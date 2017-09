Reflexões Teológicas

PENSAMENTO I

“Os lobos surgem a noite despedaçando as esperanças, e transformando os sonhos em vergonha ao dizendo que há sonhos que não podem serem sonhados. Entretanto, lhe digo, desafie a gravidade e voe em seu sonho”. (Ricardo Alfredo).

OS INVISÍVEIS DA SOCIEDADE

Todos, independentemente da condição social, cor, etnia ou religião, têm direitos e deveres. Consequentemente, todos, para desempenhar sua cidadania plena, precisam conhecer, e ter consciência do alto grau de importância que é assentar em práticas sociais seus direitos dentro da sociedade. E deles, exigindo a atuação do estado para que ocorra o bom uso sociais e a aplicação da constituição cidadã. De modo mais prático, o cidadão exerce a cidadania quando cumpre seus deveres com o Estado e a sociedade e usufrui de seus direitos.

Todavia, nesta correria insana, com a disputa do dia a dia, nos tornou quase robóticos, agindo sem pensar, olhando sem olhar e vivendo sem saber. Até parece que o espirito de humanidade sumiu e nos tornamos inumanos.

Ao reconhecemos a nossa inumanidade, sentimos a pele rígida, com nossos olhos arregalados por uma surpresa instantânea. A misericórdia, a bondade e generosidade são itens perdido em livro ou em contos.

O sentimento que nos faz humanos, foram lançados nas sombras do esquecimento. As lições aprendidas com nossos avós foram deixados para trás como quem busca um futuro insano e de incertezas.

Todos os dias, passamos pelos invisíveis, nas ruas, nas calçadas, no relento, em baixo de árvores. São humanos esquecidos, abandonados, deixados a tortura de uma vida sem vida. Essas pessoas são como fantasmas, expecto para um sociedade doente, cega. Não possuem o direito à vida, a casa, a saúde; não há para eles a sobrevivência básica.

Estão jogados a violência, aos maus tratos e, prior ao desprezo e abandono. Foram classificados como moradores da rua, os invisíveis aos olhos da moderna sociedade, os vulnerável de um governo hipócrita que governa para abastados, que segurança aquém não precisa e que guarda com regalias o que nunca conheceu a dor da fome.

Nos mais clássicos dicionários temos o sentido real para vulnerável é: aquela pessoa que está numa situação de incapacidade ou fragilidade de defende-se ou manter-se. Os mais vulneráveis são as mulheres, os idosos e as crianças. Acredito que eu que estes três grupo são guardas pelo rei eterno para receber maior galardão.

A vulnerabilidade dos invisíveis sociais estão relacionadas as principais condições que são: sociais, culturais, políticas, étnicas, econômicas, educacionais e de saúde extremamente desfavoráveis em relação às outras pessoas. E, este é o ponto da desigualdade social que provoca todos os outros males.

A olho nu é possível diagnóstica entre os vulneráveis sociais o processo de desnutrição causado pela falta de alimentação e cuidado com o corpo. Outros sinais da venerabilidade social são as condições de moradia e de saneamento básico. Assim como, a condição financeira é praticamente nula, pois o dia a dia é apenas de sobrevivência, alimentando-se de resto ou migalhas abandonadas em lixeiras ou mesmo em sacos de lixo.

Todos esses fatores são causados pela cobiça e pelo desejo ser grande. Isto, envenenou a alma humana, criando as muralhas do ódio e da segregação, e tem nos levando a miséria e ao morticínio.

Este fatores ferem de morte a dignidade humana e a constituição que doutrina que todos têm: Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; Direito à educação, saúde, moradia, trabalho e lazer; Proteção à maternidade e à infância; Liberdade de manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato Seguir a crença religiosa que desejar; Exercer a profissão que quiser, respeitando as exigências relacionadas às qualificações profissionais; Não ser tratado de forma desumana ou degradante. Não ser submetido a atos de tortura física, psicológica ou de qualquer outra natureza.

Num mundo que acredita e que profere a fé, estamos longe de sermos seguidores do grande mestre Cristo Jesus que nos ensinou o caminho da generosidade, bondade e amor. Uma das suas maiores lição dada pelo mestre está na empatia. Quando somos capazes de aliviar a dor de alguém, a vida não é vão. Este é o real sentido de existência humana, servir, pois aquele que serve é o maior.

