PT trabalha para recuperar derrota nas urnas

Na última década, o PT havia se estabelecido como a principal legenda de esquerda da América Latina. Nas últimas eleições, o partido liderado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu mais da metade das prefeituras, elegendo apenas 256 prefeitos no primeiro turno e podendo chegar a mais sete no segundo turno. A soma representa menos da metade do total de prefeitos que assumiram há quatro anos. Em 2013, já com Dilma Rousseff presidente da República, o partido conseguira eleger 644 prefeitos, o maior número até então.

Quem cresceu nas últimas eleições foi o PSDB, que mostrava declínio nas eleições municipais desde a posse de Lula na presidência da República. Em 2016, passou de 701 prefeituras para 793, podendo chegar a 812 se eleger todos os tucanos que foram para o segundo turno.

Lula acreditava que o PT pudesse surpreender nas eleições municipais. O resultado foi decepcionante, ao ponto do presidente do partido, Rui Falcão afirmar que “foi uma derrota forte, grande, e que merece um exame minucioso nos próximos meses”. As derrotas mais significativas foram a de Fernando Haddad, em São Paulo e no Nordeste, outro reduto petista, onde o partido elegeu apenas 37% dos prefeitos a menos que em 2012.