Quase 800 mil pessoas já se vacinaram contra a influenza no RN

O Rio Grande do Norte já vacinou até o momento 789.548 pessoas contra a influenza. O número representa 79,5% do público-alvo da campanha e coloca o estado em 9º lugar no país em cobertura vacinal. Com início em 10 de abril, a campanha encerra na próxima sexta-feira, 31 de maio. A meta do Ministério da Saúde é vacinar um percentual de 90% do público-alvo.

Devem se vacinar as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), indivíduos com 60 anos ou mais de idade, os trabalhadores da saúde, os professores das escolas públicas e privadas, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

Percentual de cobertura vacinal no RN:

Crianças: 77,6%

Gestantes: 82,5%

Trabalhadores de Saúde: 76,08%

Puérperas: 104,7%

Indígenas: 80,2%

Idosos: 80,7%

Professores: 81,6%

Comorbidades: 85,2%

De acordo com a coordenadora de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Katiúcia Roseli, nesta semana possivelmente o Ministério da Saúde irá se pronunciar sobre as condutas que deverão ser realizadas após o encerramento desta primeira parte da campanha. “Ainda não recebemos nenhum documento oficial dando informações sobre prorrogação. Ainda não atingimos a meta, mas a campanha ainda não acabou. Mesmo quando ela acabar ainda teremos alguns dias para saber o resultado final da mesma, pois alguns municípios demoram a informar o número de doses aplicadas”, explicou.