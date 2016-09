Rabo de Palha Mossoroense

O escândalo que ficou conhecido como Rabo de Palha envolveu dois políticos principais do Rio Grande do Norte, o então governador José Agripino que lançou a então secretária estadual de Trabalho e Ação Social Wilma Maia, ainda tinha o nome de casada com Lavoisier Maia para disputar com o deputado estadual Garibaldi Filho a prefeitura de Natal.

A disputa pela prefeitura de Natal foi municipalizada. O governador Agripino convocou todos os prefeitos aliados, e chefes políticos para uma grande reunião no Centro de Convenções de Ponta Negra e. juntamente com seus assessores, veio a orientação para a capital potiguar fosse “invadida” por um exército de militantes distribuindo feirinhas, dinheiro, cimento, tijolo, pagamento de contas de luz e de água e tudo mais que se costuma aplicar em campanhas anteriores.

Logo após a reunião, o ex-governador Geraldo Melo recebeu de um espião, ou espiã (?) uma fita gravada contando minuciosamente tudo o que havia acontecido nesse encontro. Geraldo não teve dificuldade em conseguir que a gravação fosse veiculada no Fantástico, na época, o programa de maior audiência do domingo na Rede Globo.

O informante teve seu nome preservado e, ainda hoje, não se tem certeza se foi um prefeito ou uma prefeita quem fez o trabalho de espionagem voluntária que ajudou a alavancar a candidatura de Garibaldi Alves Filho, prefeito eleito de Natal.