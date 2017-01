Quadrilha metralha delegacia e explode agência bancária na cidade de Lajes

Uma quadrilha com pelo menos 10 homens, de acordo com informações da Polícia Militar, explodiu um caixa eletrônico do Banco do Brasil no município potiguar de Lajes na madrugada desta segunda-feira, 30 de janeiro. Com a força da explosão, a agência ficou parcialmente destruída.

Antes de explodir a agência, os criminosos cercaram e metralharam a delegacia e em um carro da polícia. O grupo também bloqueou as entradas da cidade. Ninguém ficou ferido.

Policiais ainda fizeram buscas pela região à procura dos criminosos, mas a quadrilha conseguiu fugir.

O banco ainda não confirmou qual o montante levado pelos bandidos.