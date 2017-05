Raoni Fernandes eleito presidente do PT de Natal

Petistas de Natal votaram às urnas neste domingo (30) para eleger o presidente municipal da legenda. Na disputa estavam Carlos Silvestre e Raoni Fernandes. A votação que terminou às 17h, aconteceu na própria sede do partido. Raoni obteve 296 votos frente aos 154 de Carlos Silvestre.

“Estou disposto a ser um presidente que acumule o que temos de experiência exitosa nesses 37 anos de partido, construído com muito suor por uma geração valente e vitoriosa, mas que esteja atento ao que temos de novidade, para modernizar a nossa organização e a forma como nos comunicamos com nossos filiados e movimentos sociais, afim de ter um PT mais forte para os desafios que estão por vir e para acolher os novos militantes, que estão dispostos a construir mais 37 anos de vitórias e mudanças na vida das pessoas”, disse o presidente recém eleito.

O primeiro turno do PED Municipal aconteceu no dia 09 de abril. O presidente estadual do PT será eleito pelos delegados que vão participar do 6º Congresso Estadual que ocorre entre os dias 04 e 07 de maio.