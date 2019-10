Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2019

O contribuinte já pode consultar, a partir desta terça-feira (8), se o dinheiro da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2019 já está liberado.

O crédito bancário, correspondente ao quinto lote, será realizado no dia 15 de outubro.

Para saber se você teve a restituição liberada, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receitafone no 146. Além disso, o órgão disponibiliza aplicativo para tablets e smartphones, onde você pode consultar as declarações do Imposto de Renda e a situação cadastral do CPF.

O dinheiro da restituição ficará disponível no banco durante um ano. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte deve ir a qualquer agência do Banco do Brasil e agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, de qualquer banco.

O serviço também pode ser solicitado pelo telefone 4004-0001, se estiver nas capitais e 0800-729-001 nas demais localidades. O telefone exclusivo para deficientes auditivos é o 0800-729-0088.

Edição: Michele Carvalho

Brasil de Fato