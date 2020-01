Rede Municipal é premiada na Olimpíada Brasileira de Matemática

A edição 2019 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) registrou um novo recorde de escolas inscritas. Na 15ª OBMEP concorreram 54.831 instituições, abrangendo 99,71% dos municípios de todo o país. O número total de inscritos foi de 18.158.775 estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio de 48.970 escolas públicas e 5.528 escolas particulares.

Mossoró foi premiada através da Rede Municipal de Ensino. Na 15ª a rede participou com 4.635 alunos de 26 escolas. No total foram 2 medalhas de bronze, 17 certificados de Menção Honrosa, 2 professores premiados com diploma de homenagem e livro de apoio a formação de Matemática, e 1 escola premiada com kit de material didático.

A escola premiada com o kit de material didático foi a Esc. Mun. Manoel Assis e os alunos premiados com a medalha de bronze são:

– Emerson Bruno Carvalho da Silva – Esc. Mun. Marineide Pereira da Cunha

– Antônio Raimundo Soares Neto – Esc. Mun. Senador Dinarte Mariz

“Estamos comemorando mais uma grande conquista protagonizada pelos alunos e professores da Rede Municipal. São medalhas e menções honrosas que refletem o zelo eu essa administração tem com a educação pública municipal. Esse resultado só nos estimula a continuar trabalhando para fortalecer a política de melhoria do ensino público”, destacou a secretária municipal de Educação, Magali Delfino.

prefeitura de Mossoró