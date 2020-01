Quadrilha explode Correios e lotérica e foge disparando mais de 100 tiros no RN

Uma quadrilha fortemente armada composta por mais de 10 homens invadiu o município de Pedra Grande, no Litoral Norte potiguar, e atacou com explosivos a agência dos Correios e a casa lotérica da cidade, na madrugada deste domingo (26). Antes de fugir, a quadrilha disparou mais de 100 tiros, segundo a polícia, aterrorizando a população local.

O crime ocorreu por volta de 2h40 da manhã, quando os criminosos chegaram à cidade em três carros. Eles usaram explosivos para acessar as duas agências, que ficam no centro do município. A Polícia ainda não sabe se o grupo conseguiu levar dinheiro.

Apesar dos mais de 100 tiros disparados pela quadrilha, ninguém ficou ferido. Os disparos atingiram principalmente prédios de órgãos públicos. As informações são do portal G1RN.

Fonte: Portal Grande Ponto