Quadrilhas arrombam duas agências dos Correios no interior do RN

Duas agências dos Correios foram arrombadas nas cidades de Pilões e de Várzea, no interior do Rio Grande do Norte, na madrugada desta quarta-feira, 04 de julho. Ninguém foi preso.

O primeira ataque aconteceu por volta de 1h30 em Pilões. De acordo com a polícia, cerca de 12 homens fortemente armados atiraram contra a delegacia. Só havia um policial de plantão na cidade, que não pode impedir o assalto.

Os criminosos arrombaram a agência dos Correios usando marretas, abriram o cofre com alavancas e roubaram o dinheiro. A quadrilha fugiu, espalhando grampos na estrada. A polícia não informou a quantia levada pelo bando.

Na cidade de Várzea, o alarme da agência dos Correios foi disparado por volta das 3h, quando os criminosos arrombaram o prédio. No entanto, a quadrilha não conseguiu roubar o cofre. Os bandidos deixaram a cidade, também espalhando grampos na estrada.

Um dos veículos usados pelos criminosos foi abandonado pelos criminosos e recuperado pela Polícia Militar.