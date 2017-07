Reflexões Teológicas

“Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam!” (Lucas 11:28 – Textos bíblicos)

O REINO DE DEUS

Antes de entramos na reflexão do reino, precisamos saber que reino de Deus não é pão, comida, riquezas, poder, influencia mundana, mas, paz, amor e fraternidade, esperança e vida eterna.

Desde o princípio da sua instalação na terra, o reino de Deus, vem sendo, atacado pelo inimigo da humanidade, em outro momentos, pelos homens religiosos, sem muita pretensão de ensinar o verdadeiro reino na terra.

As três principais religiões, fundamentadas na fé abraâmica, como: o Judaísmo, o Islamismo, assim como o próprio Cristianismo, usam o mesmo conceito de Reino Deus. No Cristianismo o diferencial está em ser uma religião monoteísta, e exclusivista no anuncio do Reino de Deus, que é o tema principal tema pregado por Jesus, por meio de parábolas.

O Reino é o governo de Deus; seu Governante é Jesus Cristo. (Jesus se aproximou e lhes disse: “Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. (Mateus 28:18); a qual o feliz e único Poderoso Senhor* fará no tempo determinado para isso. Ele é o Rei dos que reinam e Senhor dos que dominam, (1 Timóteo 6:14, 15) Sua missão é realizar a vontade de Deus no céu e na Terra. Venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. (Mateus 6:10) Assim, por meio do Reino, Deus resolverá os problemas da humanidade.

O Reino de Deus é um real, assim como inclui outros aspectos deste reino invisível, porem presente no cotidiano da humanidade. Entretanto, passa desapercebido, sendo o mesmo, reino, possuído da seguintes nomenclaturas: Reino dos Céus, Reino do Filho do Homem e Reino do Pai.

Reino de Deus – sempre este presente dentro do homem, assim como nos fala o Espirito Santo que nos trousse a manifestação de Cristo para os Seus (Mt. 12:28). Quando questionado sobre quando viria o Reino de Deus, Cristo respondeu: “o Reino de Deus está entre vós” (Lc. 17:21). Por Ele ter vindo para estar entre os Seus, o Reino de Deus era vindo (Mt. 12:28).

– sempre este presente dentro do homem, assim como nos fala o Espirito Santo que nos trousse a manifestação de Cristo para os Seus (Mt. 12:28). Quando questionado sobre quando viria o Reino de Deus, Cristo respondeu: “o Reino de Deus está entre vós” (Lc. 17:21). Por Ele ter vindo para estar entre os Seus, o Reino de Deus era vindo (Mt. 12:28). Reino dos Céus – Conta-nos a história que a manifestação deste reino e do seu Rei, rejeitado, humilhado e crucificado e, então, recebido nos céus. O Reino dos Céus inclui todos os que professam a fé no Rei. (Mt. 13).

– Conta-nos a história que a manifestação deste reino e do seu Rei, rejeitado, humilhado e crucificado e, então, recebido nos céus. O Reino dos Céus inclui todos os que professam a fé no Rei. (Mt. 13). Reino do Filho do Homem e Reino do Pai ‑ À medida que termina o tempo do Reino dos Céus, o Reino torna‑se tanto o Reino do Pai (nos céus) como o Reino do Filho do Homem (na terra).

Quando enfim, a vida na terra chegar aos seus suspiros finais, O evangelista Mateus (Mt. 25:31 e 24:30), declara que o Reino do Filho do Homem virá em poder e glória, e próprio Cristo, antes rejeitado, crucificado, morto e ressurreto, reinará na terra por 1000 anos.

Estes 1000 anos, relata as sagradas escrituras que o Rei entronizado, fará o que as instituições humanas nunca conseguiram realizar. Eis algumas da realizados proféticas deste reino: paz, segurança e prosperidade num paraíso aqui na Terra.

Diz a Bíblia:

Ele dá fim às guerras até os confins da terra; quebra o arco e despedaça a lança; destrói os escudos com fogo. (Salmo 46:9)

O deserto e a terra ressequida se regozijarão; o ermo exultará e florescerá

como a tulipa. (Isaías 35:1)

Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. (Miqueias 4:4)

As pessoas nunca mais ficarão doentes nem morrerão. (Isaías 33:24)

Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou”. (Apocalipse 21:4).

Não envelheceram: “Torne-se a sua carne mais fresca do que na infância; volte ele aos dias do seu vigor juvenil.” Jó 33:25.

Portanto, o reino de Deus nos fala do domínio pleno que Deus tem sobre todo ser, sobre todas as coisas existentes nesse mundo. Esse domínio se estende além do presente. Deus dominou ontem, domina hoje e dominará amanhã e para todo o sempre.

