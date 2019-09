Ramal do Apodi pode estar fora das obras da transposição, diz Francisco do PT

O deputado estadual Francisco do PT fez um alerta aos parlamentares do RN sobre a possibilidade do Ramal do Apodi não ser incluído no rol das obras previstas na transposição do Rio São Francisco. Em pronunciamento na manhã desta terça-feira (17), durante sessão na Assembleia Legislativa. De acordo com o parlamentar, a construção do ramal é classificada como uma obra nova e por isso, não existe garantia de recursos financeiros nem orçamentários para execução.

“Em Brasília obtive informações preocupantes. Sempre ouvimos falar do problema de desabastecimento e colapso de cidades da região Oeste, mas chamo atenção para essa informação, que não há garantia que o Ramal do Apodi seja feito dentro das obras da transposição. Precisamos juntar nossas forças políticas para debater a importância desse ramal. A gente discute com a Caern, mas a companhia não ‘produz’, a Caern apenas distribui água. E uma das alternativas é o Ramal do Apodi, através da transposição”, disse depois de fazer um apelo pela continuidade do debate em torno da transposição.

Ainda em pronunciamento, o deputado Francisco do PT falou sobre a sua passagem por Brasília (DF), onde participou de agenda como membro da Frente Parlamentar Interestadual em Defesa da Transposição. “Tivemos reunião com alguns coordenadores das bancadas do Nordeste. Fomos muito bem recebidos e visitamos o Ministério do Desenvolvimento Nacional e a Agência Nacional das Águas”, disse.

O canal faz parte das obras complementares da transposição do Rio São Francisco, no Rio Grande do Norte. Trata-se de uma extensão de 115 quilômetros, cujo projeto de execução está orçado em R$ 1,9 bilhões, e que distribuirá as águas que entram no Rio Grande do Norte pelo Eixo Norte aos 54 municípios das regiões do Médio e Alto Oeste, incluindo a segunda maior cidade do estado, Mossoró.