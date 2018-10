PT e PSL, de Jair Bolsonaro, garantem força na Câmara dos Deputados

O Partido dos Trabalhadores (PT) será a primeira força política na Câmara dos Deputados, segundo os resultados das urnas divulgados nesta segunda-feira.

O PT de Luiz Inácio Lula da Silva e do candidato Fernando Haddad, conseguiu se manter com 56 cadeiras, ainda que tenha perdido 12 em relação às eleições de 2014.

O Partido Social Liberal (PSL), de Jair Bolsonaro, deu um salto exponencial ao passar de um único deputado eleito em 2014 para 52, em um total de 513 vagas.

O terceiro maior grupo que estará presente no legislativo será o do Partido Progressista (PP), com 37 deputados, seguido do Movimiento Democrático Brasileiro (MDB), do presidente Michel Temer, que terá 34 a partir de 2019. O MDB teve uma redução de quase metade de suas cadeiras, que eram 65 nas eleições de 2014.

Algumas novidades foram os oito eleitos do Partido Novo, que concorre pela primeira vez, além de uma candidatura coletiva do PSOL, nomeada de Bancada Ativista.

Agência EFE