Rebanho bovino potiguar tem qualidade genética reconhecida

Os rebanhos de raças zebuínas, como guzerá, sindi, nelore, indo Brasil e gir, criadas no Rio Grande do Norte têm um dos melhores padrões de qualidade genética do País, o que reflete numa produção de carne e produtos lácteos de excelente qualidade. Programas de melhoramento genético de reprodutores, como os oferecidos pelo Sebrae no Rio Grande do Norte, têm dado uma grande contribuição aos pequenos e médios criadores potiguares, que reconhecem uma evolução no manejo do gado e na produção pecuária.

A avaliação é do presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, que está participando de eventos na Festa do Boi, em Parnamirim. Ele visitou o Espaço Empreendedor Rural, que funcionará até o próximo sábado (15) no Parque Aristófanes Fernandes. O pecuarista de Uberaba/MG destacou a importância das parcerias com o Sebrae, a Emater e os sindicatos rurais dos Estados, que é o ponto de aglutinação dos criadores do interior no apoio aos pequenos e médios produtores rurais.

O presidente da ABCZ afirma que o Rio Grande do Norte sempre se destacou pelo empreendedorismo e pela qualidade do material genético de zebu, que vem sendo mostrado na exposição agropecuária. “A Festa do Boi é muito conhecida pela organização, estrutura e variedade de raças de bovinos, caprinos e ovinos, dando oportunidade aos criadores do Estado e da Região de mostrar o seu trabalho”, avalia, destacando o trabalho de parceria da Anorc com o Sebrae dando orientação e assistência a pequenos e médios criadores, que são responsáveis por 50% da atividade pecuária, tanto na produção de leite, como de carne.

Arnaldo Manuel lembra que o Nordeste, apesar da estiagem prolongada, tem uma tradição de produção de carne e produtos lácteos de ótima qualidade, inclusive das frutas produzidas com o recurso da irrigação. “É uma região muito importante para o Brasil”, diz ele, que desde a década de 1980 visita os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, aonde a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa tem dado importante contribuição e desenvolvido várias tecnologias para a região. “É uma região muito rica e tem um provo muito trabalhador e de muita garra, que consegue superar essas limitações impostas pela natureza”, reconhece.

Empossado há apenas dois meses, Arnaldo Manuel tem planos à frente da ABCZ de continuar o trabalho de melhoramento das raças zebuínas e seus cruzamentos. “Na nossa gestão queremos dar uma atenção especial, principalmente aos pequenos e médios produtores”, promete. O pecuarista destacou o Pró-genética, um programa de touros jovens melhoradores, por considerar a importância do reprodutor no melhoramento. “Quando o produtor usa um touro melhorador, a evolução da sua produção é muito grande”, garante. Durante o programa Pró-genética, o técnico da ABCZ também orienta o criador sobre o manejo para que haja um equilíbrio perfeito entre genética e manejo.