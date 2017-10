Reflexões Teológicas

PENSAMENTO I

"Existe um acorde secreto que alguns homens tocam na presença do rei universal, e Ele os ouve". (Ricardo Alfredo)

O SENTIDO DA VIDA

Advirto que antes de ler, você tenha um coração que busca, não só por respostas, mas por perguntas. E assim, você não tenha a breve ilusão de encontrar aqui um sentido para vida, mas lhe digo que encontraras um coração humanizado e repleto de sinceras perguntas.

O sentido da vida compõe uma diversidade de perguntas filosóficas acerca do propósito e significado da existência humana nesta dimensão, chamada ilusão do viver. Ao analisamos os livros e suas tradições, encontramos uma variedade de possibilidades de respostas para “o sentido da vida”, comumente conexas ou com a religião ou com a filosofia.

Não tenho solução para tudo, nem teria essa audaciosa ideia, mais tenho a certeza de que você saberá que há muitos homens e mulheres sinceros, que pensam como você, e caminha pela terra buscando compreender, pelo menos em parte, o que realmente é a vida e qual o seu sentido!

O homem comum acredita que ao mergulhar nas dúvidas e perguntas, ele demonstra ser sensível e espiritual, mero engano! Fazendo assim, apenas ficará mais longe de conhecer o sentido da vida, pois o racional é apenas uma diminuta que torna o bem em mal e o mal em bem. Criando uma armadilha em torno do pensar.

Já outros, nesta vida, sentem prazer tendo ao seu lado alguém que lhe diga qual caminho seguir e o que fazer neste caminho. Lhe tirando o direito de descobrir as fases do viver. Por incrível que pareça, aborrecem os observadores que com ele se preocupa.

O caminho do conhecimento da vida, somente os guerreiros de coração, pode suportar. Pois eles não são tão poéticos como declamar a poetisa, nem fanáticos como o pintor prende em seu quadro. Eles são repletos de provas, perguntas e pequenos momentos de felicidade.

A vida é um sonho ou mesmo um sopro de um instante! E diante deste fato precisamos deixar de lado o que não tem significação e partir para a conquista daquilo que almejamos que a felicidade de viver.

Mesmo que seja pelo breve instante, a felicidade é a luz que abre o sorriso e faz a alma brilhar mesmo na noite mais escura. Nesta vida a nossa obrigação é ser feliz. Mesmo que isso, aos olhos dos outros seja irracional e louco.

Dentro da ideia do sentido de viver, é interessante saber que quando apenas aplicamos a filosofia na vida, ela passa a ter um sentido apenas ético, sem gosto, como a existência de sal. Em todos os casos que tenho acompanhado, o sentido da vida sem a ideia de Deus, torna o homem condenado ao desespero.

Mediante este desespero existencial, o ser é lançado num campo de escolha onde pode ser: da existência estética que é o prazer e o divertimento, a existência ética que é o cumprimento do dever social, moral e ético, sem esquecer da existência religiosa que é a busca do divino e do transcendente.

Entretanto é necessário compreender que a vida é um dom especial dado pelo criador e dela precisamos aproveitar cada minuto da existência, servido. Interessante, é que muitos se perdem na estrada, passam a buscar prazer existencial nas demandas humanas.

Servir, talvez seja este o mais magnifico dom. quando olhemos a natureza termo a certeza que ela, enorme e exuberante, aprendeu do seu criador a servir. As árvores em meio aos ventos cantam e adoram. É como se elas nos perguntasse a quem serviste hoje.

Há sem dúvida, um vazio existencial, uma busca. Uma desejo em saber quem somos? De onde viemos? Porque estamos aqui? E estas perguntas permeiam as cabeças levando o ser a busca prazer de viver. E é exatamente deste ponto que surgem pessoas que fazem das coisas seu sentido e razão de existir.

Os meios de comunicação em massa nos empurra a pensar que precisamos de coisas para viver bem e ter sucesso na vida, dando-lhe sentido. Assim, a idolatria, ou o desejo ter e ser, invade a cabeça humana tirando-lhe a razão do viver em troca de ter coisas materiais. E estas coisas na verdade são mortas, sem vida.

Somente o cego de alma, não é capaz de ver, o quão suave e doce a vida pode ser. Estando ele atrelado a matéria como sentido de viver, passa a substituir os valores eternos da alma, pelas trintas moedas que o acenam e assim sofre a angustia da solidão, não mais conseguido enxergar a beleza da vida e o seu sentido da vida.

As multidões recorrer as vias visíveis, para encontrar o sentido de viver. Entretanto, o sábio de coração, de longe, sentado em seu pensar, entendeu que o desejo enlouquecido pelas riquezas mundanas torna cada dia o ser vazio, insensível, infeliz, inseguro, angustiado e amargurado de viver. Logo, ele propõem, libertação das amarras do mundo material. Mesmo que digam: louco.

Como entender o sentido da vida se ainda nos encontramos laçados pela matéria, pelo ter e pelo ser? Quando sairemos da nossa proteção desprotegida? Da nossa apatia e falso conforto? E entraremos de verdade na reflexão do viver, do existir e somente do está por estar na vida!

Nos estragamos na caminhada do sentido da vida, ao valoramos o que não tem valor e desvalorar o que realmente tem valor. Nos estragamos, quando esquecemos a família, os amigos e do amor. Para cuidamos apenas do ter para comprar e do ser para poder.

Certamente amanhã terei um sentido diferente do de hoje! Daqui a dez anos será completamente diferente do que tenho hoje. Pra que buscar um sentido exato para algo que sempre será inexato? Não faz o menor sentido.

