Rebelião em Complexo Penitenciário de Manaus deixa mais de 50 mortos

Uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no Estado do Amazonas, e que durou mais de 17 horas, deixou, segundo informou o Governo do Amazonas, pelo menos 50 mortos. A rebelião começou na tarde do domingo, 1º de janeiro, motivado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por uma briga entre as facções Família do Norte (FDN) e Primeiro Comando da Capital (PCC), rivais.

Ainda de acordo com informações da SSP, na tarde do domingo, seis corpos de pessoas, ainda não identificadas, foram jogados para fora do presídio, sem as cabeças. Alguns detentos aproveitaram a confusão para fugir, mas o número de fugitivos não foi divulgado pelo Estado.

Os detentos chegaram a fazer 12 agentes penitenciários de reféns, mas os libereram.

Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Amazonas (OAB-AM), Epitácio Almeida, às 8h40 (horário de Manaus), os detentos entregaram as armas e se renderam.