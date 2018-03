Real Madrid derrota Girona por 6 a 3

Em jogo válido pela 29ª rodada do campeonato espanhol, o Real Madrid goleou o Girona por 6 a 3, em uma partida em que Cristiano Ronaldo foi o protagonista, marcando três gols.

Com o resultado deste domingo, a equipe do Santiago Bernabéu chega a 60 pontos e reassume a terceira colocação. Já a equipe vermelha e branca permanece com 43 pontos, com dois a menos que o Sevilla, último time fora da zona de classificação para competições internacionais.

Na próxima sábado, em mais uma rodada, o Real Madrid enfrentará o Las Palmas no estádio Gran Canaria enquanto o Girona jogará contra o Levante, no estádio Montlivi.