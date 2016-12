Redes sociais são alternativa para ampliar oportunidades de negócios

Mais que ambiente de entretenimento, as redes sociais se transformaram em oportunidade de negócios para jovens. O coordenador Pedagógico da unidade Mossoró do Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac), Francisco Melo, explica que os jovens podem aproveitar desse ambiente virtual para empreender.

“O espaço das redes sociais, se bem utilizado, pode e deve ser uma boa oportunidade para fazer negócios, para divulgar produtos e serviços. É possível empreender sendo jovem e usando as redes sociais. Prova disso são nossos alunos, vencedores da etapa local da Feira Nacional de Empreendedorismo, que se interessaram pelo assunto e estão atuando na área”, frisa

O coordenador conta que medidas como a realização de palestras servem para estimular o empreendedorismo entre os jovens e alertar para a possibilidade de uso das redes sociais para divulgar os negócios e aumentar as vendas.

O estudantes Ângelo da Costa, de 15 anos, conta que, apesar de passar boa parte do tempo nas redes sociais, não vislumbrava as possibilidades de empreender através da ferramenta.

“Eu uso bastante as redes sociais, mas vi hoje, na palestra, que tem muita coisa que eu não conhecia, que rede social não é só para descontrair, e isso foi muito positivo”, atesta.

De acordo com a pesquisa “Perfil do LIDE Futuro”, realizada pela Fundação Getúlio Vargas a pedido do LIDE Futuro, cerca de 80% dos jovens brasileiros entrevistados esperam se tornar empreendedores dentro de 10 anos. Como principais desafios para os jovens estão o planejamento do negócio e problemas com networking.

Os jovens que quiserem abrir um próprio negócio podem acessar neste link um manual voltado para o empreendedorismo juvenil, desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).