Queimadas ‘antecipam noite’ e provocam sérios problemas respiratórios

Um fenômeno fez cidades do estado de São Paulo anoitecer mais cedo, na última segunda-feira (19). Além do efeito visual, essa nuvem de fumaça, decorrente de queimadas e da poluição do ar, também pode trazer sérios riscos à saúde.

O acúmulo de poluentes no ar, especialmente em períodos de seca, pode provocar irritação no nariz e inflamação dos brônquios (agravando doenças como bronquite e asma). Esta é a avaliação do médico Ubiratan de Paula Santos, membro da divisão de pneumologia, do Instituto do Coração, em São Paulo. Segundo ele, quem mais sofre com este tipo de problema são as crianças, os idosos e as pessoas que têm doenças crônicas do pulmão e do coração.

“Agrava, em várias cidades da região Sudeste, o ar muito seco, a poluição permanece mais tempo no ar e ela atinge mais facilmente. Quando você tem uma umidade no ar os poluentes absorvem água, as partículas ficam mais gordinhas, digamos assim, elas caem mais no solo, e também tem mias dificuldade de entrar lá no fundo do pulmão, então, a umidade baixa facilita a poluição provocar efeitos maiores [na saúde]”, avalia.

De acordo com o médico, “pessoas que possuem problemas crônicos e idosos devem evitar fazer exercício físico nesses momentos, nesses dias ou nessas horas que acontecem isso, porque quando você faz exercício, você respira mais vezes por minuto, puxa um volume maior de ar, para ter mais oxigênio, para os músculos contraírem e você conseguir andar, correr, andar de bicicleta … Se o ar está muito poluíd, junto com o oxigênio, vem os poluentes”.

Brasil de Fato