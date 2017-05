Quadrilha faz funcionários reféns e arromba cofre de posto de combustíveis no RN

Uma quadrilha invadiu um posto de combustíveis na cidade de Canguaretama por volta das 3h desta terça-feira, 02 de maio. Os criminosos fizeram funcionários reféns e arrombaram o cofre do estabelecimento com um maçarico. Na fuga, um veículo com explosivos foi abandonado em um matagal.

No carro abandonado, também foram encontradas luvas, máscaras, munições e explosivos.

Ainda não se sabe quanto dinheiro foi levado pelos criminosos e ninguém foi preso.