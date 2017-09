Reflexões Teológicas

PENSAMENTO I

“Há um descontentamento com a política e os políticos. Mas, eles são apenas o reflexo da nossa sociedade”. (Ricardo Alfredo)

A IGNORÂNCIA É AUDACIOSA

Como expectador e ator do mesmo ato, alguns tem um dom, talvez dom, de ficar ao lado do tabuleiro e observar o jogo da vida. E nesta observação, sem prejulgar quem quer que seja. É fácil notar o quanto é cínico ou ingênuo o pobre povo brasileiro, pois entra de cabeça em questões que desconhecem ou pouco sabem. E passam a discutir sem ao menos rever seus conceitos e bases. E assim partem de bandeira na mão defendendo o indefensável.

E é neste compasso, que grande parte da sociedade em várias oportunidades buscaram combater a corrupção com protestos, revelações escabrosas, denúncias apocalípticas. Porém, temos que reconhecem que nada disso foi bastante suficiente como gostaríamos que fosse. O que criou uma diversidade de sentimentos como: vazio, impotência e desesperança.

E assim, criou um caos social. Tendo como império a banalidade e a impunidade em todos os setores sociais. E deste dois fatores, geradores de um nível crítico de cinismo, a sociedade perdeu a fé nas instituições e nos homens públicos.

Diante de inúmeros escândalos, corruptos e corruptores, não investigados, não processados, não punidos, é que a sociedade desviou do seu alvo que é a moralidade e os bons costumes.

Para maior descrença na política, ouvimos certas Frases de homens públicos que dizem: “a opinião pública me condena, mas a opinião popular me absolve”. É essas frases torna-se o motivo que o homem de bem passa a ter vergonha de ser honesto e cumprir os seus deveres dentro da colmeia social. O pior, ainda é que os que comandam o poder publico parece uma turba de insensatos ou alienados mentais.

Passo a passo, os atores da democracia no Brasil vem perdendo o crédito e caindo na descrença gerando uma inércia e um vazio de poder e liderança. Este sentimento é perigoso, pois ele busca uma solução instantânea. Já se ouve zumbidos nas ruas, sem o verdadeiro discernimento da democracia falar em tomada de poder pela ditadura. Como se ela fosse a solução dos nossos problemas.

O que precisamos é uma sociedade preparada e instruída. Capaz de filtrar o bom e o péssimo político. Desinfetado a república deste tão malgrado poder de corrupção.

As atitudes pequenas de querer levar vantagem é a mãe de todas as corrupções que existem. Os acusadores também são passivos em suas ações, pois no dia a dia agem de forma corrupta querendo também parasitar o estado. A ignorância é audaciosa!

Qualquer leigo, é capaz de chegar à seguinte conclusão: precisamos urgentemente de um plano nacional de educação. Plano que seja voltado de verdade para o povo e não para um partido ou um grupo social. Porem nos extraviamos em defender A ou B, partido A ou partido B. A ignorância é audaciosa!

Os senhores feudais da política, sejam que forem, não demonstram quererem, oferecer educação de qualidade, pois eles sabem que no dia que nosso povo for bem instruído passaram a enxergar o que se passa na nação e no cenário política, econômico e social, sendo capaz de separar o joio do trigo. Assim, a audaciosa não será a ignorância e sim a capacidade de distinguir entre político democrático e honestos de verdadeiros parasitas nacionais.

Com certeza a educação agitará as diversas áreas sociais, principalmente na área religiosos onde ainda temos nepotismo, enganos de todas as formas e jeitos. Verdadeiros inimigos do Criador. Vivendo da fé mas negado sua eficácia. Tornado as pessoas escravas de dogmas religiosos e muitas vez doentes na alma e no corpo.

Ainda verei o dia em que a alma humana voara acima das pequineses e das bobagens. Por mais que os ditadores políticos ou religiosos não desejem, a alma humana alçará voar. Voar livre e sem medo.

O Grande mestre (Jesus Cristo) disse: “conhecereis a verdade e a verdade lhe libertará”. Então voe, sem medo…sem medo, pois o Rei do universo está ao seu lado dizendo venha meu filho para perto de mim, desafie a gravidade. Faça da sua vida o melhor espéculo que há e seja dela o meu escolhido, meu porta voz contra uma geração que me adora na aparência e não no espirito.

CULTURA I

Há muito tempo, Mossoró precisava fazer essa homenagem ao grande mestre e idealizado da cultura Mossoroense o professor Vintg-Um Rosado. É chegado o momento, nos dias 25 e 26 no teatro de Mossoró. As inscrições serão feitas pelos fones no cartaz acima.

CULTURA II

Professor Dr. Benedito, nosso irmão, amigo e imortal das grandes academias vem aprimorado a cultura de Mossoró e região com um trabalho extraordinário. Tem nos ensinado não só com palavra mais com ações. Parabéns grande professor.

OUTRA PREVISÃO DO FIM DO MUNDO (Apocalipse)

Todos os dias aparecem esses profetas do caos, mas é bom lembrar que Cristo afirmou que ninguém sabe o dia nem hora. É isso que o teórico em conspirações cristãs David Meade afirma: dia 23 de setembro a vida será extinta da Terra.

Aqui vai um conselho: Caso você tenha algum compromisso marcado depois do dia 23 de setembro, melhor antecipá-lo. Isso porque, nessa data, um planeta desconhecido vai se chocar com a Terra, acabando com tudo, inclusive com sua agenda de atividades.

