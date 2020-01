Rede Municipal aprova alunos para o IFRN/Mossoró

A Rede Municipal de Ensino está comemorando a aprovação dos alunos para os cursos técnicos de nível médio na forma integrada e destinados exclusivamente a alunos da rede pública. Dos alunos matriculados no 9° Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino 30 conseguiram aprovação em 4 cursos técnicos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, campus Mossoró.

A Escola Municipal Professor Manoel Assis foi a que mais aprovou para os cursos técnicos do IFRN/Mossoró. Foram 11 no total. “Estamos celebrando com muito orgulho os 30 alunos aprovados no IFRN. Isso é reflexo do trabalho realizado pelas equipes pedagógicas de cada unidade, e mais ainda fruto do esforço de cada aluno. O nosso trabalho enquanto gestor é justamente esse, planejar e executar ações que possibilitem o crescimento dos nossos alunos”, comemorou a secretária municipal de Educação, Magali Delfino.

Confira a relação dos aprovados: