO.

A data da colisão está prevista para 3 de outubro.

Ultimamente, as profecias de catástrofes naturais e desastres que estão em direção a Terra tem brotado com cada vez mais frequência por parte de profetas.

Atualmente, no círculo evangélico, assim como em redes sócias, diversas profecias sobre as catástrofes naturais a nível mundial, dentre elas estão: terremotos e enchentes em várias regiões do planeta. Em seguida, especulações por partes dos cristãos de que um possível meteoro estaria a caminho do planeta começaram a surgir. Afinal, o que mais seria capaz de causar um impacto tão grande no mundo todos?

Acerca disso, os ânimos dos cristãos podem se aflorar ainda mais com a presente notícia. Pois o setor de rastreamento da NASA declarou que há um asteroide de 340 metros de diâmetro e 55 milhões de toneladas está percorrendo um trajeto que vai a caminho da Terra, com uma data prevista para o dia 3 de outubro. O risco de catástrofe, isto é, a chance de atingir grande parte da crosta terrestre, é pequeno, porém, caso o asteroide saia da sua rota e consiga adentrar no planeta, sua força de destruição será igual a 2.700 megatrons. Para se ter noção acerca da capacidade destrutiva, a bomba jogada contra Hiroshima, no Japão, possuía em torno de 13 a 18 quilotrons.

Nomeado de FT3, o asteroide será o primeiro dentre as 165 aproximações aguardadas pela NASA entre 2019 e 2116. Com o passar do tempo haverá a possibilidade de avaliar se as chances de colisão aumentarão ou diminuirão. Caso conseguisse ter acesso à atmosfera terrestre, o FT3 receberia uma velocidade de 45.500 km/h, ou então de 20,37 km por segundo, mais precisamente.

O asteroide é, basicamente, uma rocha espacial, do tipo Apollo, que “caminha” ao redor do Sol dentro do cinturão entre Marte e Júpiter. A NASA tem monitorado durante algum tempo sua rota desde 2007 e afirma haver 99.9999908% de possibilidade do mesmo não atingir a Terra. Embora tenha alta chance de passar pelo planeta sem que o atinja, a agência prevê outras possibilidades de impacto nos dias 2 de outubro de 2024 e 3 de outubro de 2025.

Com potencial, no caso de haver uma mudança de rota dias antes de uma possível colisão, pouco poderia ser realizado. “Um asteroide em uma trajetória de impacto na Terra não poderia ser abatido nos últimos minutos ou mesmo horas antes do impacto”, declara a agência.

Agora, cabe a nós orarmos torcendo para que o FT3 siga sua trajetória prevista.

PENSAMENTO VI

“…Saudade é amar um passado que ainda não passou, é recusar um presente que nos machuca, é não ver o futuro que nos convida…” (Aguinaldo Silva)

POEMAS – CLÁSSICOS DAS POESIAS

Poesia I

Há dor que mata a pessoa

Sem dó nem piedade.

Porém não há dor que doa

Como a dor de uma saudade. (Patativa do Assaré)

Poesia II

Saudade dentro do peito

É qual fogo de monturo

Por fora tudo perfeito,

Por dentro fazendo furo.

Há dor que mata a pessoa

Sem dó e sem piedade,

Porém não há dor que doa

Como a dor de uma saudade.

Saudade é um aperreio

Pra quem na vida gozou,

É um grande saco cheio

Daquilo que já passou.

Saudade é canto magoado

No coração de quem sente

É como a voz do passado

Ecoando no presente (Patativa do Assaré)

PENSAMENTO VII

“Quanto amei ou deixei de amar, é a mesma saudade em mim”. (Fernando Pessoa)

ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – AMOL

4º Concurso de Contos, Crônicas e Poesias

“João Batista Cascudo Rodrigues” – 2019 – Inscrições até 25 de outubro de 2019

Os trabalhos serão entregues diretamente ou enviados pelos correios para Academia Mossoroense de Letras – AMOL, na Sala 01, da Biblioteca Ney Pontes Duarte, Praça da Redenção Jornalista Dorian Jorge Freire, nº 17 – CEP 59.600 – 780, Centro – Mossoró/RN.

Academia Mossoroense de Letras – Praça da Redenção, nº 17 – Centro – Mossoró/RN – 59600-065 Fundada em 25 de setembro de 1988, a Academia Mossoroense de Letras – AMOL, em homenagem ao seu sócio fundador (in memoriam) “João Batista Cascudo Rodrigues”, torna público o Edital nº 01/2019, referente ao 4º Concurso de Contos, Crônicas e Poesias “João Batista Cascudo Rodrigues”, constante do seguinte

REGULAMENTO:

Os candidatos podem concorrer com 01 (hum) texto de conto e/ou 01 (hum) texto de crônicas e/ou de poesia. Os textos deverão ser originais, isto é, nunca terem sido anteriormente publicados em jornal, revista ou livro, ou mesmo veiculados pela Internet ou quaisquer outros meios de comunicação. Os trabalhos deverão ser inscritos em português, com tema livre, digitados em papel A4, em uma só face do papel, enviados em 04 (quatro) Só poderão concorrer autores norte-rio-grandenses, que residam em território do Rio Grande do Norte. Os contos e crônicas terão limite máximo de 15 (quinze) páginas e as poesias em no máximo 4 (quatro) páginas, em letra 12, fonte Arial, espaço 1.5. Cada texto deverá ser identificado apenas pelo título e pseudônimo, não podendo constar, de ne- nhuma forma, algo que identifique o seu Os textos de conto, crônica e de poesia deverão estar contidos em um só envelope e com um mes- mo pseudônimo, além de uma cópia em Este envelope será acompanhado por um outro menor, lacrado, que terá na parte externa a indica- ção “4º CONCURSO DE CONTOS, CRÔNICAS E POESIAS JOÃO BATISTA CASCUDO RODRIGUES – AMOL”, título do trabalho e o pseudônimo do autor.

Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, composta por pessoas com amplo conhecimento, experiência e saber em literatura.

A Comissão Julgadora será composta de 5 (cinco) membros, escolhida pela Direção da Academia Mossoroense de Letras – AMOL, podendo serem membros da Academia ou

Esta Comissão Julgadora terá plena e total autonomia na apreciação e julgamento dos textos apresentados, que deverão ser regidos pelos princípios de originalidade, técnica e arte literária.

A decisão da Comissão Julgadora terá caráter irrevogável.

Serão premiados os 2 (dois) (primeiro e segundo lugares) melhores trabalhos, em cada categoria, recebendo os vencedores, os seguintes prêmios:

1º Lugar: – Conto – R$ 1.000,00 (mil reais) mais certificado;

1º Lugar: – Crônica – R$ 1.000,00,00 (mil reais) mais certificado;

1º Lugar: – Poesia – R$ 1.000,00,00 (mil reais) mais certificado;

2º Lugar: – Conto – R$ 500,00 (quinhentos re- ais) mais certificado;

2º Lugar: – Crônica – R$ 500,00 (quinhentos reais) mais certificado;

2º Lugar: – Poesia—R$ 500,00 (quinhentos reais) mais certificado.

Menções honrosas:

Além dos 2 (dois) primeiros lugares, haverá 5 (cinco) menções honrosas, que receberão os seguintes certificados.

Os trabalhos ganhadores serão publicados pela Coleção Mossoroense, em formato de coletânea.

Cada ganhador, e os que foram agraciados com menções honrosas, receberão, respectivamente, 10 (dez) e 5 (cinco)

Os concorrentes, ao se inscreverem no concurso, cedem todos os direitos autorais de veiculação e divulgação dos respectivos textos à Academia Mossoroense de Letras –

É vedada a participação dos membros da Academia Mossoroense de Letras, como

Os trabalhos serão entregues, diretamente, ou enviados pelos correios, para a Academia Mossoroense de Letras – AMOL, Biblioteca Ney Pontes Duarte, Praça da Redenção Jornalista Dorian Jorge Freire, nº 17, Centro, Mossoró/RN, CEP: 59600-780. Quando enviados, serão validados apenas os trabalhos contendo carimbo dos correios, até 31/08/2016, trinta e um de agosto de dois mil e dezes- seis.

A comunicação dos resultados do concurso será feita no final de setembro e a premiação posteriormente.

Mossoró/RN, 10 de julho de 2019.

Elder Heronildes da Silva Presidente da AMOL

PENSAMENTO VIII

“Há coisas que desencantam o coração e nos ensina a caminhar em profundo silêncio. ” (Teólogo: Ricardo Alfredo)

REFLEXÃO – uma análise da boa semente

Salmo 16.

Este salmo é uma das belas poesias do rei Davi. Ele é receado de profecias e declarações de herança. Sua segunda etapa contém uma lamentação profunda pelo cálice da provação que o rei eternal passará. A igreja primitiva sempre utilizou este salmo em seus cultos como doutrina do servo sofredor. Afira as santas palavras e o modelo teológico de interpretação.

Protege-me, ó Deus, pois em ti eu confio. Ao Senhor declaro: “Tu és o meu Senhor; não tenho nenhuma riqueza além de ti”. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice; és tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis: Tenho uma bela herança! Bendirei o Senhor, que me aconselha; na escura noite o meu coração me ensina! Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto; mesmo o meu corpo repousará tranquilo, Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita.

Compreensão do Salmo 16 de forma teológica

Os Versículos 1 e 2 – Em ti eu confio – o Rei Davi usa de analogia, ao tratar da proteção materna de um pássaro com seus filhos, que no perigo os abriga embaixo de suas asas. Já versículo 2 (dois) o rei mostra sua total confiança em Deus, seu maior bem.

Versículos 3 e 4 – Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses – nos versículos 3 e 4, o Rei Davi mostra que ser fiel ao Verdadeiro jamais será esquecida sua justiça e a mesma vem no tempo certo. Já em relação aos que servem a outros deuses terão em tempo hábil o seu julgamento.

Versículos 5 e 6 – Tu és minha porção e meu cálice – Nesta passagem, versículo 6, o salmista aviva o valor de Deus em sua vida, rememorando que seu futuro e suas vitórias são totalmente dentro da depende do Senhor. Aconselha o quanto é esplêndida e boa a herança que Deus o destina e por este motivo, ele alegra-se e agradece.

Versículos 7 e 8 – Bendirei o Senhor – a partir destes versículos, o Salmista manifesta o valor de bendizer o santo nome do Senhor em adoração de louvor, como também abençoar e revelar aos que o cercam, como é importante ter Deus continuamente diante de si. Ele afiança que ao ter Deus ao seu lado, nunca será estremecido.

Versículos 9 a 11 – Meu coração se alegra – A conclusão de poema de adoração e louvor, é encerrado com a alegre e tranquila, na certeza que Deus nunca o desamparará nem admitirá que ele sofra. Ele traz a lembrança que Deus o faz ter a alegria eterna, e desde que tenha a sua presença, terá eterno prazer enquanto viver.