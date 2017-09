Raquel Dodge antecipa posse para garantir presença de Temer

A Procuradora-Geral da República nomeada, Raquel Dodge, antecipou a cerimônia em que tomará posse no cargo no dia 18 de setembro. O novo horário para posse será às 8h, na sede da PGR em Brasília. Ela vai substituir Rodrigo Janot.

Inicialmente, a cerimônia estava prevista para começar às 10h30, mas o horário foi alterado para garantir a presença do presidente Michel Temer (PMDB), que tem uma viagem oficial programada aos Estados Unidos no mesmo dia. Se a posse ocorresse somente após a volta do presidente a PGR ficaria sem titular nesse período, uma vez que o mandato de Janot termina no dia 17 de setembro.