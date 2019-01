Recuperação de Neymar deve durar 10 semanas

O programa Bate Bola Nacional desta quarta-feira (30) destacou a recuperação do atacante Neymar da lesão sofrida em partida válida pela Copa da França. Astrid Nick, Mário Silva e toda a nossa equipe também analisaram a rodada de meio de semana dos principais campeonatos estaduais do país e as últimas notícias do dia no esporte nacional e internacional.

O Bate Bola Nacional é transmitido pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 13h, em rede para todo o país. Fale com a equipe de Esportes das Rádios EBC pelo e-mail: [email protected]

Agência Brasil