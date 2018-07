Quatro Centros Móveis realizarão exames de mama em todo RN

O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres. Diante dessa estatística, o Governo do RN contratou quatro Centros de Diagnóstico para visitar os municípios e realizar exames de mama. São quatro veículos equipados que percorrerão as cidades oferecendo os exames próximo às residências das pessoas.

O primeiro destes veículos foi apresentado nesta sexta-feira, em ato no Hospital da Polícia Militar. “Nosso governo é humanitário, se preocupa com a população e agora vai oferecer diagnóstico e tratamento gratuito para um problema grave que afeta as mulheres. Com o diagnóstico precoce e o tratamento as possibilidades de recuperação e cura são maiores”, registra o governador Robinson Faria nesta sexta-feira (6), ao apresentar uma das carretas que irá percorrer os municípios.

Segundo o secretário de estado da Saúde, Pedro Cavalcanti, a meta é realizar cinco mil exames até o final de 2018.