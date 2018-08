Quadrilha explode banco e Correios em Tenente Ananias

Homens armados invadiram explodiram as agências dos Correios e do Banco Bradesco da cidade de Tenente Ananias, no Oeste Potiguar, na madrugada desta sexta-feira, 31. A quadrilha ainda roubou uma ambulância, fez os ocupantes reféns e estacionaram o veículo em frente à base da polícia do município, impedindo a saída dos policiais.

De acordo com a Polícia MIlitar, os criminosos conseguiram levar dinheiro da agência do Bradesco, mas não conseguiram explodir o cofre dos Correios. A quantia roubada não foi revelada.

Os reféns foram liberados à caminho da Paraíba. Na fuga, os bandidos disparam contra a base da polícia e espalharam grampos pela estrada.

As Polícias Militares do RN e da Paraíba se uniram em buscas pela quadrilha na região, porém, ninguém foi preso.