“RECEITA FEDERAL REALIZA DOAÇÃO DE BENS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS EM MOSSORÓ-RN.

Na última quarta (08/01), a Delegacia da Receita Federal (DRF) em Mossoró realizou a entrega de equipamentos eletrônicos, mobiliário e um veículo para órgãos públicos na cidade supracitada. As entidades contempladas foram a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a Cadeia Pública Juiz Manoel Onofre Souza e a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESEM). Ao todo foram entregues 57 CPUs, 19 monitores de vídeo, mesas, armários e um Pálio Weekend Adventure, ano 2006.

Os bens faziam parte do patrimônio da DRF – Mossoró e, com a renovação, foram encaminhados pelo setor responsável para doação. “O nosso desejo, em cada ação que fazemos, é de contribuir com o desenvolvimento e com a melhoria da sociedade. Ações como essa nos deixam contentes em poder servir”, declarou o auditor-fiscal Tiago Paes Barreto, Delegado da Receita Federal. Na UERN os computadores serão utilizados pelos cursos de Ciência da Computação e Comunicação Social para ampliar a capacidade dos laboratórios de informática e substituir os equipamentos obsoletos. A SESEM e a Cadeia Pública receberam computadores e a última também o mobiliário e o veículo que reforçarão a estrutura da instituição.

O processo de doação foi concluído integralmente no ano de 2019 em repeito a Lei n° 9.504/97, e por questões de logística a entrega ocorreu somente nesta data. Entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos podem solicitar a doação, respeitando os prazos e as formas legais.

Assecom