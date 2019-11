Quase 800 mil candidatos ainda não sabem onde farão o Enem

Mais de 4,3 milhões de candidatos visualizaram o local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), informou hoje (31) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O exame será aplicado nos dois próximos domingos, dias 3 e 10 de novembro, em mais de 1,7 mil municípios.

Ao todo, cerca de 5,1 milhões de candidatos estão inscritos, mas, às vésperas da aplicação das provas, 778 mil participantes ainda não sabem onde farão o exame.

O local de prova está disponível no Cartão de Confirmação da Inscrição, na página do participante e no aplicativo do Enem, que pode ser baixado nas plataformas Apple Store e Google Play.

Além do local de prova, os estudantes podem conferir, no cartão, o número da sala onde farão o exame; a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição e o tipo de atendimento específico e especializado com recursos de acessibilidade, caso tenha sido solicitado e aprovado, entre outras informações.

Uma vez sabendo o local de aplicação, a dica é que os participantes façam o trajeto de casa até o lugar, para avaliar a duração do trajeto no dia da prova. Isso para que os estudantes conheçam o percurso e saibam o tempo que vão gastar de casa até o local da prova.

No dia do Enem, a recomendação é chegar ao local com antecedência. Os portões abrirão às 12h, pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h.

Devido a diferenças de fuso horário no país, o Ministério da Educação (MEC) divulgou a hora local de aplicação do Enem em diferentes regiões.

Declaração de comparecimento

Quem precisa comprovar presença no dia de prova do Enem deve imprimir a declaração de comparecimento personalizada, também disponível na página do participante. De acordo com o Inep, para esses casos, é indispensável que a declaração seja impressa e entregue ao aplicador no dia do exame.

O Inep esclarece que não fornece comprovante de participação após o dia da prova. Para o primeiro dia do Enem, a declaração já está disponível. No dia 4 de novembro, dia seguinte ao primeiro domingo de aplicação do exame, o Inep disponibilizará a declaração de comparecimento do segundo domingo de provas, em 10 de novembro.

O Inep recomenda que os participantes imprimam o cartão de confirmação e, aqueles que precisam, imprimam a declaração de comparecimento e levem os dois para a aplicação do exame.

Agência Brasil