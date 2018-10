Publicado resultado preliminar do concurso da PM no RN

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte publicou o resultado preliminar da prova objetiva do Concurso Público para o quadro de Praças da Polícia Militar do RN. O resultado está disponível no site do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva a partir das 8h do dia 22 de outubro até às 18h do dia 23 de outubro de 2018, considerando-se o horário do Estado do Rio Grande do Norte, em link disponível no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), instituição organizadora do certame.

O concurso destina 938 vagas para o sexo masculino e 62 ao sexo feminino. O certame é composto por seis etapas: Etapa I, dividida em duas fases: prova objetiva e de redação (já realizada); Etapa II: exame de saúde; Etapa III: Teste de Aptidão Física (TAF); Etapa IV: Avaliação Psicológica; Etapa V: Investigação Social e Etapa VI: Avaliação de Títulos.

O candidato aprovado até a sexta etapa, dentro do número exato de vagas, deverá ainda realizar Curso de Formação, de caráter classificatório e eliminatório, com a duração de 10 (dez) meses, em tempo integral, de responsabilidade da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

O prazo de validade do concurso é de 90 dias, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.