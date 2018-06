Quadrilhas juninas do RN têm até a terça-feira para concorrer a prêmio

Serão encerradas na terça-feria (19/06) as inscrições para o Edital Prêmio RN Junino 2018, criado pela Fundação José Augusto, que seleciona propostas e concederá prêmios a 70 grupos culturais relacionados ao ciclo junino voltado para as tradições potiguares.

O edital está disponibilizado no site da Secretaria de Cultura, na secção “Editais”, contendo ficha de inscrição e todas as demais informações aos interessados.

O edital está dividido em duas etapas: a primeira, com habilitação jurídica com caráter eliminatório, e a segunda fase quando será realizada a seleção classificatória direcionada aos candidatos habilitados na etapa anterior.

Objetivo

O objetivo do Prêmio RN Junino 2018 é formular e supervisionar a execução da política estadual de cultura e incentivar a criação artística em todas as suas formas de expressão, a pesquisa de novas linguagens, a formação e o aprimoramento da celebração popular mais difundida no país.

A divulgação do resultado da etapa de habilitação será feita no dia 20 de junho. O resultado final do prêmio será publicado no Diário Oficial do Estado em 3 de julho.

Maiores informações podem ser colhidas pelo telefone 98127 6163 com Beto Vieira.