Quadrilha explode dois bancos e metralha base da PM em Baraúna

Moradores de Baraúna vivenciaram uma madrugada de terror nesta quinta-feira, 05 de janeiro, devido à ação de um grupo de criminosos fortemente armados que explodiram duas agências bancárias da cidade, uma do Banco do Brasil e outra do Bradesco. Os criminosos ainda metralharam a base da Polícia Militar no município. O ataque aconteceu por volta da 01h30.

As agências do Banco do Brasil e do Bradesco ficaram destruídas.

“Eles não economizaram munição, parecia cena de filme, foi muito tiro. Uma madrugada de terror”, contou um popular.

Viaturas do 2º e 12º Batalhões da PM de Mossoró foram deslocadas para Baraúna, mas não conseguiram chegar a tempo, pois os criminosos espalharam grampos na rodovia de acesso à cidade.

Ainda não há informação sobre a quantia de dinheiro levada pela quadrilha e nem sobre a identidade dos criminosos.