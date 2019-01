QUATRO DE ABRIL NO CALENDÁRIO TRÁGICO – Wilson Bezerra

Dia trágico na história dos Estados Unidos foi o dia 04 de abril de 1968, isto sete anos depois de morte do presidente John Kennedy, liderança que despontava, presidente branco que veio a ser um líder na fábula universal, notadamente nos Estados Unidos.

No desastre de 1961, morre uma forte liderança política, assassinada brutalmente por um elemento chamado Leo, que, para não deixar marcas de uma vida moldada dentro dos princípios democráticos, liquida a existência do presidente Kennedy, que acabara de se projetar no cenário universal.

No desfecho de 1968 morre também brutalmente assassinado o pastor Martin Luther King Jr., como consequência de ferrenha luta de classe que vitimou inúmeras criaturas enquanto perdurou o racismo lá nos Estados Unidos. Martin Luther King, considerado uma forte liderança espiritual que não só combateu a discriminação racial como defendia a justa igualdade entre todos, brancos , negros, pobres, ricos, enfim na sua prática religiosa defendia a igualdade como instrumento pacífico para o mundo inteiro. De tanto pregar e exigir uma sociedade pura, isenta dos males discriminativos, que apareceu o demoníaco James Earl Ray, que o vitimou de forma cruel fria e sanguinária.

Revendo a história encontramos os dados mais recentes sobre Martin Luther King Jr., que tanto pregou a virtude entre os humanos, até enfim sua voz ser calada, mas a pregação afadigou no tempo, mas até hoje os efeitos são aproveitáveis entre a humanidade.

A liberdade de pensamento e o ideal igualitário prosperou entre a raça americana, principalmente negros chegaram a ser presidente, profissional liberal de cor diferente tornou-se parceiro na busca de ideal. A sociedade, de modo geral, tem nova visão quanto aos sentimentos igualitários.

Somos parte de uma história formada pelas boas ações, em algum momento marcada por instantes trágicos que deprimem a própria história, porquanto o crime, em qualquer circunstância, destrói a paz entre os humanos.

De certo duas lideranças em tempos idos da história humana, o pastor Martin Luther e o próprio Presidente Kennedy foram abatidos, exterminados da sociedade que parou numa fase quando mais precisava de voz sincera, tranquila e edificante aos princípios liberais.