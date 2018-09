Recuperação de Jair Bolsonaro pode ser demorada

A equipe médica que operou Bolsonaro prefere ser cautelosa e adverte que o candidato ainda corre risco de vida, por conta da possibilidade de complicações pós-operatórias, mas suas chances de recuperação são muito boas.

Segundo o boletim médico, Bolsonaro chegou ao hospital em estado muito grave, com a pressão baixa devido ao sangramento, “passou por uma avaliação inicial e uma tomografia e, imediatamente, foi levado ao centro cirúrgico. O sangramento era interno.”

Não foi confirmada nenhuma lesão no fígado, Apesar da situação grave e do risco de vida, Bolsonaro tem tudo para se recuperar bem. “O prognóstico é muito bom. A expectativa de recuperação é boa. Ele está consciente e já conversou com os filhos. A cirurgia foi muito bem-sucedida”, diz a equipe médica.