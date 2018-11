PSL lança ‘portal da transição’ com decisões de Bolsonaro

Continuando seu estilo de comuinicação pelas redes sociais, o Partido Social Liberal (PSL) lançou um site oficial intitulado Muda de Verdade, “O Portal da Transição”, para informar sobre as decisões de Jair Bolsonaro durante o governo de transição. As publicações no site devem ser feitas a partir da próxima semana. O anúncio foi feito na página do partido no Twitter. Foram criados ainda canais no Twitter (@portalmudabr), no Facebook e no instagram.

.

“Uma nova história começa a ser escrita e o nosso país, se Deus quiser, será reerguido. Para ficar por dentro das informações oficiais sobre esse período de transição de governo e decisões de Bolsonaro”, informou o partido no Twitter.

“Na próxima semana, à medida que a equipe de transição iniciar os trabalhos, os perfis serão abastecidos!”, completou.

No Instagram e no Facebook foram feitas publicações com o perfil de cada 1 dos futuros ministros de Bolsonaro já confirmado: Paulo Guedes (Economia), Onyx Lorenzoni (Casa Civil), general Augusto Heleno (Defesa) e Sérgio Moro (Justiça).

A estratégia de Bolsonaro é semelhante a do presidente americano Donald Trump, de usar as redes sociais como principal canal de comunicação, deixando em segundo plano os meios tradicionais, como a imprensa.

Bolsonaro afirma que as redes sociais são exemplo de democracia e “revolucionaram a forma como as pessoas se comunicam”. Quando eleito, seu primeiro pronunciamento foi feito por meio de uma live no Facebook.

Bolsonaro adiantou em seu Twitter, que os nomes de ministros de seu governo serão confirmados por ele mesmo na rede social.