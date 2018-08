Quadrilha invade casa e mata ex-presidiário no Planalto 13 de Maio

Criminosos armados invadiram uma casa na Rua Antônio Barroso, região do Papôco, bairro Planalto 13 de Maio, em Mossoró, e assassinaram o ex-presidiário Leonardo Ferreira da Silva, de 20 anos, por volta de 01h desta sexta-feira, 10 de agosto. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 10 criminosos armados e encapuzados participaram do crime.

Os bandidos arrombaram o portão de ferro de entrada e a porta dos fundos da casa, invadiram o imóvel e mataram Leonardo Ferreira dentro da residência. Após o crime, a quadrilha ainda levou o jovem para a rua e efetuaram mais disparos contra o corpo.

Após o assassinato, os assassinos fugiram correndo em direção ao Motel Havana. Na fuga, os criminosos se depararam com uma viatura do Grupo Tático Rodoviário (TOR), que realizava patrulhamento na região. Houve troca de tiros, mas os bandidos conseguiram fugir.

Leonardo Ferreira cumpriu pena de pouco mais de um ano na Penitenciária Mário Negócio por roubo e estava em liberdade desde o último dia 10 de abril.

Com este crime, Mossoró chega aos 157 assassinatos este ano. Ainda há informações sobre a motivação do crime e nem a identidade dos assassinos. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios (DHM).