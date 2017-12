Quadrilha invade Partage Shopping Mossoró e rouba loja de joias

Uma quadrilha fortemente armada invadiu o Partage Shopping Mossoró na madrugada desta sexta-feira, 15. Os criminosos quebraram uma das portas de vidro da portaria numero dois e roubaram uma loja de joias e semi-joias e levaram várias peças. Ainda não se sabe o tamanho do prejuízo.

Na fuga, os criminosos espalharam grampos nas ruas para dificultar a perseguição pela Policia Militar. Uma das viaturas da PM teve os pneus furados.

Os bandidos fugiram em direção à cidade de Baraúna. Até o momento ninguém foi preso.

O Partage Shopping Mossoró emitiu nota sobre o roubo. Confira:

“A Administração do Shopping informa que, na madrugada desta sexta-feira (15), um carro com bandidos fortemente armados invadiu e derrubou uma porta de entrada e, em seguida, os bandidos furtaram objetos de uma loja. A equipe de segurança acionou imediatamente a polícia, porém os elementos conseguiram fugir. O empreendimento colabora com as autoridades competentes na investigação do caso”.