PROFECIAS

Meus amigos, em nossa geração está acontecendo uma enxurrada de profecias sobre o fim do mundo. De forma desacerbada, muitos que se alto proclamar profetas vem anunciado que tudo acabará e pior com data marcada.

É como se Deus estivesse a disposição dessas pessoas para fazer o seu desejo acontecer. O que mais doe é que muito, desconhecedores da verdades eternas ainda caem nessas armadilhas, fruto da vaidade humana ou do pretexto ser conhecido como grande entre os homens.

Basta uma simples leitura das sagradas letras para reconhecer a mais profunda mensagem deixada pelo mestre que diz: “Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do homem. …” (Mateus 24: 36-37).

Portanto, acalme seu coração, esteja atento e esperando o glorioso dia em quem Ele, o juiz dos Mundos, voltará para a surpresa dos muitos e para alegria daquele que semearam o amor.

PENSAMENTO II

“Chegar no topo e saber que vencer sozinho é carregar uma dor no coração chamada solidão”. (Ricardo Alfredo)

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO

Fazer o bem essa é a vocação da humanidade. Neste momento, o Amantino Câmara precisa de nossa ajuda, tanto nas oração com nas ações. Como a palavra oração é ORA DE AÇÃO, então é chegado o momento de arregaçar as margas da camisa e partimos para ação socorrendo nossos irmãos. Visita, leve uma palavra de carinho acompanhado com uma doação.

MPC – MOSSORÓ PARA CRISTO

EXPERIÊNCIA E PRUDÊNCIA A NOS ENSINAR

De forma polida e sempre cavalheiro o nosso irmão e amigo Dr. Erasmo Firmino vem nos ensinado dia a dia, não só com palavras, mais com ações, a sermos generosos com o próximo e conosco mesmo.

É um exemplo de bom cidadão, bom pai, bom amigo. Que nas horas mais difíceis podemos contar com uma palavra de orientação. Silenciosamente caminha entre nós e quando surgem as tempestades, sempre está de pé e a ordem para guiar pelo caminho certo. Muito nos honra em está próximo e ouvir a voz da experiência e dar prudência. Parabéns meu querido irmão.

PENSAMENTO III

“A parte mais importe do ser humana não é o coração e nem a mente, mais o ombro”. (Ricardo Alfredo)

CONVITE

PENSAMENTO IV

“Veja como é surpreendente! Quanto mais estudamos, mais descobrimos que há um Deus”. (Ricardo Alfredo)

CULTURA I

MUSEU DE MOSSORÓ

O museu de Mossoró conta a nossa história. E durante este anos estamos festejando 134 anos de abolição da escravatura no pais de Mossoró. Parabéns aos diretores do museu.

LITERATURA DE CORDEL

“Por que Existem o Mal e o Sofrimento Humano?

Se eu conversasse com Deus/ Iria lhe perguntar:/ Por que é que sofremos tanto/ Quando se chega pra cá? / Perguntaria também/ Como é que ele é feito/ Que não dorme, que não come/ E assim vive satisfeito. / Por que é que ele não fez? A gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes/ E outros que sofrem tanto? / Nascemos do mesmo jeito, / Vivemos no mesmo canto. / Quem foi temperar o choro/ E acabou salgando o pranto? ”

(Leandro Gomes de Barros é patrono da cadeira número um da ACADEMIA BRASILEIRA DE LITERATURA DE CORDEL. Encontrou a sua grande e única certeza irremediável no dia 4 de março de 1918, em Recife).

PALESTRA

NAÇÃO PROFÉTICA

A.D. Nação Profética vem desenvolvendo um modelo de evangelização que tem atingido diversas áreas de Mossoró com a boa mensagem.

REFLEXÃO

Aos meus Irmãos.:

“Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes.

Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto; ao contrário, bendigam; pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança”. (1 Pedro 3:8-9)

SEMPRE POR PERTO PARA OUVIR O CLAMOR DE QUEM SOFRER

Como é bom saber que alguém nós ama independentemente de quem somos.