Pelo menos é isso que o teórico em conspirações cristãs David Meade garante: neste sábado que está para chegar, Nibiru, o astro mortal, vai se chocar contra este planetinha azul, extinguindo a vida, o universo (pelo menos o dos terráqueos) e tudo mais.

Apesar de nenhum cientista reforçar as teorias de Meade — o que só ajuda a deixar sua conspiração ainda mais conspiratória —, ele afirmou, durante entrevista para uma rádio, que conversou com um professor de astronomia em Paris e este garantiu: Nibiru é real.

“Eu perguntei: ‘É real?’ Ele disse: ‘É’”, assegurou o especialista, sem dizer nomes. Ele reforça sua teoria afirmando que há indícios da existência de Nibiru escritas na Bíblia e nas pirâmides. “É muito estranho que tanto o Grande Sinal de Apocalipse 12 quanto a Grande Pirâmide de Gizé apontem para o mesmo momento, preciso no tempo: entre 20 e 23 de setembro de 2017.”



Abrigos subterrâneos

Para Meade, apenas altos funcionários do governo americano irão se salvar. Em seu livro, “Planet X – the 2017 Arrival” (Planeta X – A Chegada em 2017, em tradução livre), ele escreve: “Por que nós temos mais de 100 abrigos subterrâneos, profundos, espalhados pelos Estados Unidos?”

Porém, no que depender da comunidade científica que realmente se preocupa com os fatos, 23 de setembro vai ser apenas outro dia comum: só as pessoas que já iriam morrer nele é que vão, de fato, ver o próprio mundo se acabar.

Isso porque, até hoje, Nibiru nunca foi visto por qualquer telescópio ou por cientistas confiáveis. Além disso, essa não é a primeira vez que ele surge como responsável por acabar com a vida na Terra. O planeta mortal já deveria ter dizimado a humanidade em dezembro de 2015.

Depois, em abril de 2016. Ainda em dezembro daquele ano, lá estavam os crentes esperando por ele e nada. No furor de ver tudo chegar ao fim em 2012, Nibiru também esteve nas conversas daqueles que acreditavam que os maias haviam previsto o apocalipse terreno para aquele ano. Por via das dúvidas, mantenha sua agenda. (Fonte: Metrópoles)

PENSAMENTO II

Há homens que ao galgar os degraus do poder e receber os louros do sucesso, são seduzidos pelo canto da sereia. (Ricardo Alfredo)

OUTUBRO ROSA

Muitíssimo importante o que a igreja presbiteriana do planalto em Mossoró, vem fazendo durante anos. Informando a população de modo geral sobre doenças quase sempre silenciosa. Parabéns.

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Igreja da Suécia elege hoje pelo voto direto quem lhe comandará nos próximos 4 anos;

2- A Igreja Batista contra o vício;

3- MAIS UM: Numerólogo britânico garante: o mundo vai acabar semana que vem;

4- Morre o jornalista Marcelo Rezende aos 65 anos após luta contra o câncer;

5- Justiça cancela peça teatral com transexual no papel de Jesus Cristo;

6- Agenor Duque pede perdão aos católicos por polêmica com santa católica. (Fonte: folha gospel).

AD MOSSORÓ -RN

CONSELHO PARA O DIA DA PERSEGUIÇÃO

Salmo 37 1-5

1- NÃO te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade.

2- Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura.

3- Confia no Senhor e faze o bem; habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado.

4- Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração.

5- Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o fará.

A HONRA DE UM AMIGO É A ALEGRIA DE TODOS NÓS.

Nosso grande irmão e amigo Lima sendo graduado em Major. E recebendo do governador do Estado e do comandante geral da polícia militar do RN suas Insígnias de Major. Parabéns é merecedor, todos nós seus irmãos e amigos, assim como a polícia militar sente-se honrados em vê-lo ser reconhecido.

É importante conhecer e saber sobre as sagradas letras. Eis uma oportunidade ímpar para estudar a teologia.

CONVITE

Lançamento

No mundo literário chega mais um bom livro. Será lançado na feira do livro em Mossoró que acontecerá nos dias 21 a 24 de setembro no Partage Shopping de Mossoró. A imortal da ACJUS Vanda Jacinto nos traz um tema sempre relevante na vida humana O AMOR. Parabéns boa amiga.

Escola Estadual Dix-Sept Rosado

A Escola Estadual Dix Sept Rosado vem inovado com aulas de laboratório, ou seja, aulas preparatórias para as feiras de ciências em Mossoró e região. Parabéns aos professores da escola e a direção.

UMA LENDA VIVA

O professro Dr. Benedito Vasconcelos Mendes é realmente o sábio do semiárido. Em sua visão de futuro, busca deixar para posteridade uma herança incalculável que é o conhecimento.

O professor Benedito é uma lenda viva da nossa cultura. E as nossas academias são honradas com sua presença inteligente e marcante. Suas sugestões são recheadas de sapiência e generosidade.

Com os pés Centrados no presente, porem com a visão voltada para o futuro humano, gerou em sua mente brilhante o Museu do sertão que conta a nossa história e faz os visitantes deslumbrasse com os objetos de todas as épocas e modelos sociais. Deixando assim a história bem pertinho do visitante. Parabéns grande sábio.

REFLEXÃO DO DIA

Aos meus irmãos.:

“Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: Não tenho neles prazer”. (Eclesiastes 12).