Rebaixamento. Em queda livre América-RN cai para a quarta divisão

Além de perder o título estadual para o rival ABC, o time do América-RN fecha mais uma temporada em declínio. O alvirrubro potiguar que já esteve na elite do futebol nacional, vive uma sequência ruim nos últimos anos deixando a Série B, caindo para a Série C e agora sendo rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, ou seja, a quarta divisão.

A queda foi decretada no domingo, 18, após o empate sem gols (0x0) com o Remo no Estádio Mangueirão. Com esse empate o América-RN chegou aos 20 pontos se mantendo na nona posição, sendo rebaixado no Grupo A, ao lado do River do Piauí. A equipe potiguar ainda dependia do jogo entre Confiança-SE e Salgueiro-PE que terminou com vitória sergipana por 2 a 1. Combinações de resultados que deixou o torcedor americano desolado com mais um rebaixamento.

POTIGUARES – Na próxima temporada quando for disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, o América-RN não estará sozinho. O alvirrubro irá se juntar aos times do Potiguar e do Globo que já estão classificados. Na temporada 2016 o critério mudou e, os dois representantes que disputaram o certame este ano, também estão com vagas garantidas para 2017. A expectativa agora é saber se os três ficarão juntos ou em grupos diferentes.