A tendência humana é colocar o coração naquilo que mais ama, sendo assim, onde estiver o coração está o tesouro do homem. O pensamento mais comum é que quando encontramos esse tesouro estamos vivendo a plenitude de nosso dias.

O sistema que vivemos nos empurra para conquista o sucesso profissional a qualquer preço, pois é através dele que chegamos ao status social aceitável entre os homens. O que na verdade é apenas um meio de ser aceitado e admirado pelo outros.

Alguns encontram o sentido da vida em: viajar e conhecer o mundo; ser famoso; ser reconhecido como gênio; ser considerado campeão; ter seu corpo como formoso e belo; ter muitos amigos; riquezas; ter um grande amor; ser capaz de comprar o que deseja; lutar por uma causa. Todos esses pontos são a base da vida humana par dar sentido à vida e se sentir feliz.

Assim, como humanos, sempre em busca do sentido da vida. E essa busca infinita nos requer tempo e esforços de tal forma que na caminhada descobrimos um vazio existencial incalculável como se algo, faltasse, algo que nos sufoca e que ao mesmo tempo acalenta o sonho.

É como se algo escapasse de nossas mãos e escorregasse, cada vez que tentamos segurar firme.

Tudo aparenta ser tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno, que a magnitude da busca tomar proporções insaciáveis, de como quem está no deserto em busca de água para saciar sua sede, já que o infinito tornasse finito, o permanente em provisório e o eterno em temporal.

PENSAMENTO II

"Não há montanha tão alta e vale tão desertos que me impeça de caminhar". (Ricardo Alfredo)

PENSAMENTO III

"O que mais nos aproxima de Deus, é quando cantamos". (Ricardo Alfredo)

UM OLHAR, UMA ESCUTA

Coordenado pela secretaria de educação, sobre a liderança da professora inovadora Magali Delfino, um olhar e uma escuta foi um sucesso. As equipes guiadas pelas professoras Eliane, Jandira e Gorette levaram um grande número de professores a refletir sobre a música. Parabéns a todos.

PREPARADO PARA COMANDAR

IDENTIFICAÇÃO Nome: MANOEL DE LIMA DA ASSUNÇÃO Posto: Major QOPM (Em 25/08/2017) Naturalidade: Mossoró-RN Data de Nascimento: 30/08/1973 FORMAÇÃO ACADÊMICA Ø Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Inglesa , (Incompleto), pela Universidade Estadual do Rio Grande Norte – UERN, 1994; Ø Bacharel em Segurança Pública – Curso de Formação de Oficiais – Academia de Polícia Militar “ Cel Milton Freire de Andrade” “Turma 1997”. Ø Bacharel em Direito , pela Universidade Estadual do Rio Grande Norte – UERN, Concluinte de 2008; Ø Pós-Graduação em Segurança Pública – Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará, 2013. Ø Curso de Examinador de Trânsito , pelo DETRAN-RN; Ø Curso de Instrutor de Trânsito , pelo DETRAN-RN; TÍTULOS RECEBIDOS Ø Diploma concedendo “MEDALHA POLICIAL MILITAR” pelos 10 (dez) anos de bons serviços prestados – Ato Governamental – 2011; Ø Comenda “TRANSFORMANDO VIDA” do Conselho da Comunidade da Execução Penal da Comarca de Mossoró e da Penitenciária Federal – entregue pelo Exmº Sr. Dr. Juiz de Direito Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros da Vara de Execução Penal – 2013; Ø Diploma concedendo Medalha “BENTO MANOEL DE MEDEIROS”, em virtude de ter sido destaque dentre os demais, de forma eficiente e eficaz, no desempenho profissional da atividade policial militar – 2014; Ø Diploma de Honra ao Mérito “ALDENOR EVANGELISTA NOGUEIRA” pela Câmara Municipal de Mossoró-RN – 2014; Ø Diploma concedendo Medalha “PROFISSIONAL POLICIAL DO MÉRITO OPERACIONAL”, em virtude de ter sido destaque operacional durante as fiscalizações de trânsito em combate a criminalidade e, de forma eficiente e eficaz, no desempenho profissional da atividade Policial Militar – 2017 FUNÇÕES EXERCIDAS Ø Comandante do Pelotão de Trânsito de Mossoró-RN, 2001; Ø Subcomandante do 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual – 2º DPRE – Mossoró – RN, 2002; Ø Chefe do Setor de Liberação e Apreensão de veículo do 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual – 2º DPRE – Mossoró-RN, 2003 – 2005; Ø Vice Diretor do Complexo Penal Estadual Agrícola Dr. Mário Negócio, 2005 – 2010; e Ø Exerceu a função de Subcomandante do 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual – 2º DPRE – Mossoró-RN, 2011 à 2014; Ø Eleito Venerável Mestre da Loja Maçônica “AMÂNCIO DANTAS” nº 3071, no Oriente de Mossoró-RN – para o biênio 2015/2017 e reeleito para o biênio 2017/2019; Ø Diretor do Projeto de Educação de Trânsito na Escola – PROJETE – na cidade de Mossoró-RN, atendendo 08 (oito) escola das redes Estadual e Municipal; Ø Atualmente exerce a Função de Comandante do 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual – 2º DPRE – Mossoró-RN;

A polícia está cada dia se especializado. Seus soldados e oficias preparados para defender a sociedade. E o major MANOEL DE LIMA DA ASSUNÇÃO é uma dessas pessoas cultas e preparadas para comandar e instruir a sociedade. Parabéns a gloriosa polícia, parabéns ao major MANOEL DE LIMA DA ASSUNÇÃO.

REFLEXÃO DO DIA

COMO SER SÁBIO

“Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu; se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências.” (Pv 9:10-12).