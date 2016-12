Rapaz morre ao colidir moto com cavalo na RN-015, em Mossoró

O jovem Rony da Costa Alves, de 19 anos, morreu em um acidente de moto na RN-015 sentido Mossoró/Baraúna, nas proximidades da Penitenciária Agrícola Dr. Mário Negócio, na zona rural de Mossoró. O rapaz voltava da casa da namorada, por volta das 22h20 da quarta-feira, 30 de novembro, quando bateu em um cavalo que estava sobre a pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi acionado para socorrer o jovem e leva-lo ao para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), mas quando chegou ao local do acidente, Rony da Costa já estava morto. O cavalo também morreu no acidente.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) isolou o local do acidente até a chegada da equipe do Instituto Técnico e Científico de Perícia (ITEP).

Todos os anos, animais soltos em pistas, estradas e rodovias causam milhares de acidentes e muitas mortes no Brasil. Deixar animais soltos nas proximidades de pistas é crime e o proprietário do animal pode ser enquadrado no artigo 132 do Código Penal, que é expor a vida ou a saúde de outa pessoa a perigo direto e iminente. A pena prevista é de detenção de três meses a um ano.