Reativação do Conselho Municipal de Cultura ocorre amanhã (29)

A Secretaria Municipal de Cultura convocou os artistas locais para uma reunião que acontecerá nesta quinta-feira, 29, no auditório da Estação das Artes, a partir das 17h30. O principal objetivo do encontro é a reativação do Conselho Municipal de Cultura.

O secretário municipal de Cultura, Eduardo Falcão, já havia recebido os artistas no último dia 06, quando estes apresentaram uma pauta de reivindicações construída pelo movimento Cultura Viva, em 2014, para o então gestor do município. A carta de intenções, no entanto, só foi recebida pela prefeita Rosalba Ciarlini ao assumir a gestão no ano passado.

O secretário de Cultura destacou a importância de uma gestão participativa. “Temos hoje, junto à instituição cerca de 150 artistas cadastrados. A ideia é ter um respaldo dessa classe artística para a legalização e atuação deste Conselho, visto que o Plano Municipal de Cultura só funciona se existir o Conselho”, disse Eduardo Falcão.

Segundo ele, a realização desta conversa com os artistas será de suma importância para a realização do calendário cultural de Mossoró para o próximo ano. “Mossoró é uma cidade de respira cultura e uma gestão feita em parceria com a classe artística, através de um Conselho que chegue para somar será fundamental”, concluiu o secretário.

Prefeitura de Mossoró