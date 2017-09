Publicitária potiguar lança campanha para conseguir cirurgia na Espanha

A publicitária Simone Genuíno, de 26 anos, lançou esta semana uma campanha a fim de arrecadar recursos para realização de tratamento contra a Síndrome de Chiari tipo 1 e a Seringomielia, doenças raras que afetam o sistema nervoso. A cirurgia na Espanha custará R$ 121 mil e poderá barrar a evolução da doença, que pode fazer com que a pessoa perca os movimentos, a capacidade de fala e até levar a um mal súbito.

“Quando descobri que era portadora da síndrome, resolvi lutar pela vida e pesquisei sobre os tratamentos. Esta cirurgia realizada no Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona, na Espanha, é bem caro. Eu não tenho esse dinheiro e nem como conseguir tão rápido, mas enquanto há vida, há esperança e eu tenho fé, família e os melhores amigos do mundo”, afirma a publicitária.

Amigos e familiares têm se unido para arrecadar o dinheiro. Juntos, eles têm vendido itens em um bazar e montaram uma vaquinha virtual para conseguir o dinheiro necessário.

Simone conta que a lesão em sua medula já está bem extensa e que ela precisa ser operada o mais rápido possível. Ela destaca que o processo para diagnóstico da Síndrome de Chiari, considerada rara, foi demorado e que atualmente tem sido acompanhada por um neurocirurgião, um psicólogo e um psiquiatra.

“Eu apresentava os sintomas, como dormência, fraqueza muscular e dor de cabeça, mas confundia com outras doenças, até que fui a um neurologista e descobri a síndrome através de ressonância magnética”, explica.

Além dos custos da cirurgia, Simone Genuíno deverá ainda ficar na Espanha por 10 dias antes de voltar para o Brasil, o que demandará ainda mais recursos financeiros.

Síndrome de Chiari

Em pessoas com a Síndrome de Chiari, as partes inferiores do cérebro são sido empurradas para baixo, em direção à medula espinhal, prejudicando todo o sistema nervoso.

Sintomas comuns da doença são dor cervical, dor de cabeça intensa, dormência ou alteração da sensibilidade nos membros e dificuldade de equilíbrio, além de vertigem, distúrbios visuais, zumbidos, dificuldade para engolir, palpitação, apnéia do sono, diminuição das habilidades motoras e fadiga crônica.

Aqueles que quiserem contribuir com a campanha para a realização da cirurgia de Simone podem depositar qualquer valor na conta abaixo:

Dados bancários

Caixa Econômica Federal

Simone Genuino da Silva

CPF: 095.555.354-77

Agência: 0035

Operação: 013

Conta poupança: 00216799-1

As doações também podem ser feitas através de cartão de crédito ou boleto pela vaquinha virtual aberta pela publicitária.