Rabo de Palha ou Tsumani

As redes sociais têm se mostrado um importante auxiliar nas campanhas eleitorais, sobretudo após as restrições impostas pelas novas regras impostas às eleições municipais. Entretanto, elas podem ter efeito contrário, como tem ocorrido entre os que fazem a Coligação Liderados pelo Povo, que defende a reeleição do atual prefeito Francisco José.

Em duas oportunidades os fatos foram detonados em forma de escândalos midiáticos e, quase sempre, protagonizados pela primeira dama Amélia Ciarlini. Nas últimas horas, acusações e desmentidos são renovados, fatos novos revelados e muitos não escondem o desconforto em terem seus nomes envolvidos nas revelações.

Quando a comunicação não tinha ainda a rapidez que alcançou com o advento da Internet, o Rio Grande do Norte vivenciou episódio semelhante, com a projeção de denúncia envolvendo o então governador José Agripino Maia que apoiava a candidatura da secretária Wilma Maia à prefeitura de Natal.

O episódio ficou conhecido como “Rabo de Palha” e, ainda hoje, vez por outra é lembrado para mostrar o cuidado redobrado que se faz necessário nas reuniões políticas com a participação de muitos interessados. Sempre haverá alguém infiltrado que não desperta a menor suspeita dos companheiros de luta.