­­­­­­­­­­­­­­­­ALGUÉM AMA VOCÊ

Fonte: Google

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Após ofender cristãos, Porta dos Fundos é processado em R$ 5 milhões

2- Juiz suspende a deportação de mais de 100 cristãos iraquianos dos EUA

3- Lula lidera preferência de evangélicos para 2018;

4- Malafaia tem queda como líder religioso, diz pesquisa

5- Arcebispo admite que Igreja Anglicana ajudou a esconder abuso sexual

6- Pastor Claudio Duarte pede perdão a católicos após polêmica sobre a virgem Maria

7- Sessão solene no Congresso comemora os 40 anos da Igreja Universal

8- STJ decide que líder da ‘Igreja da Maconha’ permaneça preso

8- Festa “sem João” evangélica, com música gospel e sem álcool, divide opinião de pastores

9- Após pressão da “bancada cristã”, Câmara de SP aprova anistia de dívidas de IPTU e multas para as igrejas

DAS MAIS LINDAS CANÇÕES CRISTÃ

Jesus Companheiro (Feliciano Amaral)

Na estrada da vida, de estranhos mistérios

Fiel companheiro é Cristo o Senhor

Presente constante ao longo da estrada

Jesus Companheiro me anima com o amor

Não estou sozinho eu tenho um amigo

Em meio aos perigos presente ele está

Não me desampara em meio a jornada

Jesus Companheiro comigo estará

O bom companheiro é aquele que ajuda

Na eterna conquista da vida real

Jesus é este amigo de doce bondade

Que deu a minha alma o gozo eternal

RECONHECIMENTO

A educação Municipal de Mossoró tem competência e sorte, pois em seus quadros está a competente Maria da Conceição Diniz Teixeira, que atua como gerente administrativa da educação Municipal. Parabéns boa amiga.

RECONHECIMENTO II

O transporte Escolar Municipal tem dado um show de trabalho e competência sobre a administração do amigo Rogerio Gomes de Carvalho, meu bom amigo. Parabéns amigo.

HOJE É O DIA DA GRANDE FESTA DA ACJUS

PERFIL AMOL

Academia Mossoroense de letras – AMOL

SEBASTIÃO VASCONCELOS DOS SANTOS

“A natureza se diverte, às vezes, formando seres raros”. (Shakespeare)

Sebastião Vasconcelos dos Santos nasceu no sítio Carro Quebrado, em 20 de janeiro de 1927, no município de Grossos, no Estado do Rio Grande do Norte, sendo seus genitores o Sr. Artur Clementino dos Santos e Francisca Vasconcelos dos Santos.

Sua vida acadêmica inicia-se nos meados de 1939, na Escola Conselheiro Brito Guerra, na cidade de Areia Branca (RN).

Em 1942, já estava morando na cidade de Mossoró e estudando na Escola 30 de Setembro, onde concluiu o ensino primário, sendo em seguida, matriculado no curso ginasial da Escola Técnica de Comércio União Caixeiral, permanecendo lá até a conclusão do mesmo em de 1949.

No ano de 1951, entrou no curso de Direito de Alagoas com sede em Maceió. Este tinha como temática as Ciências Políticas e Sociais, e foi concluído em 1955, com louvores.

Sendo oriundo de família humilde, sempre teve que conciliar os estudos e o trabalho num esforço titânico, o que traz maior honra e dignidade a um homem que caminhou com seus próprios pés na escalada da vida, cheio de fé.

Exerceu inúmeras funções, como: Balconista na casa Mendes, Escriturário no Banco Mossoró, Datilógrafo na União Caixeiral, Contador de várias empresas, sempre trabalhando no desenvolvimento social da cidade e se aprimorando para funções futuras.

Entre os anos de 1954 a 1956, assumiu o cargo de Promotor de Justiça Adjunto na cidade de Apodi, para mais tarde ser nomeado Juiz na Comarca de Grossos, município de Areia Branca durante os anos de 1955 a 1960. Em nossos dias é Patrono da cadeira Nº 08 da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró

Foi membro fundador da AMOL, Academia Mossoroense de Letras, ocupando a cadeira 34, que tem como patrono o ilustre Prof. Abel Freire Coelho e em nossos dias é ocupada por pelo imortal Ricardo Alfredo de Souza.

­­­­­­­­­­­­­

ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e sociais de Mossoró

Sessão solene de elogio na OAB Mossoró-RN

ACJUS E AMOL SE FIZERAM PRESENTES NA SESSÃO SOLENE DA AFLAM

As duas academias representadas pelos seus presidentes, (da direita para esquerda Dr. Helder Heronildes e Dr. Welington Barreto) na grande festa da Aflam.

WELLINGTON BARRETO PRESIDENTE DA ACJUS

Wellington Barreto é advogado Criminalista de renome Nacional e presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró (ACJUS).

Como presidente da ACJUS vem traçando diversos planos para a ACJUS para 2017, e dentro destes planos está o termino da sede da academia. Como é um profundo conhecedor de política, sempre tem encontrados importantes lideranças nacionais e regionais para discutir o futuro da política assim como da própria academia jurídica.

Recentemente este com deputados Federais e Senadores falando sobre a cultura e a necessidade de investimentos neste campo.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

REFLEXÃO

INTROSPECÇÃO DA MATURIDADE ESPIRITUAL

É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a “deixar ir”. É quando você é capaz de não ter “expectativas” em um relacionamento, e se doa pelo bem de se doar. É quando você entende que o que você faz, você faz para a sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo, o quão inteligente você é. É quando você não busca aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre” precisar” e “querer” e é capaz de deixar ir o seu querer.

E por último, mas mais significativo!